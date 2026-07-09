Δήμος Αθηναίων: Έκλεισε ο Ξενώνας Φιλοξενίας άστεγων χρηστών παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο

Στα τέλη Μαΐου, ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας, Κώστας Μπακογιάννης, είχε κατηγορήσει την παρούσα δημοτική αρχή πως μεθοδεύει σχέδιο κλεισίματος του «My Athens», του μοναδικού Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας άστεγων χρηστών στην Αθήνα. Ο Δήμος Αθηναίων είχε αντιδράσει έντονα διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς και υπογραμμίζοντας ότι η δομή θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της. Ωστόσο, περισσότερο από ένα μήνα μετά, ο Ξενώνας πέρασε πια στην ιστορία…

Σύμφωνα με πληροφορίες του «R» – τις οποίες επιβεβαίωσε η παρούσα δημοτική αρχή – το «Μy Athens» κατέβασε ρολά, ο χώρος εκκενώθηκε και όσοι χρήστες φιλοξενούνταν σε αυτόν μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές.

Όπως έγραφε το «R» σε προηγούμενο ρεπορτάζ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του ΕΟΠΑΕ (του νέου διοικητικού φορέα για τη διαχείριση των εξαρτήσεων), βάση του οποίου από τις 29 Αυγούστου του τρέχοντος έτους η οικονομική ευθύνη για τη λειτουργία του Ξενώνα θα μεταφερόταν στον ΕΟΠΑΕ.

Η παράταξη του κ. Μπακογιάννη είχε κατηγορήσει, τότε, τη δημοτική αρχή πως προσπαθεί δια της απόσυρσής της να «ξεφορτωθεί» την ευθύνη του «My Athens», χωρίς να εγγυάται τη συνέχεια της δομής, η οποία είχε ιδρυθεί το 2020 με πρωτοβουλία του πρώην δημάρχου και τη συνεργασία του Δήμου με το πρώην ΚΕΘΕΑ και τον πρώην ΟΚΑΝΑ.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος, Μαρία Στρατηγάκη, είχε σχολιάσει στο «R» πως οι αιχμές του κ. Μπακογιάννη ήταν έωλες, τονίζοντας ότι «ο Δήμος δεν αποσύρεται, αλλά επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του, όπου είναι πραγματικά χρήσιμος και έχει τη σχετική αρμοδιότητα». Η ίδια εξηγούσε πως η μεταφορά των οικονομικών και λειτουργικών υποχρεώσεων από τον Δήμο στον ΕΟΠΑΕ γίνεται καθώς ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο υπέρογκο κόστος μίσθωσης του κτηρίου που στεγαζόταν ο Ξενώνας.

Σε σχετική ανακοίνωση, μάλιστα, που εξέδωσε ο Δήμος την ίδια περίοδο σημειώνεται χαρακτηριστικά:

«Δεν κλείνουμε κοινωνικές δομές. Τις αναβαθμίζουμε δημιουργώντας τις συνθήκες να λειτουργήσουν από τον πλέον αρμόδιο φορέα και τους πλέον εξειδικευμένους επαγγελματίες ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές».

Να σημειωθεί πως πράγματι η δαπάνη για την εκμίσθωση του κτηρίου, η οποία γινόταν μέσω ιδιωτικής εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες Facility Management, ήταν εξαρχής μεγάλη. Το κόστος εκμίσθωσης κυμαινόταν για τα πρώτα έτη, με βάση τις συμβάσεις που είχε υπογράψει η προηγούμενη δημοτική αρχή, περί τα 70.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ από τις 30 Δεκεμβρίου του 2025, με τη νέα 8μηνη σύμβαση που υπεγράφη, υπερέβη τα 90.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) τον μήνα· ποσά που πληρώνονταν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου.

