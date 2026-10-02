Cosmos: Επενδύσεις άνω των €10 εκατ. – Επιχειρηματικό πλάνο για πωλήσεις €126,4 εκατ. το 2030

Με ένα ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων και σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών, η Cosmos εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με το βλέμμα στραμμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, τις ιδιόκτητες υποδομές, τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και την επέκταση στην Κύπρο.

Ο όμιλος βρίσκεται πλέον κοντά στην επίτευξη ενός ορόσημου, δηλ., να ξεπεράσει για πρώτη φορά το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ σε ετήσιο κύκλο εργασιών. Για το 2026 η διοίκηση, όπως ανέφερε σε ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη (1/10), θέτει τον πήχη στα 105 εκατ. ευρώ, με EBITDA 9 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων περίπου 6 εκατ. ευρώ.

Το ισχυρό ανεκτέλεστο έργων δημιουργεί παράλληλα σημαντική ορατότητα για την επόμενη περίοδο. Οι συμβασιοποιημένες εργασίες για τη διετία ανέρχονται σε περίπου 120 εκατ. ευρώ, ενώ σε ορίζοντα τεσσάρων έως πέντε ετών, εάν συνυπολογιστούν οι πολυετείς συμβάσεις και τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, η συνολική «ορατότητα» προσεγγίζει τα 150-160 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική του ομίλου δεν περιορίζεται στην εκτέλεση των υφιστάμενων έργων. Το επόμενο επενδυτικό βήμα περιλαμβάνει κεφάλαια άνω των 10 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Κύπρο, με έμφαση σε τεχνητή νοημοσύνη, data centers, κυβερνοασφάλεια και managed services.

Άλμα 62% στις πωλήσεις του εννεαμήνου

Στο εννεάμηνο του 2026 οι ενοποιημένες πωλήσεις της Cosmos ανήλθαν σε 74,8 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 46 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 62%.

Η διοίκηση, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι ο συγκεκριμένος ρυθμός ανάπτυξης δεν αναμένεται να διατηρηθεί στο σύνολο της χρήσης, καθώς επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τον χρόνο τιμολόγησης και αναγνώρισης εσόδων των έργων.

Παρά τη χρονική αυτή επίδραση, η εικόνα της κερδοφορίας είναι επίσης βελτιωμένη. Η μικτή κερδοφορία αυξήθηκε κατά 80% σε απόλυτο μέγεθος στο εννεάμηνο, ενώ για το σύνολο του 2026 η διοίκηση εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη θα ενισχυθούν περίπου κατά 25%.

Ο στόχος για πωλήσεις 105 εκατ. ευρώ παραμένει σε ισχύ και θα σηματοδοτήσει την πρώτη χρονιά κατά την οποία ο όμιλος θα ξεπεράσει το όριο των 100 εκατ. ευρώ, από περίπου 92 εκατ. ευρώ το 2025.

Όπως σημείωσε η διοίκηση, το ύψος του backlog και το pipeline έργων παρέχουν επαρκή βάση για τη διατήρηση του στόχου.

Ρεκόρ ανεκτέλεστου στα 120 εκατ. ευρώ

Το ανεκτέλεστο έργων αποτελεί σήμερα ένα από τα βασικά στηρίγματα του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Για την επόμενη διετία ανέρχεται περίπου στα 120 εκατ. ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει ο όμιλος.

Η εικόνα διευρύνεται όταν εξεταστεί μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας. Σε περίοδο τεσσάρων έως πέντε ετών, η αξία των έργων και των πολυετών συμβάσεων διαμορφώνεται στην περιοχή των 150-160 εκατ. ευρώ.

Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στη συμμετοχή συμβάσεων με επαναλαμβανόμενα έσοδα, οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και διευρύνουν τον ορίζοντα των εσόδων.

Η διοίκηση διαχωρίζει, πάντως, το backlog από το pipeline. Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο δεν αποτελούν ακόμη συμβασιοποιημένα έργα και θα πρέπει να ακολουθήσουν τα επόμενα στάδια μέχρι να μετατραπούν σε έσοδα.

