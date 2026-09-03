ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Κέρδη με φόντο την αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων
Χρηματιστήρια
17:04 - 03 Σεπ 2026

Wall Street: Κέρδη με φόντο την αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων 

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχωρούν, ενώ ενισχύονται οι εκτιμήσεις των επενδυτών ότι η Federal Reserve δεν θα προχωρήσει σε μεταβολή των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.  

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,80%, στις 53.484 μονάδες, ενώ ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,50%, στις 7.705 μονάδες. Κέρδη 0,53% σημειώνει και ο Nasdaq, ο οποίος βρίσκεται στις 26.356 μονάδες.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς κινείται κοντά στο 4,75%, έχοντας υποχωρήσει μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Federal Reserve Κρίστοφερ Γουόλερ. Ο ίδιος ανέφερε ότι θα στήριζε τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό δεν θα επιφυλάξουν κάποια έκπληξη.

Μία ημέρα νωρίτερα, η απόδοση του 10ετούς είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

Μετά τις δηλώσεις του Γουόλερ, οι πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες περιορίστηκαν στο 54,6%, από 63,2% την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η τοποθέτηση του αξιωματούχου της Fed, σε συνδυασμό με τη σημαντική ενίσχυση του γιεν, συνέβαλε στην ευρύτερη υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και παράλληλα λειτούργησε υποστηρικτικά για τις μετοχές.

Η ανοδική κίνηση των αγορών σημειώνεται παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται υψηλότερα. Τα futures του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται κατά περίπου 1%, στα επίπεδα των 92 δολαρίων το βαρέλι, ενώ τα futures του Brent καταγράφουν άνοδο μικρότερη του 1%, ξεπερνώντας τα 96 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος του πετρελαίου έχει ασκήσει το τελευταίο διάστημα πιέσεις προς τα πάνω στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Ο λόγος είναι ότι οι επενδυτές φοβούνται πως η διατήρηση των τιμών ενέργειας σε υψηλά επίπεδα θα μπορούσε να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και, κατ’ επέκταση, να οδηγήσει τη Federal Reserve σε αύξηση των επιτοκίων.

Ωστόσο, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων είχαν αρχίσει να υποχωρούν ήδη πριν από τις δηλώσεις του Γουόλερ την Πέμπτη, καθώς το ιαπωνικό γιεν ενισχυόταν έναντι του δολαρίου.

Σε επίπεδο μετοχών, η Snowflake καταγράφει άλμα άνω του 20%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς. Η εταιρεία cloud computing ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων κέρδη και έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο, ενώ παράλληλα προχώρησε σε θετικές προβλέψεις για την πορεία της.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Broadcom υποχωρεί σχεδόν 4%, καθώς η πρόβλεψη της εταιρείας για τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες των επενδυτών.

Παρά τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού, ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of New York, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την Τετάρτη ότι εκτιμά πως οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποτυπώνουν σε σημαντικό βαθμό τις ισχυρές προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Όπως σημείωσε, η εκτίμησή του συνδέεται και με τις κέρδη-ρεκόρ που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Ισχυρό comeback με κέρδη 1,62% – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ισχυρό comeback με κέρδη 1,62% – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

ΗΠΑ: Στα $88,8 δισ. εκτοξεύθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στα $88,8 δισ. εκτοξεύθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο

Το καμπανάκι των ομολόγων χτυπά στη Wall Street: Γιατί αυξάνεται η ανησυχία των επενδυτών
Ομόλογα

Το καμπανάκι των ομολόγων χτυπά στη Wall Street: Γιατί αυξάνεται η ανησυχία των επενδυτών

Ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα
Σχόλια Αγοράς

Ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
03/09/2026 - 21:00

Τσαβδαρίδης: Στα €28,7 εκατ. η στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης στη γουνοποιία της Δυτικής Μακεδονίας

Ειδήσεις
03/09/2026 - 20:55

Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τοξικές αναθυμιάσεις σε απόπειρα κλοπής πετρελαίου

