ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πετρόπουλος: Στα 231,1 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2024
Ανακοινώσεις
18:02 - 31 Μαρ 2026

Πετρόπουλος: Στα 231,1 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2024

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €231,1 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 3,5% σε σχέση με τη χρήση 2024.

Οι περισσότερες Επιχειρηματικές Μονάδες κατέγραψαν ικανοποιητικές επιδόσεις, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και επίπεδο κερδών.

To ΕΒΙDTA του Ομίλου ανήλθε σε €18,4εκ έναντι €19,4εκ το 2024. Το μικτό περιθώριο, παρά την μικρή μείωση των πωλήσεων, ανήλθε στο 21%, βελτιωμένο, από το 2024.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €63,1εκ. από €56,9εκ. το 2024. Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2025 ήταν 47,4%.

petr_fbdf0.jpg

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρίας, κ. Μιχάλης H. Οικονομάκης, δήλωσε: «Παρά τις προκλήσεις, πληθωριστικές, γεωπολιτικές και ψηφιακές, καταφέραμε να διατηρήσουμε ισχυρές βάσεις, να ενισχύσουμε την λειτουργική μας αποτελεσματικότητα και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου. Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη δυναμική, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική συνέπεια του Ομίλου. Το 2025 αποτέλεσε έτος επιτάχυνσης για κρίσιμες επενδύσεις και πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν ουσιαστικά το αποτύπωμα του Ομίλου, διευρύνοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, θα συνεχίζουμε να επενδύουμε με συνέπεια, σε καινοτομία, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, προσανατολισμένοι στην δημιουργία αξίας για όλο το οικοσύστημα του Ομίλου».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026
Ανακοινώσεις

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026

Νέα διάταξη: Οι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάζουν τα κατασχεμένα ακίνητά τους πριν οδηγηθούν σε πλειστηριασμό
Φορολογία

Νέα διάταξη: Οι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάζουν τα κατασχεμένα ακίνητά τους πριν οδηγηθούν σε πλειστηριασμό

Ford: Υποχώρησαν 10% οι πωλήσεις του β’ τριμήνου στις ΗΠΑ
Επιχειρήσεις

Ford: Υποχώρησαν 10% οι πωλήσεις του β’ τριμήνου στις ΗΠΑ

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή
Επιχειρήσεις

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Πολιτική
10/07/2026 - 10:16

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:15

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