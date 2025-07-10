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«Ζαλίστηκε» το Bitcoin από τα ύψη των $112.000
Νομίσματα
10:28 - 10 Ιουλ 2025

«Ζαλίστηκε» το Bitcoin από τα ύψη των $112.000

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από μερικές εβδομάδες πλαγιοκαθοδικής διαπραγμάτευσης εντός ενός σχετικά στενού εύρους τιμών που είχε ως άνω όριο τα 110.000 δολάρια, η τιμή του bitcoin τελικά ξεπέρασε το όριο αυτό και κατέγραψε στιγμιαία ένα νέο ιστορικό υψηλό στα 112.000 δολάρια τα ξημερώματα της Πέμπτης (10/7).    

Πολλά altcoins ακολούθησαν το ράλι του BTC, το οποίο οδήγησε σε ρευστοποιήσεις αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε 24ωρη κλίμακα σε ολόκληρη την αγορά.

Μετά την κορύφωση που επιτεύχθηκε την Ημέρα της Πίτσας Bitcoin (22 Μαΐου), το πρωτογενές κρυπτονόμισμα άρχισε να χάνει έδαφος, το οποίο κορυφώθηκε ακριβώς ένα μήνα αργότερα με την πτώση της τιμής στα 98.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ισραήλ.

Παρόλα αυτά, οι ταύροι κατάφεραν να περιορίσουν τις απώλειες και το BTC ξεπέρασε γρήγορα τα 100.000 δολάρια. Στην πραγματικότητα, το περιουσιακό στοιχείο δεν έχει διαπραγματευτεί σε πενταψήφια περιοχή τιμών για πάνω από δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, ο Ιούλιος ξεκίνησε με μια μικρή στασιμότητα, καθώς το bitcoin παρέμεινε κολλημένο μεταξύ 105.000 και 110.000 δολαρίων. Ωστόσο, το κρυπτονόμισμα πέρασε δυναμικά στην επίθεση τις τελευταίες ώρες, ξεπερνώντας το ανώτερο όριο και εκτινάσσοντας την τιμή σε νέο ιστορικό υψηλό ακριβώς στα 112.000 δολάρια (στο Bitstamp και σε πολλά άλλα ανταλλακτήρια) πριν από λίγα λεπτά.

Μεταξύ των πιθανών λόγων πίσω από τη σημερινή άνοδο ήταν η προ ολίγων ωρών προτροπή του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια κατά 300 μονάδες βάσης. Μια τέτοια πιθανή ιστορική κίνηση αναμένεται να ωφελήσει τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία όπως η BTC και η κρυπτογράφηση.

Πολλά altcoins ακολούθησαν το παράδειγμά τους στην ανοδική πορεία σημειώνοντας κέρδη κοντά στο 10%. Το ETH, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 6% από χθες τέτοια ώρα και διαπραγματεύεται κοντά στα 2.800 δολάρια.

Αυτή η μεταβλητότητα έχει βλάψει τους υπερδανεισμένους traders, με αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιηθεί καθημερινά ρευστοποιήσεις άνω των 480 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο αριθμός των κατεστραμμένων traders βρίσκεται στις 100.000, σύμφωνα με την CoinGlass, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από shorts.

Oι ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το Bitcoin υποχώρησε μεν μετά το ιστορικό ρεκόρ του τα ξημερώματα αλλά κινείται ανοδικά σε ημερήσια βάση, καταγράφοντας κέρδη 1,96% στα 111.021,41 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum σημειώνει ράλι 6,02% στα 2.775,95 δολάρια, το XRP ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,02% στα 2,43 δολάρια και το Solana σημειώνει κέρδη 2,85% στα 157,49 δολάρια.

Παράλληλα, το Litecoin κινείται στα 90,75 δολάρια με κέρδη 3,11%, το BitcoinCash καταγράφει άνοδο 2,15% στα 516,20 δολάρια, το Polkadot ενισχύεται κατά 4,65% στα 3,67 δολάρια και το TRUMP βρίσκεται στα 9,19 δολάρια, ήτοι άνοδος 5,11%.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 13:31
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