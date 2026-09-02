ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Quest: Εκτόξευση 25,2% στα καθαρά κέρδη – Στα €750 εκατ. ο τζίρος του α’ εξαμήνου
Ανακοινώσεις
18:00 - 02 Σεπ 2026

Quest: Εκτόξευση 25,2% στα καθαρά κέρδη – Στα €750 εκατ. ο τζίρος του α’ εξαμήνου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος Quest κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις €750 εκ., κέρδη EBITDA €52,9 εκ., κέρδη προ φόρων €39,2 εκ., κέρδη μετά από φόρους €28 εκ. και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας €25,5 εκ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις 9,8%, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 11,2%, στα κέρδη προ φόρων (EBT) 19,2%, και στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (EAT) 25,2%.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

quest-1_c062bcd9bfe70876.png

Την 23η Δεκεμβρίου 2025, η θυγατρική εταιρεία «Quest Energy A.E.» ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών της, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, έναντι ποσού €36 εκ. μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού. Εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος, τα συγκριτικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2025 διακρίνονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες. Οι διακοπείσες αφορούν τη δραστηριότητα των πωληθεισών θυγατρικών της Quest Energy A.E.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€31,3 εκ. (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο €31,3 εκ.) έναντι €107,6 εκ. καθαρά μετρητά στις 31/12/2025. Η μεταβολή οφείλεται στη διανομή μερίσματος ύψους €42,3 εκ. (€0,4 ανά μετοχή), στις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης - όπως κάθε χρόνο στην αντίστοιχη χρονική περίοδο - αλλά και στην επένδυση, ύψους €28,2 εκ. περίπου, για την απόκτηση συμμετοχής 12,56% στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας Fourlis ΑΕ.

Αποτελέσματα 6Μ 2026 ανά δραστηριότητα:

Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή). Κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 σημειώθηκε αύξηση 7,8% στις πωλήσεις, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 15,4% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση των μεγεθών από τις περισσότερες δραστηριότητες.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi). Σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις 21,1% και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 32,9%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και το εξωτερικό. Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier). Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,4% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 13,4%. Η ανάπτυξη της εταιρείας εκτιμάται ότι οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου και τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της, αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεών της σε υποδομές και αυτοματισμούς.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy). Τα αποτελέσματα της περιόδου δεν είναι συγκρίσιμα με τα περυσινά, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και της κερδοφορίας του 2025 ανήκει στις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €33,6 εκ. σε σχέση με €11,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2025. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €34,2 εκ. σε σχέση με κέρδη €11,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Προοπτικές για το σύνολο του 2026

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο 2026, εκτιμώνται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Ήπια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2025. Τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να διαμορφωθούν στα ίδια περίπου επίπεδα ή ελαφρά υψηλότερα.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Συνέχιση της διψήφιας αύξησης των πωλήσεων και των κερδών. Η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog), από υπογεγραμμένες συμβάσεις να υπερβαίνει τα €650 εκ.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Αύξηση των εσόδων σε σχέση με το 2025, με αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας θα είναι σημαντικά χαμηλότερα λόγω της πώλησης των πάρκων ισχύος 36,7 MW. Αναμένονται πωλήσεις €1 εκ. περίπου, με EBITDA και EBT περί το 50% και 15% των πωλήσεων αντίστοιχα.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2026, μετά τις καλές επιδόσεις του A’ εξαμήνου, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη πωλήσεων και μικρή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) και των κερδών προ φόρων, παρά την πώληση του μεγαλύτερου μέρους του ενεργειακού κλάδου. Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες η αύξηση είναι σαφώς υψηλότερη. Οι αναφερόμενες προβλέψεις για το 2026 βασίζονται στην παραδοχή ότι δεν θα υπάρξει παρατεταμένη αρνητική εξέλιξη στις τιμές της ενέργειας, των βασικών αγαθών και στην κατανάλωση, λόγω αρνητικών γεγονότων στη διεθνή οικονομία.

Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις τυχόν παρουσιασθούν, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Barilla Hellas: Στα €139,6 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Ισχυρότερη κερδοφορία και επενδύσεις στην Ελλάδα
Ανακοινώσεις

Barilla Hellas: Στα €139,6 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Ισχυρότερη κερδοφορία και επενδύσεις στην Ελλάδα

Bally’s Intralot: Στα €184,8 εκατ. τα προσαρμοσμένο EBITDA το α&#039; εξάμηνο
Ανακοινώσεις

Bally’s Intralot: Στα €184,8 εκατ. τα προσαρμοσμένο EBITDA το α' εξάμηνο

Wall: «Βουτιά» μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Κέρδη παρά την ένταση του Αυγούστου
Χρηματιστήρια

Wall: «Βουτιά» μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Κέρδη παρά την ένταση του Αυγούστου

Huawei: «Βουτιά» 36% στα κέρδη του α&#039; εξαμήνου παρά την αύξηση 9,6% των εσόδων
Επιχειρήσεις

Huawei: «Βουτιά» 36% στα κέρδη του α' εξαμήνου παρά την αύξηση 9,6% των εσόδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/09/2026 - 22:45

