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Δήμος Αθηναίων: Νέες προσλήψεις στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας - Από Τρίτη (11/8) η έναρξη των αιτήσεων
Αυτοδιοίκηση
15:53 - 10 Αυγ 2026

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσλήψεις στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας - Από Τρίτη (11/8) η έναρξη των αιτήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων, με κεντρικό μήνυμα «#είμαστε δίπλα σου», ενισχύει έμπρακτα τα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας και τις υπηρεσίες στήριξης που παρέχουν στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε νέες προσλήψεις ειδικοτήτων όπως: κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, ενδυναμώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό των Κέντρων και τη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των κατοίκων της Αθήνας.    

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 11 νέες θέσεις με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του Υποέργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ [2 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ, 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 6002686 στο πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Δείτε αναλυτικά τα βήματα για την υποβολή των αιτήσεων – Λήξη προθεσμίας την Πέμπτη 20 Αυγούστου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Πατησίων 159, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, Ισόγειο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 5ος Όροφος, Πατησίων 159, Τ.Κ. 11252, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2144117236, 2144117237, 2144117244,2144117235, 2144117241, 2144117239, 2144117238, 2144117245, 2144117246, 2144117247)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ορίζεται την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 έως και Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026.

Δείτε αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους, την ανακοίνωση και τα συνοδευτικά έγγραφα:
https://www.cityofathens.gr/wp-content/uploads/2026/08/anakoinosi-soch-1-2026-synechisi-leitoyrgias-dieyrymenon-kentron-koinotitas.pdf
https://www.cityofathens.gr/wp-content/uploads/2026/08/parartima-soch-1-2026.pdf
https://www.cityofathens.gr/wp-content/uploads/2026/08/eidiko-parartima-apodeixis-cheirismoy-iy-soch-1-2026.pdf

Δείτε το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης:
https://www.cityofathens.gr/wp-content/uploads/2026/08/entypo-aitisis-ypeythynis-dilosis-soch-1-2026.pdf

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