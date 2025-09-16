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Ποιοι παράγοντες θα κρίνουν την πορεία των κρυπτονομισμάτων ενόψει της απόφασης της Fed
Νομίσματα
08:00 - 16 Σεπ 2025

Ποιοι παράγοντες θα κρίνουν την πορεία των κρυπτονομισμάτων ενόψει της απόφασης της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές κρυπτονομισμάτων ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα με ήπια διόρθωση, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την πρώτη μείωση επιτοκίων από τη Fed για το 2025 — μια πολυαναμενόμενη απόφαση που έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές και ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή υποχώρηση της αγοράς.

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων έκλεισαν την περασμένη εβδομάδα με θετικό πρόσημο, καθώς η συνολική κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε και πάλι τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο η δυναμική εξασθένησε το Σαββατοκύριακο και τη Δεύτερα (15/9) το Bitcoin έπεσε ελαφρώς κάτω από τα 115.000 δολάρια, με την συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς να υποχωρεί στα 4 τρισ. δολάρια.

Οι χρηματιστηριακές αγορές στις ΗΠΑ κατέγραψαν ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά 0,25% αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, η αγορά εργασίας συνέχισε να παρουσιάζει σημάδια αδυναμίας, με απότομη αύξηση στις εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας.

Τα μάκρο της εδβομάδας και η επίδραση τους στην αγορά

Σήμερα, Τρίτη 16/9, αναμένεται η δημοσίευση της έκθεσης για τις λιανικές πωλήσεις του Αυγούστου, που αποτελεί ένδειξη της καταναλωτικής δαπάνης και του ευρύτερου οικονομικού κλίματος. Ακόμη, την Πέμπτη (18/9) θα ανακοινωθούν ο Δείκτης Μεταποίησης της Φιλαδέλφειας και τα εβδομαδιαία στοιχεία για τις νέες αιτήσεις ανεργίας, ωστόσο κανένα από τα δύο δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις αγορές.

Το κύριο γεγονός της εβδομάδας, ωστόσο, θα έρθει μία ημέρα νωρίτερα και δεν είναι άλλο από τη συνεδρίαση της FOMC (Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς της Fed) την Τετάρτη (17/9), κατά την οποία αναμένεται η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024. Οι προθεσμιακές αγορές της CME δίνουν πιθανότητα 96,4% για μείωση 25 μονάδων βάσης και 3,6% για μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης.

Η Fed έχει ξεκαθαρίσει το τελευταίο διάστημα ότι δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην εξασθένιση της αγοράς εργασίας παρά στις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

«Μέσα σε συνθήκες μακροοικονομικής αβεβαιότητας στις ΗΠΑ και την ιστορική άνοδο του χρυσού, τα crypto επιδεικνύουν ανθεκτικότητα και λειτουργούν ως μακροπρόθεσμο αποθετήριο αξίας και "καταφύγιο" απέναντι στον πληθωρισμό», δήλωσε ο Νικ Ρακ, διευθυντής της LVRG Research.

«Με τις επιθετικές δημοσιονομικές πολιτικές και την αναμενόμενη χαλάρωση της Fed να παρατείνουν τον κύκλο των crypto έως το 2026, τόσο τα crypto όσο και ο χρυσός αναμένεται να επωφεληθούν από τις επίμονες μακροοικονομικές πιέσεις. Οι αυξανόμενοι φόβοι στασιμοπληθωρισμού μπορεί να ενισχύσουν περαιτέρω αυτή τη δυναμική, ενισχύοντας τη θέση εναλλακτικών μέσων αποθήκευσης αξίας, καθώς η Fed εξετάζει την επικείμενη απόφαση για τα επιτόκια».

«Ανησυχούμε ότι η συνεδρίαση της Fed στις 17 Σεπτεμβρίου, η οποία θα οδηγήσει σε μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, μπορεί να εξελιχθεί σε γεγονός "Sell the News", καθώς οι επενδυτές θα κάνουν ένα βήμα πίσω για να επανεξετάσουν τα μακροοικονομικά δεδομένα», δήλωσε με τη σειρά του ο Andrew Tyler, επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης αγορών της JPMorgan.

Επισκόπηση Αγοράς Κρυπτονομισμάτων

Με τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed να έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές, οι αγορές έβγαλαν ήδη αντίδραση, με την καθιερωμένη πτωτική κίνηση της Δευτέρας (15/9), καθώς η συνολική κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 1%, στα 4,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, πριν πέσει (το βράδυ της ίδιας μέρας) κατά 0,96% ακόμη στα 4 τρισ. δολάρια.

Το Bitcoin ξεπέρασε τις 116.000 δολάρια δύο φορές τις τελευταίες 24 ώρες, αλλά αντιμετώπισε αντίσταση σε αυτό το επίπεδο και υποχώρησε στα 115.000 δολάρια. Το πρωί της Δευτέρας (15/9), εν τω μεταξύ, στην Ασία ανέκαμψε, επιστρέφοντας ξανά στις 116.000.

Το Ethereum, με τη σειρά του, ξεπέρασε τα 4.700 δολάρια πριν διορθώσει ελαφρώς το Σαββατοκύριακο, για να πέσει στα 4.500 δολάρια το βράδυ της Δευτέρας )15/9), παραμένοντας σε εύρος διακύμανσης.

Η πλειονότητα των altcoins κινήθηκε πτωτικά, με μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στα XRP, Solana, Cardano και Chainlink.

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