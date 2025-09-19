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Σε πτωτική τροχιά τα crypto: Υποχωρεί το Bitcoin – «Βουτιά» για XRP και DOGE
Νομίσματα
14:54 - 19 Σεπ 2025

Σε πτωτική τροχιά τα crypto: Υποχωρεί το Bitcoin – «Βουτιά» για XRP και DOGE

Reporter.gr Newsroom
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Με απώλειες κινείται η αγορά κρυπτογράφησης την Παρασκευή (19/9), με το Bitcoin να προσπαθεί να κρατηθεί κοντά στα 116.500 δολάρια και τα alts να βρίσκονται στα «κόκκινα», με ορισμένα εξ αυτών να σημειώνουν σημαντικές απώλειες άνω της μονάδας.  

Γενικώς όλη την εβδομάδα που ρίχνει αυλαία σήμερα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα είχε παραμείνει σχετικά σταθερό, με εξαίρεση το απότομο «τίναγμα» της Πέμπτης (18/9) που το οδήγησε στιγμιαία στο υψηλό των 118.000 δολαρίων, επίπεδο που είχε αρκετές εβδομάδες να «πιάσει».

Ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί εκεί και σήμερα (19/9) έπεσε, αρχικά, λίγο πιο πάνω από τα 117.000 δολάρια και στη συνέχεια βρέθηκε στη ζώνη των 116.000 δολαρίων.

Έτσι, λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης παίζει στα 116.410,99 δολάρια με απώλειες 0,58%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί – με ώθηση από τα χθεσινά κέρδη – στα 2,335 τρισεκατομμύρια δολάρια (στο CoinGecko), αλλά η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει υποχωρήσει σημαντικά και βρίσκεται στο 55,6%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum σημειώνει σημαντικές απώλειες της τάξης του 1,50% σχεδόν με την τιμή του να βρίσκεται στα 4.511,02 δολάρια και την κεφαλαιοποίησή του στα 518,05 δισ. δολάρια.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και χειρότερα, καθώς το XRP κατρακυλάει κατά 3,60% στα 3,02 δολάρια, ενώ και το Solana είναι αρκετά «πληγωμένο» με απώλειες 2,31% στα 240,31 δολάρια. Το Dogecoin βρίσκεται σε εξίσου κακή μέρα, χάνοντας 3,29% στο 0,2703 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 2,02% στο 0,8951 δολάριο.

«Φωτεινή» εξαίρεση αποτελεί σήμερα το Avalanche (AVAX) που παραμένει «πράσινο» με κέρδη 3,59% στα 33,96 δολάρια, καθώς και το token Leo που ενισχύεται οριακά κατά 0,10% στα 9,51 δολάρια, ενώ και το Litecoin δείχνει να έχει γλυτώσει από τη μεγάλη χασούρα με οριακές απώλειες 0,06% στα 115,67 δολάρια.

Το Monero (XMR), από την άλλη, καταφέρνει να διασωθεί για μία ακόμη φορά, με κέρδη 0,85% στα 301,11 δολάρια, ενώ το PENGU που γενικώς χαρακτηρίζεται από υψηλές διακυμάνσεις, υποχωρεί κατά σχεδόν 4% στο 0,03634 δολάριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, παίρνοντας φόρα από τα χθεσινά κέρδη, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά $60 δισεκατομμύρια και βρίσκεται πάνω από τα $4,2 τρισεκατομμύρια (στο CoinGecko).

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