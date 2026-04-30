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Επίτιμος Δημότης Οροπεδίου Λασιθίου ο Ανδρέας Ν. Μεταξάς
Αυτοδιοίκηση
11:07 - 30 Απρ 2026

Επίτιμος Δημότης Οροπεδίου Λασιθίου ο Ανδρέας Ν. Μεταξάς

Reporter.gr Newsroom
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Την ύψιστη τιμητική διάκριση του Επίτιμου Δημότη απένειμε ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ. Ανδρέα Ν. Μεταξά, Διευθύνοντα Σύμβουλο του MetaxaHospitalityGroup, σε ένδειξη αναγνώρισης της συνολικής προσφοράς του στον τόπο.   

Σε μία λιτή αλλά γεμάτη συναισθηματική φόρτιση τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου στο Τζερμιάδο, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γιώργος Αθανασάκης ανακήρυξε Επίτιμο Δημότη τον κ. Ανδρέα Ν. Μεταξά, παρουσία κατοίκων και φορέων της περιοχής, φίλων και συνεργατών.

«Ο κ. Μεταξάς, μέσα από την ενεργή του δραστηριότητα και τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην προβολή του τόπου μας και των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων του, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητα του Οροπεδίου Λασιθίου σε ευρύτερο επίπεδο. Η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας για την προσφορά του και για τη συμβολή του στην ανάδειξη της ταυτότητας και των αξιών του τόπου μας», αναφέρεται στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οροπεδίου Λασιθίου, την οποία ανέγνωσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ευγενία Σπανάκη.

Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο κ. Μεταξάς ευχαρίστησε θερμά τη Δημοτική Αρχή και την τοπική κοινωνία για τη μεγάλη αυτή τιμή και παρουσίασε το όραμά του να αναδειχθεί ο τόπος καταγωγής του, το Οροπέδιο Λασιθίου, σε έναν πρότυπο αναγεννητικό αγροδιατροφικό προορισμό, τονίζοντας ότι με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την τοπική κοινωνία και οικονομία, τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και μέσα από τις πρωτοβουλίες του MetaxaHospitalityGroup.

Να γίνει το Οροπέδιο Λασιθίου παράδειγμα προς μίμηση μέσα από την αναγεννητική γεωργία – Όλη η δήλωση κ. Ανδρέα Ν. Μεταξά

«Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τη Δημοτική Αρχή και τους κατοίκους του Οροπεδίου Λασιθίου για την ύψιστη τιμή να με ανακηρύξουν Επίτιμο Δημότη.

Κατάγομαι από το Οροπέδιο Λασιθίου και συνδέομαι βαθιά με αυτόν τον ιστορικό τόπο.

Μέσα από την αναγεννητική γεωργία και τη συνεργασία του MetaxaHospitalityGroup με τον τοπικό Αγροτικό Συνεταιρισμό, πιστεύω ότι το Οροπέδιο Λασιθίου μπορεί να μετατραπεί σε έναν πρότυπο αγροδιατροφικό προορισμό που θα γίνει παράδειγμα προς μίμηση για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Με απώτερο σκοπό οι κάτοικοί του να παραμένουν ή να επιστρέφουν στον τόπο τους για να δημιουργήσουν εδώ μια καλύτερη ζωή και με τα σχολεία της περιοχής όλα ανοιχτά και γεμάτα παιδιά!

Αισθάνομαι ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις την ευημερία αυτού του τόπου και να παραμείνω άξιος της αναγνώρισης και της εμπιστοσύνης του».

Μία ταινία για την Αναγεννητική Γεωργία και το Οροπέδιο Λασιθίου

Η ανακήρυξη πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία τοπικής εκδήλωσης για την προβολή της ταινίας «2258-Μια Ιστορία για την Αναγέννηση της Γης», μίας ανεξάρτητης παραγωγής της EYEQCreativeMedia που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του MetaxaHospitalityGroup.

Εμπνευσμένη από το καινοτόμο πρόγραμμα του Ομίλου «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του-Προς έναν Βιώσιμο Διατροφικό Προορισμό», η ταινία εξετάζει τις παγκόσμιες συνέπειες από την υποβάθμιση της υγείας του εδάφους και αφηγείται την ιστορία του Οροπεδίου Λασιθίου, αναδεικνύοντας τις θετικές προοπτικές που δημιουργεί η αναγεννητική γεωργία και η σύνδεση της φιλοξενίας με τον πρωτογενή τομέα.

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