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Πρόωρη η πρόβλεψη για κορύφωση των τιμών του Bitcoin: Δεν έχει κλείσει ο ανοδικός κύκλος
Νομίσματα
10:21 - 03 Ιουλ 2025

Πρόωρη η πρόβλεψη για κορύφωση των τιμών του Bitcoin: Δεν έχει κλείσει ο ανοδικός κύκλος

Reporter.gr Newsroom
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Η ισοτιμία BTC/USD έκλεισε τον Ιούνιο στα 107.250 δολάρια, σηματοδοτώντας το υψηλότερο μηνιαίο και τριμηνιαίο κλείσιμο στην ιστορία του Bitcoin. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό το ορόσημο οφείλεται λιγότερο στην οργανική ζήτηση και περισσότερο σε αλγοριθμικά «παιχνίδια» συναλλαγών. Αυτή η εξήγηση έχει βαρύτητα, δεδομένου του σαφούς ελλείμματος ζήτησης που αντιμετωπίζει τώρα το Bitcoin.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν πως αυτό δεν είναι το τέλος του κύκλου. Ενώ το BTC μπορεί να μην έχει ορμή προς το παρόν, τα πράγματα θα μπορούσαν να επιταχυνθούν μέχρι το φθινόπωρο. Προσθέστε σε αυτό την αυξανόμενη πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και το χρονοδιάγραμμα για μια πιθανή αναζωπύρωση γίνεται ολοένα και πιο πιθανό.

Η ζήτηση Bitcoin είναι χαμηλή

Ο δείκτης "Bitcoin Apparent Demand" της CryptoQuant σκιαγραφεί την τρέχουσα εικόνα με σαφήνεια. Αυτός ο δείκτης μετρά την ισορροπία μεταξύ του νέου αγοραστικού ενδιαφέροντος και της ροής προσφοράς Bitcoin από τους miners και τους μακροπρόθεσμους κατόχους που αποκομίζουν κέρδος.

Η μέτρηση παρέμεινε θετική από τα τέλη Απριλίου, αλλά τώρα έχει γίνει κόκκινη. Αυτό σηματοδοτεί ότι ο συνδυασμός της προσφοράς από τους miners και της αποκομιδής κέρδους από τους μακροπρόθεσμους κατόχους έχει αρχίσει να υπερβαίνει αυτό που είναι διατεθειμένοι να απορροφήσουν οι νέοι αγοραστές. Με άλλα λόγια, το Bitcoin αντιμετωπίζει ένα σαφές έλλειμμα ζήτησης.

Αυτός ο κύκλος δεν έχει τελειώσει

Ωστόσο, η πρόβλεψη για πλήρη κορύφωση των τιμών του κρυπτονομίσματος φαίνεται πρόωρη. Η δυναμική των τιμών του Bitcoin ιστορικά ακολουθεί τετραετείς κύκλους, οι οποίοι μειώνουν την ανταμοιβή του μπλοκ κατά 50%, περιορίζοντας την προσφορά. Το τυπικό μοτίβο είναι καθιερωμένο: ένα έτος ανάπτυξης, μια επώδυνη αγορά bear, ένα έτος πλευρικής συσσώρευσης και τέλος νέα ανάκαμψη.

Ο πιο πρόσφατος υποδιπλασιασμός συνέβη τον Απρίλιο του 2024, τοποθετώντας στη συνέχεια την αγορά σε σταθερά ανοδικό παράθυρο. Ιστορικά, αυτή η φάση εκτείνεται για 12 έως 18 μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι η τρέχουσα ανοδική αγορά θα μπορούσε να επεκταθεί μέχρι τα τέλη του 2025. Εάν το μοτίβο επαναληφθεί, η φάση bear θα έλθει το 2026, φτάνοντας στο κατώτατο σημείο το 2028.

Μία από τις πιο αξιόπιστες ενδείξεις για το εάν το Bitcoin υπερθερμαίνεται προέρχεται από την αγορά των stablecoins, καθώς τα stablecoins αποτελούν τα περισσότερα ζεύγη συναλλαγών του bitcoin στα χρηματιστήρια.

Μακροοικονομικά: οι φθινοπωρινές μειώσεις επιτοκίων ως καταλύτης

Σημειώνεται επίσης πως το Bitcoin είναι πλέον βαθιά συνδεδεμένο με τις θεσμικές κεφαλαιακές ροές και πολύ πιο ευαίσθητο στα επιτόκια και τις συνθήκες ρευστότητας από το λιανικό εμπόριο.

Η οικονομία των ΗΠΑ συνεχίζει να δείχνει προειδοποιητικά σημάδια. Τον Ιούνιο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2025 στο 1,4%, από 1,7% τον Μάρτιο, αναγνωρίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους ύφεσης. Ο Πρόεδρος Τραμπ εντείνει την πίεση στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, να μειώσει επιθετικά τα επιτόκια. Ο Πάουελ, από την πλευρά του, σημείωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Fed θα είχε ήδη αρχίσει να χαλαρώνει τα επιτόκια αν δεν υπήρχε το δασμολογικό σχέδιο του Τραμπ που απειλεί να αυξήσει τις τιμές. Πράγματι, ο πληθωρισμός παραμένει ασταθής, με την Fed να αυξάνει την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2025 στο 3%, από 2,7%.

Παρά τον κίνδυνο πληθωρισμού, οι αγορές στοιχηματίζουν σε μειώσεις επιτοκίων. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, υπάρχει πιθανότητα 72% για μείωση 25 μονάδων βάσης στις 17 Σεπτεμβρίου και 59% για άλλη μια μείωση στις 29 Οκτωβρίου.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα συμβαδίζει απόλυτα με τον κύκλο που καθοδηγείται από το halving του Bitcoin. Εάν το ιστορικό και τα μακροοικονομικά συγκλίνουν, το πολυαναμενόμενο τελικό σκέλος της ανοδικής πορείας θα μπορούσε να είναι ακόμα μπροστά.

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