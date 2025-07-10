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Τραμπ: Δασμός 50% στον εισαγόμενο χαλκό από 1η Αυγούστου για λόγους εθνικής ασφάλειας
Ειδήσεις
10:13 - 10 Ιουλ 2025

Τραμπ: Δασμός 50% στον εισαγόμενο χαλκό από 1η Αυγούστου για λόγους εθνικής ασφάλειας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη (9/7) το βράδυ την πρόθεσή του να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετου δασμού 50% στον εισαγόμενο χαλκό από την 1η Αυγούστου, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο μέταλλο είχε εξαιρεθεί μέχρι τώρα από τους τελωνειακούς δασμούς τουλάχιστον 10% που επιβάλλονται από τον Απρίλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και αυτή την ανακοίνωση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας ότι «ο χαλκός είναι το δεύτερο πλέον χρησιμοποιούμενο υλικό από το υπουργείο Άμυνας!», επικαλούμενος τις ανάγκες της χώρας για την κατασκευή ημιαγωγών, αεροσκαφών, πυρομαχικών και κέντρων δεδομένων, μεταξύ άλλων, καθώς τη βούλησή του η χώρα του να οικοδομήσει «κυρίαρχη» βιομηχανία χαλκού.

Πιο αναλυτικά ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Ανακοινώνω την επιβολή δασμού 50% στον χαλκό, με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2025, έπειτα από μία ισχυρή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ο χαλκός είναι απαραίτητος για τα ημιαγωγά, τα αεροσκάφη, τα πλοία, τα πυρομαχικά, τα κέντρα δεδομένων, τις μπαταρίες λιθίου, τα ραντάρ, τα συστήματα αεράμυνας και ακόμα και τα υπερηχητικά όπλα, από τα οποία κατασκευάζουμε πολλά. Ο χαλκός είναι το δεύτερο πιο χρησιμοποιούμενο υλικό από το Υπουργείο Άμυνας! Γιατί οι ανόητοι (και ΝΥΣΤΑΓΜΕΝΟΙ!) “ηγέτες” κατέστρεψαν αυτή τη σημαντική βιομηχανία;

Αυτός ο δασμός 50% θα ανατρέψει τη χωρίς σκέψη και ηλίθια συμπεριφορά της κυβέρνησης Μπάιντεν. Η Αμερική θα ξαναχτίσει, για άλλη μια φορά, μια ΚΥΡΙΑΡΧΗ βιομηχανία χαλκού. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ, ΕΝ ΤΕΛΕΙ, Η ΧΡΥΣΗ ΜΑΣ ΕΠΟΧΗ!».

Νωρίτερα, στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με δασμούς 50% στον χαλκό, με τις τιμές του βιομηχανικού μετάλλου να καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 10:18
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