Άλλαξε το αφήγημα της δημοτικής αρχής

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και ΕΟΠΑΕ αναφέρεται πως σκοπός της συμφωνίας ήταν, μεταξύ άλλων, «να εξυπηρετήσει την ανάγκη για […] τη συνέχιση της λειτουργίας του ακινήτου επί της οδού Κεραμεικού αρ. 3 (Ξενώνας «My Athens») ως Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας ενεργών χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών».

Ωστόσο, πηγές από τον Δήμο της Αθήνας μεταφέρουν στο «R» πως στην πραγματικότητα, πριν από την υπογραφή του Μνημονίου, υπήρχε πρόβλημα με το κτήριο στο οποίο στεγαζόταν ο Ξενώνας, καθώς το ζητούσαν οι ιδιοκτήτες του. Επομένως, το «My Athens» θα έπρεπε σύντομα να μετακομίσει· κάτι, όμως, που δεν αναφέρεται στο υπογραφέν Μνημόνιο (εδώ όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια), ούτε είχε «αποκαλυφθεί» πριν από την εκκένωση του κτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του οργανισμού ενημέρωσε αρχικά τους εργαζομένους πως το κτήριο θα έπρεπε να εκκενωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου, οπότε και τυπικά θα ετίθετο σε ισχύ το Μνημόνιο Συνεργασίας (29/8) για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από το Δήμο στον ΕΟΠΑΕ. Ωστόσο, στην πορεία η ενημέρωση άλλαξε – και μάλιστα δύο φορές: σύμφωνα με την τροποποιημένη εντολή θα έπρεπε η εκκένωση να γίνει μέχρι τα τέλη Ιουλίου και, στη συνέχεια, δόθηκε η οδηγία να γίνει μέχρι τα τέλη Ιουνίου, όπως και τελικά συνέβη.

Ο Δήμος, από τη μεριά του, εμφανίζεται μάλλον ανακουφισμένος με αυτήν την εξέλιξη, με τις αρμόδιες πηγές να σημειώνουν στο «R» πως «καλύτερα που έγινε μια ώρα αρχύτερα, αφού ούτως ή άλλως οι άνθρωποι θα έπρεπε να μεταφερθούν» και να πιστώνουν στον ΕΟΠΑΕ την επιτυχία του εγχειρήματος, για την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα που επέδειξε.

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τη διοίκηση του οργανισμού, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – ο πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ, Αθανάσιος Θεοχάρης, φέρεται να παρουσίασε τον τρόπο εκκένωσης του Ξενώνα ως «case study», που θα πρέπει να μελετηθεί και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Πού μεταφέρθηκαν ωφελούμενοι και εργαζόμενοι

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, στο «My Athens» διέμεναν 70 ενεργοί χρήστες – πολλοί εκ των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στην οδό Σουρμελή, το οποίο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει γύρω στα 90 άτομα, αλλά περιγράφεται ως ήδη υπερφορτωμένο με συνθήκες που εγείρουν ανησυχίες για την υγιεινή και την ασφάλεια των διαμενόντων· ενώ ενδεχομένως κάποιοι να διοχετεύθηκαν και στο υπνωτήριο στο Ίλιον, που μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά έως 25 άτομα.

Όσο για τους εργαζομένους του «My Athens», εκείνοι, όπως μας μεταφέρεται, «διασκορπίστηκαν» σε άλλες δομές.

Ο Σύλλογος των Εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ, μέσω σχετικής του ανακοίνωσης, εκφράζει την ανησυχία του για την εκκένωση της δομής, την οποία αντιλαμβάνεται ως «μία από τις δεκάδες αρνητικές συνέπειες της απορρύθμισης του πεδίου της πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων», σημειώνοντας πως «η άκρως προβληματική λειτουργία του ΕΟΠΑΕ συνέπεσε με την απόσυρση της δημοτικής αρχής» και υποστηρίζοντας πως «η αόριστη “υπόσχεση” ότι κάπως, κάπου, κάποτε ο Ξενώνας θα ανοίξει ξανά δεν πείθει κανέναν».