Άνοδο κατά 0,47% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 1893,97 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 304,5 εκ. ευρώ.

Οι αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών αφορούσαν μόνο τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης καθώς στη συνέχεια οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία. Με καταλύτη τη δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ στα 6,90 ευρώ και με οδηγό δεικτοβαρείς τίτλους (Βιοχάλκο, ΜΟΗ, Jumbo) ο Γ.Δ. κινήθηκε σε θετικό έδαφος για να καταγράψει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.30μμ περίπου. Το κλείσιμο στις δημοπρασίες έγινε σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,341% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,21%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+0,68%) να υπεραποδίδει αλλά την Πειραιώς (-0,84%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+6,26%), η ΜΟΗ (+2,60%), το Jumbo (+2,41%), η Metlen (+1,19%), ο ΟΤΕ (+1,23%), η Lamda (+1,75%), η ΕΛΧΑ (+3,63%) αλλά και η ΕΧΑΕ (+15,452%) με τη Frigoglass (+4,67%) από τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-1,07%), η Helleniq Energy (-5,80% λόγω αποκοπής μερίσματος €0,55 /μετχ. ), ο Σαράντης (-1,41%), η Optima (-0,49%) και ο Aktor (- 0,55%).

Απολογιστικά, 58 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 42 εκείνων που υποχώρησαν. Στις ΗΠΑ ανακοινώνονται στοιχεία για τους μισθούς και την ανεργία Ιουνίου.

Η αγορά δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα από την πρόταση Euronext για το Χρηματιστήριο, σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή στην ανάλυσή της.

Ο Γ.Δ. κινήθηκε ανοδικά αλλά δεν κατάφερε να κλείσει υψηλότερα της τοπικής κορυφής των 1894 μονάδων. Πλησιέστερη στήριξη στις 1867 μονάδων.