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Πετρόπουλος: Μείωση τζίρου και κερδών στο α’ εξάμηνο – Στα €2,2 εκατ. καθαρά κέρδη
Ανακοινώσεις
18:31 - 03 Σεπ 2026

Πετρόπουλος: Μείωση τζίρου και κερδών στο α’ εξάμηνο – Στα €2,2 εκατ. καθαρά κέρδη

Reporter.gr Newsroom
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Οι πωλήσεις του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου ανήλθαν σε €94,9εκ από €117,8εκ στις 30.6.2025. Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €7,03εκ έναντι €9,30εκ το 2025.

Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στο αγροτικό τομέα διότι οι επιδοτήσεις για την αγορά εξοπλισμού δεν ανανεώθηκαν ακόμη. Ως αποτέλεσμα, επηρεάστηκε αρνητικά ένας τομέας δραστηριότητας που κατά τα προηγούμενα έτη είχε αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Παρά την πτώση των πωλήσεων το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στο 22,4% έναντι 21%. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις μειώθηκαν κατά 8%.

Τα κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε €2,20εκ έναντι €3,88εκ στις 30.6.2025.Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα €30,9εκ. από €32,7εκ στις 31.12.2025. Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε στα €65,3εκ από €63,1εκ και ο δείκτης φερεγγυότητας 44,4%.

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