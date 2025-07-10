ifo: Ήπια βελτίωση στον γερμανικό κλάδο καταλυμάτων αλλά με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης

Στην αρχή της τουριστικής περιόδου αιχμής, το κλίμα στον γερμανικό κλάδο των καταλυμάτων έχει βελτιωθεί ελάχιστα.

Παρόλο που ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ifo αυξήθηκε ελαφρώς για τον τομέα τον Ιούνιο για πέμπτη συνεχή φορά από μείον 16,5 σε μείον 15,3 μονάδες, οι απαισιόδοξες φωνές είναι στην πλειοψηφία τους συνολικά. «Πολλοί τομείς επωφελήθηκαν στην πραγματικότητα από τη σταθερή ζήτηση παρά τη γενική καταναλωτική συγκράτηση», λέει η εμπειρογνώμονας του κλάδου Caroline Vogel. «Ωστόσο, το 2025 ξεκίνησε λίγο ανώμαλα και αυτό συνεχίζει να έχει αντίκτυπο. Οι προοπτικές για τη θερινή περίοδο δεν δίνουν επίσης πολλές αφορμές για αισιοδοξία».

Σχεδόν το 58% των παρόχων καταλυμάτων που συμμετείχαν στην έρευνα αισθάνθηκε ότι επιβραδύνθηκε η κίνηση τον Απρίλιο λόγω της αδύναμης ζήτησης. Πριν από ένα χρόνο, το ποσοστό αυτό ήταν μόλις λίγο κάτω από το 40%. Λόγω της έλλειψης πελατών, ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων σχεδιάζει να περικόψει θέσεις εργασίας τους επόμενους τρεις μήνες. Το ζήτημα της έλλειψης εξειδικευμένων εργαζομένων γίνεται κάπως λιγότερο σημαντικό. Ωστόσο, το 41% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα εξακολουθούν να αναφέρουν δυσκολίες στην πλήρωση θέσεων με εξειδικευμένα προσόντα.

Παρ' όλα αυτά, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι εταιρείες αξιολογούν πιο θετικά την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση και τις προσδοκίες τους. Το ποσοστό για την επιχειρηματική κατάσταση αυξήθηκε από μείον 9,2 μονάδες τον Μάιο σε μείον 7,9 μονάδες τον Ιούνιο. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες αυξήθηκαν επίσης ελαφρώς στις μείον 22,4 μονάδες, από μείον 23,6 μονάδες.