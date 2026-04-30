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ALPHA TRUST: Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών με εύρος τιμής €0,01–€20
Ανακοινώσεις
18:27 - 30 Απρ 2026

ALPHA TRUST: Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών με εύρος τιμής €0,01–€20

Reporter.gr Newsroom
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Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενεργοποιεί νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών έως 10% του μετοχικού της κεφαλαίου, με ανώτατη τιμή αγοράς τα €20 και διάρκεια έως τις 20 Απριλίου 2028, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ανακοινώνει κατ' εφαρμογή των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Απριλίου 2026 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Απριλίου 2026, ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής – υλοποίησης του νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών την 04.05.2026, δυνάμει του οποίου προβλέπεται η απόκτηση από την Εταιρεία κατ’ ανώτατο μέχρι του αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί στο 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 373.416 ίδιες μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία και διατηρεί, η ονομαστική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με εύρος τιμών αγοράς τα είκοσι ευρώ (€20,00) ανά μετοχή (ανώτατη τιμή) και το ένα λεπτό του ευρώ (€0,01) ανά μετοχή (κατώτατη τιμή) και ημερομηνία λήξεως του ως άνω Προγράμματος την 20.04.2028.

Σε περίπτωση μεταβολής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτήσει η Εταιρεία θα αναπροσαρμοστεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ αναλογία με την μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή κατά τρόπο ώστε οι προς απόκτηση μετοχές, να αντιστοιχούν και μετά την μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στο ίδιο ποσοστό (10% μείον των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει κατά περίπτωση η Εταιρεία) επί του συνόλου του.

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