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Logismos: Αύξηση 4% στον τζίρο - Στα €954 χιλ. τα EBITDA το 2025
Ανακοινώσεις
18:21 - 27 Απρ 2026

Logismos: Αύξηση 4% στον τζίρο - Στα €954 χιλ. τα EBITDA το 2025

Reporter.gr Newsroom
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H Logismos α.ε., Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της η εταιρεία το 2025:

O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.473 χιλ. ευρώ. σε σχέση με 3.348 χιλ. ευρώ που ήταν το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA) ανήλθαν σε 954 χιλ. ευρώ σε σχέση με 919 χιλ. ευρώ που ήταν το 2024.

Το αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε σε κέρδος 260 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 322 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των αποσβέσεων κατά 20% σε σχέση με τη χρήση του 2024.

Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδος 230 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 216 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

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