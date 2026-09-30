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ΠΑΪΡΗΣ: Από ζημιές σε κέρδη το α’ εξάμηνο – Στο +14,5% ο τζίρος
Ανακοινώσεις
16:30 - 30 Σεπ 2026

ΠΑΪΡΗΣ: Από ζημιές σε κέρδη το α’ εξάμηνο – Στο +14,5% ο τζίρος

Reporter.gr Newsroom

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Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ε ΠΑΪΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο (Α΄) εξάμηνο της εταιρικής χρήσεως 2026 (01.01.2026 – 30.06.2026).

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς ανήλθε σε €5.593.035,52, έναντι €4.885.759,92 της αντίστοιχης περιόδου του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,5%.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη €550.681,91, έναντι €168.641,31 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €312.812,91, έναντι ζημιών €79.775,44. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €233.895,57, έναντι ζημιών €76.177,64 κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €6.461.343,69, έναντι €5.762.352,24 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,1%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε €736.353,85, έναντι €330.172,67, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €480.622,75, έναντι €65.412,09. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €363.974,19, έναντι €35.559,01 την αντίστοιχη περίοδο.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026 συνδέεται με την αύξηση του κύκλου εργασιών και τη βελτίωση των λειτουργικών περιθωρίων. Παράλληλα, η Διοίκηση συνέχισε να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο κόστος πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορών, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και τη διατήρηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Για το Β΄ εξάμηνο της χρήσεως, η Διοίκηση επικεντρώνεται στη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας.

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