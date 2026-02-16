ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Performance Technologies: Προχωρά η πλήρης εξαγορά της Ascentum ύψους €1,5 εκατ.
Ανακοινώσεις
13:52 - 16 Φεβ 2026

Performance Technologies: Προχωρά η πλήρης εξαγορά της Ascentum ύψους €1,5 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Performance Technologies προχωρά στην πλήρη εξαγορά της Ascentum, αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας τέσσερις οριζόντιες ιδιοκτησίες στην Αθήνα όπου στεγάζονται και τα γραφεία της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά:

Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής ανακοίνωσης από την 29η Ιανουαρίου, η Performance Technologies ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι έως σήμερα – μετά την παρέλευση των απαιτούμενων εκ της νομοθεσίας 10 ημερών εκ της προαναφερθείσας σχετικής ανακοίνωσης – η Εταιρεία δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από μέτοχο σχετικά με τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για το ζήτημα παροχής άδειας εξαγοράς κατά 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ascentum Κτηματική Και Τουριστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής «Ascentum») σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφο 3 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων νομικών ενεργειών και εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, η Εταιρεία θα προχωρήσει με την εξαγορά του συνόλου των 5.600 εταιρικών μεριδίων της Ascentum, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) έκαστο, έναντι ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 1.500.000,00), σύμφωνα με την από 12.2.2026 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ascentum έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της τέσσερις (4) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί πολυώροφης οικοδομής στην οδό Ευρυμέδοντος 4, στην Αθήνα (περιοχή Κεραμεικός) συνολικής επιφάνειας 1.196,78 τ.μ., όπου στεγάζονται και τα γραφεία της Εταιρείας:

α) οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου επιφάνειας 162,02 τ.μ.,

β) οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου επιφάνειας 203,28 τ.μ.,

γ) οριζόντια ιδιοκτησία του υπερυψωμένου ισογείου επιφάνειας 415,74 τ.μ.,

δ) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου επιφάνειας 415,74 τ.μ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εξαγοράς, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο κεφάλαιο για το ελληνικό e-commerce: Η Blackstone εξαγοράζει τη Skroutz – Οι στόχοι του deal
Επιχειρήσεις

Νέο κεφάλαιο για το ελληνικό e-commerce: Η Blackstone εξαγοράζει τη Skroutz – Οι στόχοι του deal

Blackstone: Εξαγοράζει τη Skroutz από τη CVC - Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 η έγκριση της συναλλαγής
Επιχειρήσεις

Blackstone: Εξαγοράζει τη Skroutz από τη CVC - Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 η έγκριση της συναλλαγής

Η Angelini Pharma εξαγοράζει την Catalyst Pharmaceuticals έναντι $4,1 δισ.
Επιχειρήσεις

Η Angelini Pharma εξαγοράζει την Catalyst Pharmaceuticals έναντι $4,1 δισ.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενέκρινε την κοινή εξαγορά της Blue Horizon Mobility από Μοτοδυναμική και Tseriotis
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενέκρινε την κοινή εξαγορά της Blue Horizon Mobility από Μοτοδυναμική και Tseriotis

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