Magazino
03/09/2026 - 20:28

Γιατί πρέπει να αφήνετε τα παιδιά να βαριούνται; Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

Πολιτική
03/09/2026 - 20:21

Μητσοτάκη σε Κόστα για Τουρκία: Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις για την άμυνά μας

Πολιτική
03/09/2026 - 20:10

Γεραπετρίτης: Σύνδεση της Φλώρινας με την Ευρώπη μέσω της νέας διάβασης στον Λαιμό – Επιταχύνονται τα έργα

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 20:08

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Τέλος στο τριήμερο sell-off – Ανάκαμψη για τον Stoxx 600

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/09/2026 - 19:50

Δήμας: Πυλώνες ανάπτυξης για τα Γρεβενά ο Ε65 και οι σύγχρονες κτιριακές υποδομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/09/2026 - 19:30

Παπασταύρου: Ο Έβρος από ακριτική περιοχή της Πατρίδας μας μετεξελίσσεται σε ενεργειακή πύλη της Ευρώπης

Πολιτική
03/09/2026 - 19:11

Αθήνα προς Άγκυρα: «Καμία νομική ισχύς» στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Νέο ελληνικό διάβημα

Magazino
03/09/2026 - 19:05

Γιατί αντιστεκόμαστε στην αλλαγή – ακόμη κι όταν ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη

Ειδήσεις
03/09/2026 - 18:53

Θρίλερ στον Μαραθώνα: Φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξη

Πολιτική
03/09/2026 - 18:42

Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώσεις
03/09/2026 - 18:35

Fais: Νέα επιχειρηματική δομή με συγχώνευση θυγατρικών – Στόχος αύξηση EBITDA και ταμειακών ροών

Ανακοινώσεις
03/09/2026 - 18:31

Πετρόπουλος: Μείωση τζίρου και κερδών στο α’ εξάμηνο – Στα €2,2 εκατ. καθαρά κέρδη

Τεχνολογία
03/09/2026 - 18:31

Παγκόσμιο κρασάρισμα για το ChatGPT – Εκτός λειτουργίας οι υπηρεσίες της OpenAI

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
03/09/2026 - 18:02

Η COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται σε Telekom

Σχόλια Αγοράς
03/09/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Ισχυρό comeback με κέρδη 1,62% – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 17:34

Nvidia: Εξαγοράζει τη Hugging Face για $13 δισ. – Στο επίκεντρο τα ανοιχτά μοντέλα AI

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/09/2026 - 17:27

Protergia Win More στη Θεσσαλονίκη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/09/2026 - 17:25

Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» φέρνει την απόλυτη εμπειρία McLaren στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

Εργασιακά
03/09/2026 - 17:22

ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα για 2.700 ανέργους στις περιοχές που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Οικονομία
03/09/2026 - 17:16

Οι 10 προτάσεις του ΟΕΕ για την οικονομία εν όψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
03/09/2026 - 17:15

ΗΠΑ: Οριακή αύξηση στις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οικονομία
03/09/2026 - 17:10

Καφούνης: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Οικονομία
03/09/2026 - 17:06

Παπαθανάσης: €140 εκατ. από το ΕΣΠΑ για διαχείριση υδάτων

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 17:04

Wall Street: Κέρδη με φόντο την αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων 

Οικονομία
03/09/2026 - 17:04

Ίσοι όροι και θεσμική εκπροσώπηση ζητά ο ΕΣΠ στις πρωτοβουλίες για τα σχολικά είδη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/09/2026 - 16:51

Τουρισμός: Η Αθήνα απογειώνεται, η Ήπειρος ανεβαίνει – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν πίσω

Ειδήσεις
03/09/2026 - 16:39

ΗΠΑ: Στα $88,8 δισ. εκτοξεύθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο

Εργασιακά
03/09/2026 - 16:28

kariera.gr: Ημέρες Καριέρας στις 12 και 13 /9 στο Metropolitan Expo – «Βρες το ναι σου» ανάμεσα σε 130+ εταιρείες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