Στο επίκεντρο του νέου μοντέλου ανάπτυξης βρίσκεται η αύξηση της συμμετοχής υπηρεσιών, λογισμικού, υποστήριξης και μακροχρόνιων συμβάσεων, με σταδιακή μείωση της εξάρτησης από την απλή πώληση εξοπλισμού.

Υγεία, ΑΑΔΕ και Δικαιοσύνη στο χαρτοφυλάκιο

Σημαντικό μέρος της σημερινής δραστηριότητας της Cosmos εξακολουθεί να προέρχεται από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου, πολλά από τα οποία συνδέονται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο όμιλος συμμετέχει σε έργα στους τομείς της Υγείας, της ΑΑΔΕ και της Δικαιοσύνης, με αντικείμενο την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και την τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιων υποδομών.

Στον χώρο της Υγείας, όπως τόνισε η διοίκηση, οι απαιτήσεις είναι αυξημένες λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων και της διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών. Η διοίκηση εκτιμά ότι η υλοποίηση των σχετικών έργων προχωρά κανονικά, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ζητήματα που συνδέονται με το GDPR, τα ιατρικά δεδομένα και τον συντονισμό πολλών δημόσιων φορέων έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στην αγορά.

Στην εκτίμηση της διοίκησης, μέρος των έργων που δεν θα έχει ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να συνεχιστεί μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το ΕΣΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Cosmos, Δημήτρης Δάφνης, τα σημερινά οικονομικά μεγέθη αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό έργα που είχαν δρομολογηθεί νωρίτερα, καθώς στην πληροφορική μεσολαβεί χρόνος μεταξύ ανάθεσης, υλοποίησης, τιμολόγησης και λογιστικής αναγνώρισης των εσόδων.

Στόχος η ισορροπία μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Περίπου το 60% της δραστηριότητας της Cosmos συνδέεται σήμερα με τον δημόσιο τομέα. Η διοίκηση επιδιώκει σταδιακά να περιορίσει αυτή την εξάρτηση, με μακροπρόθεσμο στόχο μια πιο ισορροπημένη κατανομή, κοντά στο 50%-50%.

Στον ιδιωτικό τομέα, σημαντικές επενδυτικές ανάγκες εντοπίζονται στις τράπεζες, στο gaming και στην ενέργεια, ενώ πρόσθετες προοπτικές δημιουργούνται στους κλάδους της άμυνας, της υγείας, της κυβερνοασφάλειας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η άμυνα αποτελεί μία από τις αγορές που παρουσιάζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον. Η Cosmos, ωστόσο, διατηρεί συντηρητική προσέγγιση στις προβλέψεις της, αναμένοντας να αποσαφηνιστεί ο ρυθμός με τον οποίο οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι θα μετατραπούν σε διαγωνισμούς και τελικά σε συμβάσεις.

Η Κύπρος στο επίκεντρο της περιφερειακής ανάπτυξης

Ιδιαίτερη βαρύτητα, παράλληλα, αποκτά στο νέο πλάνο η Κύπρος, όπου ο όμιλος έχει ήδη παρουσία μέσω της CBS IT Systems Cyprus.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έργα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και εφαρμογές της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη διοίκηση να βλέπει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Ένα από τα στοιχεία που καθιστούν την κυπριακή αγορά ελκυστική είναι η δυνατότητα σύναψης μακροχρόνιων συμβάσεων συντήρησης, οι οποίες μπορούν να διαρκούν ακόμη και μία δεκαετία. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται σταθερότερη σχέση με τον πελάτη και επαναλαμβανόμενη ροή εσόδων.

Ο κ. Δάφνης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανακοινώσεων για την ανάπτυξη της δραστηριότητας στην Κύπρο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, η χώρα εξετάζεται ως πιθανή βάση για μελλοντική επέκταση προς τη Μέση Ανατολή. Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις και προϊόντα και όχι σε μια γενική γεωγραφική επέκταση.

Πάνω από 10 εκατ. ευρώ οι νέες επενδύσεις

Το επενδυτικό πρόγραμμα της επόμενης περιόδου ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Κύπρο, με βασικούς προορισμούς τις τεχνολογικές υποδομές, την τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και τις υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εξαγορά του 100% της NovelCosmos AI, η οποία ενσωματώνεται πλήρως στην Cosmos Consulting.

