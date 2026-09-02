Quest: Εκτόξευση 25,2% στα καθαρά κέρδη – Στα €750 εκατ. ο τζίρος του α’ εξαμήνου

Ο Όμιλος Quest κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις €750 εκ., κέρδη EBITDA €52,9 εκ., κέρδη προ φόρων €39,2 εκ., κέρδη μετά από φόρους €28 εκ. και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας €25,5 εκ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις 9,8%, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 11,2%, στα κέρδη προ φόρων (EBT) 19,2%, και στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (EAT) 25,2%.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Την 23η Δεκεμβρίου 2025, η θυγατρική εταιρεία «Quest Energy A.E.» ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών της, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, έναντι ποσού €36 εκ. μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού. Εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος, τα συγκριτικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2025 διακρίνονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες. Οι διακοπείσες αφορούν τη δραστηριότητα των πωληθεισών θυγατρικών της Quest Energy A.E.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€31,3 εκ. (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο €31,3 εκ.) έναντι €107,6 εκ. καθαρά μετρητά στις 31/12/2025. Η μεταβολή οφείλεται στη διανομή μερίσματος ύψους €42,3 εκ. (€0,4 ανά μετοχή), στις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης - όπως κάθε χρόνο στην αντίστοιχη χρονική περίοδο - αλλά και στην επένδυση, ύψους €28,2 εκ. περίπου, για την απόκτηση συμμετοχής 12,56% στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας Fourlis ΑΕ.

Αποτελέσματα 6Μ 2026 ανά δραστηριότητα:

Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή). Κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 σημειώθηκε αύξηση 7,8% στις πωλήσεις, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 15,4% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση των μεγεθών από τις περισσότερες δραστηριότητες.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi). Σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις 21,1% και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 32,9%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και το εξωτερικό. Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier). Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,4% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 13,4%. Η ανάπτυξη της εταιρείας εκτιμάται ότι οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου και τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της, αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεών της σε υποδομές και αυτοματισμούς.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy). Τα αποτελέσματα της περιόδου δεν είναι συγκρίσιμα με τα περυσινά, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και της κερδοφορίας του 2025 ανήκει στις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €33,6 εκ. σε σχέση με €11,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2025. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €34,2 εκ. σε σχέση με κέρδη €11,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Προοπτικές για το σύνολο του 2026

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο 2026, εκτιμώνται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Ήπια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2025. Τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να διαμορφωθούν στα ίδια περίπου επίπεδα ή ελαφρά υψηλότερα.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Συνέχιση της διψήφιας αύξησης των πωλήσεων και των κερδών. Η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog), από υπογεγραμμένες συμβάσεις να υπερβαίνει τα €650 εκ.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Αύξηση των εσόδων σε σχέση με το 2025, με αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας θα είναι σημαντικά χαμηλότερα λόγω της πώλησης των πάρκων ισχύος 36,7 MW. Αναμένονται πωλήσεις €1 εκ. περίπου, με EBITDA και EBT περί το 50% και 15% των πωλήσεων αντίστοιχα.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2026, μετά τις καλές επιδόσεις του A’ εξαμήνου, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη πωλήσεων και μικρή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) και των κερδών προ φόρων, παρά την πώληση του μεγαλύτερου μέρους του ενεργειακού κλάδου. Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες η αύξηση είναι σαφώς υψηλότερη. Οι αναφερόμενες προβλέψεις για το 2026 βασίζονται στην παραδοχή ότι δεν θα υπάρξει παρατεταμένη αρνητική εξέλιξη στις τιμές της ενέργειας, των βασικών αγαθών και στην κατανάλωση, λόγω αρνητικών γεγονότων στη διεθνή οικονομία.

Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις τυχόν παρουσιασθούν, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν.