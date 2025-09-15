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Ο χρυσός δεν ήταν ποτέ τόσο ακριβός: Η σύγκριση με το 1980 και οι προβλέψεις για 5.000 δολάρια
Εμπορεύματα
10:30 - 15 Σεπ 2025

Ο χρυσός δεν ήταν ποτέ τόσο ακριβός: Η σύγκριση με το 1980 και οι προβλέψεις για 5.000 δολάρια

Reporter.gr Newsroom
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Γεωπολιτικές εντάσεις, αγορές από κεντρικές τράπεζες, ανησυχίες για ελλείμματα, πληθωρισμός. Δεν λείπουν τα επιχειρήματα υπέρ της ανόδου του χρυσού που δεν είναι διόλου τυχαία.

Ο χρυσός έχει καταρρίψει νέα ρεκόρ τους τελευταίους μήνες και καθώς συνεχίζει να σκαρφαλώνει, η επίδοσή του είναι αρκετά θεαματική: +39% το 2025, +111% σε τρία χρόνια. Πρόκειται για εντυπωσιακή απόδοση για ένα περιουσιακό στοιχείο που θεωρείται «ασφαλές καταφύγιο». Στο ίδιο διάστημα, ο Nasdaq ανέβηκε «μόνο» κατά 91%.

Το Marketscreener επισημαίνει πως για να μετρήσουμε πραγματικά το κόστος του χρυσού με την πάροδο του χρόνου, η τιμή του πρέπει να προσαρμόζεται στον πληθωρισμό. Γιατί; Διότι η άνοδος των τιμών προκαλεί απώλεια αξίας του νομίσματος με την πάροδο του χρόνου.

Όταν προσαρμόζουμε την τιμή του χρυσού για τον πληθωρισμό, βλέπουμε ότι η τιμή ανά ουγγιά κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 1980. Τότε, η πτώση του δολαρίου, ο υψηλός πληθωρισμός και η ύφεση είχαν εκτοξεύσει τον χρυσό στα 850 δολάρια.

Τα 850 δολάρια του 1980 αντιστοιχούν σε 3.590 δολάρια σήμερα. Συνεπώς, η «πραγματική» κορυφή της τιμής του χρυσού ξεπεράστηκε μόλις πρόσφατα, καθώς έσπασε το φράγμα των 3.600 δολαρίων.

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Στον δρόμο για τα 5.000 δολάρια;

Η άνοδος της τιμής του χρυσού τους τελευταίους μήνες είναι εντυπωσιακή, αλλά ίσως να μην έχει τελειώσει ακόμα. Αφενός, επειδή αναμένεται ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια τους επόμενους μήνες. Καθώς ο χρυσός είναι περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση, όσο χαμηλότερα είναι τα επιτόκια, τόσο πιο ελκυστικός γίνεται.

Αφετέρου, οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Fed απειλούν την ανεξαρτησία της και τελικά αποδυναμώνουν το δολάριο. Αν αυτό το σενάριο πραγματοποιηθεί, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να εκτιναχθεί στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά.

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