Η NovelCosmos AI αναλαμβάνει τον ρόλο του εξειδικευμένου πυλώνα του ομίλου στον χώρο της AI, με τεχνογνωσία σε AI models, semantic technologies, document intelligence και intelligent agents.

Η στρατηγική δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη μεμονωμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο enterprise περιβάλλον, το οποίο θα συνδυάζει δεδομένα, υπολογιστική ισχύ, δίκτυα, αποθήκευση, ασφάλεια και υποστήριξη.

Στο ίδιο οικοσύστημα εντάσσονται και τα προϊόντα λογισμικού της Cosmos Consulting, μεταξύ των οποίων τα CC-Talent, Archium και Core AI.

AI Data Center στη Θεσσαλονίκη

Σημαντικό επενδυτικό βήμα αποτελεί και η δημιουργία ιδιόκτητου AI Data Center στη Θεσσαλονίκη.

Η Cosmos αξιοποιεί στο συγκεκριμένο εγχείρημα τη συνεργασία της με τη NVIDIA, ως Preferred Partner σε Ελλάδα και Κύπρο, με στόχο να διαθέσει υπολογιστική ισχύ και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μέσω συνδρομητικών μοντέλων.

Το μοντέλο αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε υποδομές AI χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν οι ίδιες μεγάλες αρχικές επενδύσεις σε εξοπλισμό.

Η νέα υποδομή θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τη NovelCosmos AI και την Cosmos Consulting, δημιουργώντας μια καθετοποιημένη αλυσίδα που ξεκινά από την υποδομή και τα δεδομένα και φτάνει έως την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την καθημερινή λειτουργία των εφαρμογών.

Νέο Technology & Services Hub στη Μεταμόρφωση

Παράλληλα με τις τεχνολογικές επενδύσεις, ο όμιλος ενισχύει και τη φυσική του υποδομή.

Οι νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση, συνολικής επιφάνειας 1.400 τ.μ., αποτέλεσαν το σημείο παρουσίασης του νέου στρατηγικού σχεδιασμού. Η επένδυση ανήλθε σε 5 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική επιφάνεια των ιδιόκτητων γραφείων της Cosmos στα 4.600 τ.μ.

Ο χώρος λειτουργεί ως Technology & Services Hub και φιλοξενεί την Cosmos Consulting, τη NovelCosmos AI και το Κέντρο Επιχειρήσεων Δικτύου.

Η συγκέντρωση των ομάδων στον ίδιο χώρο αποσκοπεί στη στενότερη συνεργασία μεταξύ λογισμικού, AI, κυβερνοασφάλειας και managed services.

Ορίζοντας το 2030

Το επιχειρηματικό πλάνο της Cosmos προβλέπει μια περίοδο σταθεροποίησης το 2027, καθώς η αγορά θα περάσει στη φάση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και θα επηρεαστεί από τη μετάβαση σε νέο κύκλο δημόσιων έργων.

Η διοίκηση εκτιμά ότι από το 2028 μπορεί να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος σταδιακής ανάπτυξης, με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 6,4% για την περίοδο 2028-2030, εφόσον το 2027 αποτελέσει τη βάση για την επόμενη φάση.

Με βάση το υφιστάμενο πλάνο, το 2030 οι πωλήσεις τοποθετούνται στα 126,4 εκατ. ευρώ, το EBITDA στα 13 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 8,1 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις αφορούν αποκλειστικά την οργανική ανάπτυξη και δεν ενσωματώνουν πιθανές νέες εξαγορές. Επομένως, τυχόν νέες συναλλαγές θα μπορούσαν να μεταβάλουν τα μεγέθη του ομίλου πέραν των σημερινών προβλέψεων.

Η στρατηγική της επόμενης περιόδου στηρίζεται ουσιαστικά σε τέσσερις πυλώνες: στην αξιοποίηση του υψηλού backlog, στην αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, στην ανάπτυξη υποδομών και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και στην περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Δάφνης, η Cosmos περνά σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030, επενδύοντας σε υποδομές, AI, κυβερνοασφάλεια και managed services και επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα ενιαίο τεχνολογικό οικοσύστημα που θα καλύπτει το σύνολο του κύκλου ζωής μιας επένδυσης.