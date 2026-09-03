Wall Street: Κέρδη με φόντο την αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων 

Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχωρούν, ενώ ενισχύονται οι εκτιμήσεις των επενδυτών ότι η Federal Reserve δεν θα προχωρήσει σε μεταβολή των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,80%, στις 53.484 μονάδες, ενώ ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,50%, στις 7.705 μονάδες. Κέρδη 0,53% σημειώνει και ο Nasdaq, ο οποίος βρίσκεται στις 26.356 μονάδες.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς κινείται κοντά στο 4,75%, έχοντας υποχωρήσει μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Federal Reserve Κρίστοφερ Γουόλερ. Ο ίδιος ανέφερε ότι θα στήριζε τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό δεν θα επιφυλάξουν κάποια έκπληξη.

Μία ημέρα νωρίτερα, η απόδοση του 10ετούς είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

Μετά τις δηλώσεις του Γουόλερ, οι πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες περιορίστηκαν στο 54,6%, από 63,2% την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η τοποθέτηση του αξιωματούχου της Fed, σε συνδυασμό με τη σημαντική ενίσχυση του γιεν, συνέβαλε στην ευρύτερη υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και παράλληλα λειτούργησε υποστηρικτικά για τις μετοχές.

Η ανοδική κίνηση των αγορών σημειώνεται παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται υψηλότερα. Τα futures του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται κατά περίπου 1%, στα επίπεδα των 92 δολαρίων το βαρέλι, ενώ τα futures του Brent καταγράφουν άνοδο μικρότερη του 1%, ξεπερνώντας τα 96 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος του πετρελαίου έχει ασκήσει το τελευταίο διάστημα πιέσεις προς τα πάνω στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Ο λόγος είναι ότι οι επενδυτές φοβούνται πως η διατήρηση των τιμών ενέργειας σε υψηλά επίπεδα θα μπορούσε να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και, κατ’ επέκταση, να οδηγήσει τη Federal Reserve σε αύξηση των επιτοκίων.

Ωστόσο, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων είχαν αρχίσει να υποχωρούν ήδη πριν από τις δηλώσεις του Γουόλερ την Πέμπτη, καθώς το ιαπωνικό γιεν ενισχυόταν έναντι του δολαρίου.

Σε επίπεδο μετοχών, η Snowflake καταγράφει άλμα άνω του 20%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς. Η εταιρεία cloud computing ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων κέρδη και έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο, ενώ παράλληλα προχώρησε σε θετικές προβλέψεις για την πορεία της.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Broadcom υποχωρεί σχεδόν 4%, καθώς η πρόβλεψη της εταιρείας για τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες των επενδυτών.

Παρά τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού, ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of New York, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την Τετάρτη ότι εκτιμά πως οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποτυπώνουν σε σημαντικό βαθμό τις ισχυρές προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Όπως σημείωσε, η εκτίμησή του συνδέεται και με τις κέρδη-ρεκόρ που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο.