Φορολογικές δηλώσεις: Η «ακτινογραφία» της εκκαθάρισης - Στα 1.891 ευρώ ο μέσος φόρος

Μετρούν ημέρες οι λογιστές για να "κλείσουν" τα βιβλία τους και να πάνε διακοπές, καθώς μόνο 12 μέρες απομένουν μέχρι τη "λήξη" της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων. Με δεδομένη και την εκπεφρασμένη βούληση της κυβέρνησης για μη παροχή έξτρα χρόνου, είναι προφανές ότι ο Αύγουστος θα είναι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια πιο "χαλαρός" για τα λογιστικά γραφεία.. Μέχρι, τώρα, πάντως, το 87% των δηλώσεων έχουν υποβληθεί. Περίπου 860.000 μένουν για να κλείσει η διαδικασία τις επόμενες 12 μέρες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 5.684.592 φορολογικές δηλώσεις σε σύνολο 6.545.350.

Στο μεταξύ, ένεκα των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, αλλά και της αύξησης των εισοδημάτων, αυξημένος κατά 16,1% σε σχέση με πέρυσι είναι ο μέσος όρος φόρος που καλούνται να πληρώσουν όσοι και όσες λαμβάνουν χρεωστικά εκκαθαριστικά. Συγκεκριμένα ο φόρος φτάνει τα 1.891 ευρώ κατά μέσο όρο, από τα 1.628 ευρώ, πέρυσι. Έτσι, δηλαδή, αποτυπώνεται και το “μέρισμα” του κράτους από την αυξητική πορεία των εισοδημάτων.

Αναλυτικά η εικόνα που προκύπτει από τα εκκαθαριστικά έχει ως εξής:

• Το 33,38% των φορολογουμένων, με βάση τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος έχει χρεωστικό εκκαθαριστικό. Συγκεκριμένα, για 1.897.516 δηλώσεις η “σούμα” του λογαριασμού βγάζει ένα ποσό της τάξης των 3,588 δισ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 1.891 ευρώ από 1.628 ευρώ που ήταν το 2024 με βάση τον αντίστοιχο αριθμό των χρεωστικών.

• Για το 22,55% των φορολογικών δηλώσεων η εκκαθάριση οδηγεί σε χαμόγελα, καθώς δίνει επιστροφή φόρου που κατά μέσο όρο φτάνει τα 360 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ επιστροφή φόρου δικαιούνται 1.281.875 φορολογούμενοι εκ των οποίων οι 1.023.096 έχουν ήδη λάβει την επιστροφή και συγκεκριμένα τους έχουν πιστωθεί συνολικά 236,95 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για 442.098 φορολογούμενους με οφειλές προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ πραγματοποιήθηκαν συμψηφισμοί για ποσά 124,8 εκατ. ευρώ.

• Το 44,07% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό δημόσιο καθώς από το σύνολο των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί οι 2.505.199 είναι μηδενικές.

Οι προθεσμίες

Υπενθυμίζεται ότι και φέτος ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε 8 δόσεις με την πρώτη να λήγει τέλος Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ οι φορολογούμενοι που υποβάλουν τη δήλωσή τους στο διάστημα από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως το τέλος του μήνα, δικαιούνται έκπτωση 2%

Οι διορθώσεις

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι και τις 15 Ιουλίου που διαρκεί η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Ε1, οι φορολογούμενοι έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν και τα όποια τυχόν λάθη έκαναν, στις δηλώσεις που ήδη υπέβαλαν, χωρίς πρόστιμο.

Με μια μικρή διόρθωση (πχ η λανθασμένη αναγραφή ορόφου σε ακίνητο που αποτελεί τεκμήριο), έστω και την τελευταία στιγμή, μπορεί να αποτραπεί μια σημαντική φορολογική επιβάρυνση.

Μετά την υποβολή, γίνεται νέα εκκαθάριση και στο καινούργιο εκκαθαριστικό αναγράφεται το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τις διορθώσεις.

Πάντως, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουλίου, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ, καθώς και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Υπάρχουν, βέβαια, εξαιρέσεις από την επιβολή προστίμων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν η διαφορά του φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική είναι έως 100 ευρώ.

Όταν δεν μεταβάλλεται το ύψος της φορολογητέας ύλης, όπως π.χ. σε αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου ή των προστατευόμενων μελών.

Εάν όμως το επιπλέον ποσό φόρου υπερβαίνει τα 100 ευρώ, τότε ισχύουν τα εξής:

Για μη επαγγελματίες, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Για επαγγελματίες:

-250 ευρώ πρόστιμο αν τηρούν απλογραφικά βιβλία.

-500 ευρώ πρόστιμο αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία.