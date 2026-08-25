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Δούκας για Μετρό Κυψέλης: Ασφάλεια, διαφάνεια και λογοδοσία – Να προχωρήσουν τα έργα και οι αποκαταστάσεις
Αυτοδιοίκηση
16:44 - 25 Αυγ 2026

Δούκας για Μετρό Κυψέλης: Ασφάλεια, διαφάνεια και λογοδοσία – Να προχωρήσουν τα έργα και οι αποκαταστάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στον Δήμο Αθηναίων έστειλε η Ελληνικό Μετρό στοιχεία για τις ζημιές και τις καθιζήσεις σε 14 κτίρια  της Κυψέλης από τα έργα του Μετρό, με τη διέλευση του μετροπόντικα να παραμένει σε αναστολή από τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Χάρη Δούκα, σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, τα δεδομένα περιλαμβάνουν την κατάσταση των κτιρίων πριν και μετά τις εργασίες, καθώς και τη μεθοδολογία με βάση την οποία αξιολογούνται οι καθιζήσεις και οι πιθανές επιπτώσεις στη στατική επάρκεια των κτιρίων.

Δούκας: «Με αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία να προχωρήσουν τα έργα και να εμπεδωθεί η ασφάλεια στους κατοίκους»

Στην παρέμβασή του ο Χάρης Δούκας αναφέρει:

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι συζητάμε για ένα θέμα που αφορά όχι μόνο την Κυψέλη, αλλά συνολικά την πόλη και τις εξελίξεις σε σχέση με τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Να πω, ξεκινώντας, ότι θέλουμε το Μετρό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Θέλουμε η Αθήνα μας να έχει περισσότερες στάσεις Μετρό.

Όπως και άλλες μεγαλουπόλεις, θέλουμε και εμείς να πυκνώσουμε τις γραμμές μας και να έχουμε μία πόλη που δεν θα εξαρτάται από το αυτοκίνητο, αλλά μια πόλη όπου κάποιος θα μπορεί να περπατάει θα φτάνει σε μια γραμμή, σε ένα σταθμό μετρό και από εκεί θα πηγαίνει εκεί που επιθυμεί.

Ξέρουμε, εξαρχής ότι αυτά τα έργα είναι πολύπλοκα και δύσκολα. Έχουμε εδώ ειδικούς, γεωλόγους, υδρολόγους και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες. Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε ότι τα έργα αυτά έχουν συνθετότητα. Από την άλλη, όμως, σήμερα υπάρχουν υπόγειες υποδομές, σιδηροδρομικές και όχι μόνο, κάτω από ποτάμια, λίμνες και θάλασσες. Αυτό δείχνει ότι είναι πολύπλοκα έργα, τα οποία όμως μπορούν να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια και στους χρόνους και τα διαγράμματα που πρέπει.

Είμαστε εδώ επειδή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα αφορά τις καθιζήσεις. Υπάρχουν διαφορικές καθιζήσεις σε αρκετά κτίρια και γι’ αυτόν τον λόγο έχει σταματήσει από τον Μάιο ο μετροπόντικας στην περιοχή της Κυψέλης.

Οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν αμέσως. Οι εκπρόσωποί τους ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας και εμείς είμαστε με τους κατοίκους και στηρίζουμε τους κατοίκους. Γι’ αυτόν τον λόγο κινητοποιηθήκαμε αμέσως. Τους συναντήσαμε, κάναμε συνάντηση με την Ελληνικό Μετρό και στις 29 Ιουλίου πήραμε μία σημαντική απόφαση.

Θέλουμε να υποστηριχθούν οι εργασίες από τους εμπειρογνώμονες που επέλεξαν οι ίδιοι οι κάτοικοι, καθώς και από νομικό σύμβουλο.

Οι δημοτικές υπηρεσίες προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να καλυφθεί το οικονομικό κόστος. Μιλάμε για έργα πάρα πολύ ακριβά. Εμείς όμως, ο Δήμος Αθηναίων, με τα λίγα χρήματα που έχει, το καλύπτει. Διότι θέλουμε οι κάτοικοι να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια ότι θα υπάρχουν εμπειρογνώμονες που ήδη έχουν ορίσει για να δουν και οι ίδιοι πώς μπορεί να προχωρήσει, τι συμβαίνει με τις αποκαταστάσεις και πώς μπορούν να προχωρήσουν.

Ζητήθηκε επισήμως, με επιστολή προς την κυβέρνηση και την Ελληνικό Μετρό, πρόσβαση στη μελέτη και τα δεδομένα με βάση τα οποία θα υπάρχουν ουσιαστικά συμπεράσματα ώστε να γίνει η αξιολόγηση από τους εξειδικευμένους συνεργάτες που έχουν επιλεγεί. Ζητήσαμε, επίσης, η Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα σε αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου αυτό είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ, από το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Συγκεκριμένα, ζητήσαμε:

Την έκθεση πραγματογνωμοσύνης στο σύνολό της, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα. Η εταιρεία έχει συντάξει μελέτη με δύο εμπειρογνώμονες, η οποία αυτή τη στιγμή αξιολογείται και από τρίτο αξιολογητή. Υπάρχει δέσμευση της εταιρείας ότι τα τελικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν μέσα στον Σεπτέμβριο σε εμάς και στους κατοίκους.

Το ημερολόγιο του έργου στο επίμαχο σημείο της Κυψέλης, για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, καθώς και το σύνολο των στοιχείων της δομητικής και γεωμηχανικής παρακολούθησης σε ψηφιακή μορφή. Θέλουμε να γνωρίζουμε σε ποια σημεία υπάρχουν καθιζήσεις και μετατοπίσεις, ώστε οι εξειδικευμένοι συνεργάτες να έχουν όλα τα δεδομένα και να μπορούν να αποφανθούν για το πώς μπορεί να προχωρήσει το έργο.

Τις σχετικές μελέτες του έργου.

Χθες είχαμε μία σημαντική εξέλιξη. Η Ελληνικό Μετρό μας απέστειλε κάποια στοιχεία και δεδομένα που είχαμε ζητήσει, τα οποία θα αξιολογηθούν από τους εξειδικευμένους συνεργάτες των κατοίκων.

Στόχος μας είναι με αξιοπιστία, με διαφάνεια, με λογοδοσία, με ευθύνη να προχωρήσουν τα έργα, να προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις και να εμπεδωθεί η ασφάλεια στους κατοίκους».

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