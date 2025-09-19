Σε πτωτική τροχιά τα crypto: Υποχωρεί το Bitcoin – «Βουτιά» για XRP και DOGE

Γενικώς όλη την εβδομάδα που ρίχνει αυλαία σήμερα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα είχε παραμείνει σχετικά σταθερό, με εξαίρεση το απότομο «τίναγμα» της Πέμπτης (18/9) που το οδήγησε στιγμιαία στο υψηλό των 118.000 δολαρίων, επίπεδο που είχε αρκετές εβδομάδες να «πιάσει».
Ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί εκεί και σήμερα (19/9) έπεσε, αρχικά, λίγο πιο πάνω από τα 117.000 δολάρια και στη συνέχεια βρέθηκε στη ζώνη των 116.000 δολαρίων.
Έτσι, λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης παίζει στα 116.410,99 δολάρια με απώλειες 0,58%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί – με ώθηση από τα χθεσινά κέρδη – στα 2,335 τρισεκατομμύρια δολάρια (στο CoinGecko), αλλά η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει υποχωρήσει σημαντικά και βρίσκεται στο 55,6%.
Την ίδια στιγμή, το Ethereum σημειώνει σημαντικές απώλειες της τάξης του 1,50% σχεδόν με την τιμή του να βρίσκεται στα 4.511,02 δολάρια και την κεφαλαιοποίησή του στα 518,05 δισ. δολάρια.
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και χειρότερα, καθώς το XRP κατρακυλάει κατά 3,60% στα 3,02 δολάρια, ενώ και το Solana είναι αρκετά «πληγωμένο» με απώλειες 2,31% στα 240,31 δολάρια. Το Dogecoin βρίσκεται σε εξίσου κακή μέρα, χάνοντας 3,29% στο 0,2703 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 2,02% στο 0,8951 δολάριο.
«Φωτεινή» εξαίρεση αποτελεί σήμερα το Avalanche (AVAX) που παραμένει «πράσινο» με κέρδη 3,59% στα 33,96 δολάρια, καθώς και το token Leo που ενισχύεται οριακά κατά 0,10% στα 9,51 δολάρια, ενώ και το Litecoin δείχνει να έχει γλυτώσει από τη μεγάλη χασούρα με οριακές απώλειες 0,06% στα 115,67 δολάρια.
Το Monero (XMR), από την άλλη, καταφέρνει να διασωθεί για μία ακόμη φορά, με κέρδη 0,85% στα 301,11 δολάρια, ενώ το PENGU που γενικώς χαρακτηρίζεται από υψηλές διακυμάνσεις, υποχωρεί κατά σχεδόν 4% στο 0,03634 δολάριο.
Σε αυτό το πλαίσιο, παίρνοντας φόρα από τα χθεσινά κέρδη, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά $60 δισεκατομμύρια και βρίσκεται πάνω από τα $4,2 τρισεκατομμύρια (στο CoinGecko).