«Επίθεση φιλίας» Γαλλίας – Βρετανίας: Επίσκεψη Μακρόν στο Λονδίνο - Συνάντηση με βασιλιά Κάρολο και Μπέρναμ

Νομίσματα
02/09/2026 - 22:30

Ιράν: Νέο ιστορικό χαμηλό για το ριάλ – Ξεπέρασε τα 2,2 εκατ. ανά δολάριο

Πολιτική
02/09/2026 - 22:28

Μαρινάκης για Τσίπρα: Τίναξε την μπάνκα στον αέρα – Σερβίρει «εύκολες» λύσεις για δύσκολα προβλήματα

Magazino
02/09/2026 - 22:15

Έρευνα: 560 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από την κλιματική αλλαγή – Τα πιο ευάλωτα θύματα της ζέστης

Ειδήσεις
02/09/2026 - 21:59

«Καταιγίδα» στο Πεντάγωνο: Αποχωρήσεις κορυφαίων αξιωματικών και ανησυχία για τα αποθέματα όπλων

Ειδήσεις
02/09/2026 - 21:30

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Σινά της Αιγύπτου

Magazino
02/09/2026 - 21:12

«Δεν θέλω άλλο μωρό, αλλά πενθώ το τέλος της γονιμότητάς μου»: Η εξομολόγηση μιας μαμάς

Πολιτική
02/09/2026 - 21:10

Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: Το οικονομικό σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. - Κατάργηση των Πανελλαδικών και κατώτατος μισθός €1.000

Ειδήσεις
02/09/2026 - 20:59

Κόστα: Νέοι φόροι ή περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ – Σκληρό παζάρι ενόψει Οκτωβρίου

Εργασιακά
02/09/2026 - 20:40

ΔΥΠΑ: Έως €14.220 επιδότηση για προσλήψεις στη Δυτική Μακεδονία – Ανοίγει την Πέμπτη η πλατφόρμα

Χρηματιστήρια
02/09/2026 - 20:14

Sell-off στην Ευρώπη: Πετρέλαιο και ομόλογα «γονατίζουν» τις αγορές – Σε χαμηλό μήνα ο Stoxx 600

Πολιτική
02/09/2026 - 19:59

Μητσοτάκης για ΔΕΗ: Από τα πρόθυρα χρεοκοπίας, ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
02/09/2026 - 19:56

Κάρυστος: Σε πλήρη εξέλιξη η μάχη με τις φλόγες – Επιχειρούν 18 εναέρια μέσα

Ειδήσεις
02/09/2026 - 19:50

Ο παγκόσμιος χάρτης αλλάζει: Ο Τραμπ θέλει να μετονομάσει τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ»

Πολιτική
02/09/2026 - 19:45

Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Έβρου: Παραιτήθηκε με αιχμές ο Μπένος – «Διαφωνώ με την κατεύθυνση του Masterplan»

Πολιτική
02/09/2026 - 19:30

Καλαφάτης: Η Δυτική Μακεδονία γυρίζει σελίδα για να γίνει υπόδειγμα για όλη την ελληνική επικράτεια

Οικονομία
02/09/2026 - 19:10

Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών: Έως 39 ευρώ τον μήνα το όφελος για τα νοικοκυριά

Ειδήσεις
02/09/2026 - 19:00

Γερμανία: Ένας Ρώσος και ένας Λευκορώσος συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τις επιθέσεις με drones στη Λειψία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/09/2026 - 18:45

Παπασταύρου: Ενεργειακή συμμαχία με ΗΠΑ με φόντο το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 18:32

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Πειραιώς Asset Management, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και ΕΚΤΕΡ

Ακίνητα
02/09/2026 - 18:20

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Δύο προσφορές για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου»

Ανακοινώσεις
02/09/2026 - 18:00

Quest: Εκτόξευση 25,2% στα καθαρά κέρδη – Στα €750 εκατ. ο τζίρος του α’ εξαμήνου

Ανακοινώσεις
02/09/2026 - 17:56

Eurobank: Στις 4 Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση 6,56 εκατ. νέων μετοχών από stock options

Σχόλια Αγοράς
02/09/2026 - 17:50

Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες για τον ΓΔ – Στήριγμα οι τράπεζες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/09/2026 - 17:50

Tα ηλεκτρικά οχήματα σημείωσαν ρεκόρ μεριδίου αγοράς 98,7% στη Νορβηγία

Οικονομία
02/09/2026 - 17:48

Νομοσχέδιο για τις ξένες επενδύσεις: Projects έως €50 εκατ. σε βιομηχανία, AI, άμυνα και υγεία

Ειδήσεις
02/09/2026 - 17:41

«Πυρά» Κλούνεϊ κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ ζουν μια δυστυχή περίοδο – Θα την ξεπεράσουμε

Περιβάλλον
02/09/2026 - 17:35

Πυρκαγιές, καύσωνες και ξηρασία: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τα «πλανητικά όρια»

Ειδήσεις
02/09/2026 - 17:24

Νέα δικαστήρια σε πρώην στρατόπεδα: Συμφωνία Δικαιοσύνης και Άμυνας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Χρηματιστήρια
02/09/2026 - 17:07

Οριακά κέρδη για Wall Street: Ομόλογα, πληθωρισμός και πετρέλαιο την κρατούν σε «ομηρία»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