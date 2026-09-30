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Y/KNOT Invest: Επέστρεψε σε λειτουργική κερδοφορία με EBITDA ύψους €518.263 το α εξάμηνο
Ανακοινώσεις
21:35 - 30 Σεπ 2026

Y/KNOT Invest: Επέστρεψε σε λειτουργική κερδοφορία με EBITDA ύψους €518.263 το α εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom

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Ο Όμιλος Y/KNOT Invest ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας βελτίωση των βασικών οικονομικών του μεγεθών και επιστροφή στην κερδοφορία. Η θετική αυτή μεταβολή αποτυπώνει τα αποτελέσματα της στρατηγικής διεύρυνσης της δραστηριότητας του Ομίλου στην ποντοπόρο ναυτιλία, σε συνδυασμό με την λειτουργική αναδιάρθρωσή του.

Ως εκ τούτου, ο Όμιλος επέστρεψε σε λειτουργική κερδοφορία με EBITDA ύψους €518.263 και κέρδη μετά φόρων ύψους €52.151, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της εταιρείας σε θετικά αποτελέσματα.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου στο Α’ Εξάμηνο 2026

  • Ο συγκρίσιμος Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε στα €6,4 εκατ. σε σχέση με €1,6 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, αντανακλώντας τη θετική συνεισφορά της επέκτασης της εταιρείας στην ποντοπόρο ναυτιλία και του μετασχηματισμού του Ομίλου.
  • Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €518.263, έναντι αρνητικού EBITDA (€139.975) το Α’ εξάμηνο του 2025.
  • Τα Κέρδη μετά από Φόρους (EAT) ανήλθαν σε €52.151, έναντι ζημιών (€1.701.639) το Α’ εξάμηνο του 2025.
  • Η καθαρή θέση αυξήθηκε σε €26,8 εκατ. από €4,4 εκατ. την 31.12.2025, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 1,5 φορές.
  • Η χρηματοοικονομική θέση βελτιώθηκε, οδηγώντας σε ουσιώδη απομόχλευση, με τον Καθαρό Δανεισμό (Net Debt) να μειώνεται σε €1,5 εκατ. κατά την 30.06.2026, έναντι €15,1 εκατ. την 31.12.2025 και τον συντελεστή μόχλευσης να διαμορφώνεται σε 5,3% έναντι 77,5% την 31.12.2025.

Σημειώνεται ότι, για σκοπούς συγκρισιμότητας, τα οικονομικά μεγέθη του Α’ Εξαμήνου 2025 παρουσιάζονται προσαρμοσμένα, εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων των θυγατρικών που μεταβιβάστηκαν κατά το Α’ εξάμηνο 2026, οι δραστηριότητες των οποίων δεν αποτελούν πλέον μέρος της περιμέτρου θυγατρικών του Ομίλου.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ρήγας Τζώρτζης, ανέφερε: «Τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου σηματοδοτούν ένα ορόσημο για την Y/KNOT Invest και επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Αποτυπώνεται, πλέον με μετρήσιμα μεγέθη, η είσοδος της Y/KNOT Invest σε έναν νέο, κερδοφόρο κύκλο ανάπτυξης. Ανοίγοντας τον κύκλο των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών στη Euronext Athens, η Y/KNOT Invest μέσω του tanker και του dry bulker που πλέον διαθέτει, επωφελείται από τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ενισχύει τα αποτελέσματά της, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή βάση και χρηματοοικονομική ευελιξία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας και συνεχίζουμε με σταθερό προσανατολισμό, στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας.»

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