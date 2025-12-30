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Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών
Αυτοδιοίκηση
16:45 - 30 Δεκ 2025

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

Reporter.gr Newsroom
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Σε επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τα επόμενα 24ωρα στην πόλη. Από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, από τις 20.00, μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα με σκοπό την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Πιο συγκεκριμένα:

Ανοίγει η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334) ως θερμαινόμενος χώρος, παρέχοντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επί 24ώρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210- 5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

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