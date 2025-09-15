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Νέο κύμα πιέσεων στα κρυπτονομίσματα: Κάτω από $115.000 το Bitcoin – Βυθίζονται τα altcoins
Νομίσματα
14:45 - 15 Σεπ 2025

Νέο κύμα πιέσεων στα κρυπτονομίσματα: Κάτω από $115.000 το Bitcoin – Βυθίζονται τα altcoins

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά των κρυπτονομισμάτων ξεκίνησε δυναμικά το Σαββατοκύριακο, ωστόσο το θετικό κλίμα δεν κράτησε για πολύ. Το Bitcoin απέτυχε ξανά να διατηρηθεί πάνω από τα 116.000 δολάρια, ενώ οι πωλήσεις συνεχίζονται, προκαλώντας ένα νέο κύμα πίεσης σε όλη την αγορά.  

Το πρωί της Δευτέρας (15/9), το Βitcoin άγγιξε για λίγο τα 117.000 δολάρια, αλλά οι «αρκούδες» επέστρεψαν και το οδήγησαν σε πτώση κάτω από τα 115.000 δολάρια.

Έτσι, γύρω στις 14:30, ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης «παίζει» στα 114.971,22 δολάρια, με την κεφαλαιοποίησή του να πέφτει λίγο πιο κάτω από τα 2,29 τρισ. δολάρια και την κυριαρχία του να αγγίζει το 56%, καθώς τα altcoins καταγράφουν ακόμα μεγαλύτερες απώλειες.

Σύμφωνα με την Lookonchain, οι παλαιοί αγοραστές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας κάτοχος Bitcoin με ιστορικό οκτώ ετών, ο οποίος μετέφερε 1.176 BTC (αξίας άνω των 136 εκατ. δολάρια) σε πλατφόρμα και άρχισε να ρευστοποιεί. Το ίδιο πορτοφόλι είχε ανταλλάξει πρόσφατα 35.991 BTC για 886.731 ETH.

Η πίεση από τους παλαιότερους κατόχους δεν είναι καινούργια, αλλά πλέον και τα πορτοφόλια όλων των μεγεθών δείχνουν σημάδια διανομής, σύμφωνα με τα δεδομένα της Glassnode.

Αδύναμα τα altcoins – «Βουτιά» για DOGE, πιέσεις για ETH και XRP

Τα altcoins δεν κατάφεραν να κρατήσουν τις ανοδικές κινήσεις του Σαββατοκύριακου.

Έτσι, το Ethereum απέτυχε να κρατηθεί πάνω από τα 4.750 δολάρια και σήμερα (15/9) διαπραγματεύεται γύρω στα 4.531,41 δολάρια, με ημερήσια πτώση κοντά στο 2,3%.

Την ίδια στιγμή, το XRP έχασε σημαντικό επίπεδο στήριξης με πτώση επίσης κοντά στο 2,3% που το φέρνει στα 2,99 δολάρια. Το Solana «παίζει» στα 235,93 δολάρια (-4,14%), το Cardano στο 0,8627 δολάριο (-4,44%) και το Dogecoin στο 0,2655 δολάριο με «βουτιά» 7,04%.

Εν τω μεταξύ, το Litecoin κινείται στα 113,56 δολάρια, με απώλειες κοντά στο 1,8%, το Cronos πέφτει κατά 4,66% στο 0,2308 δολάριο και το Shiba Inu διαπραγματεύεται στο 0,00001312 δολάριο με απώλειες σχεδόν 4,9%.

Πού ποντάρουν οι μεγάλοι παίκτες: Ethereum ή Solana;

Εν μέσω αυτής της αστάθειας, οι «φάλαινες» συνεχίζουν να αυξάνουν τη θέση τους στο Ethereum, υποδηλώνοντας πιθανή μελλοντική υπεραπόδοση έναντι του Bitcoin. Ωστόσο, ο λόγος ETH/BTC στο Binance έπεσε για τρίτη διαδοχική ημέρα, ακυρώνοντας την ανοδική διάσπαση της προηγούμενης εβδομάδας.

Από την άλλη, το Solana προσπαθεί να προσελκύσει εταιρικά κεφάλαια στο DeFi οικοσύστημά της. Η Forward Industries, εισηγμένη στο Nasdaq, ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει σε Solana-based DeFi πρωτόκολλα, με κεφάλαια 1,65 δισ. δολάρια που συγκεντρώθηκαν σε ιδιωτικό γύρο από Multicoin Capital, Galaxy Digital και Jump Crypto.

Πτώση 80 δισ. δολάρια στη συνολική αγορά

Η συνολική κεφαλαιοποίηση των crypto assets έχασε περίπου 80 δισ. δολάρια το τελευταίο 24ωρο, και πλέον βρίσκεται κάτω από τα 4,1 τρισ. δολάρια (σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko).

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