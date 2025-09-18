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Bitcoin: «Σκαρφάλωσε» πάνω από τα $117.000 δολάρια
Νομίσματα
14:46 - 18 Σεπ 2025

Bitcoin: «Σκαρφάλωσε» πάνω από τα $117.000 δολάρια

Reporter.gr Newsroom
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Η τιμή του Bitcoin αντέδρασε συγκρατημένα αρχικά μετά την ανακοίνωση της μείωσης επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ χθες, αλλά στη συνέχεια ανέκαμψε σε νέο υψηλό πολλών εβδομάδων, φτάνοντας τα 118.000 δολάρια, πριν υποχωρήσει ελαφρώς κοντά στα 117.000 δολάρια.

Η σταδιακή αύξηση της τιμής του Bitcoin ξεκίνησε στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας. Εκείνη την περίοδο, η τιμή του περιουσιακού στοιχείου έπεσε λίγο κάτω από τα 111.000 δολάρια, αλλά η στήριξη αυτή κράτησε την τιμή και άρχισε να ανακάμπτει σχεδόν αμέσως. Μέχρι την Παρασκευή (12/9), είχε ανέβει στα 116.000 δολάρια, αλλά αντιμετώπισε κάποια αντίσταση από τους «ταύρους».

Δεν μπόρεσε να συνεχίσει την ανοδική του πορεία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά έφτασε τα 116.800 δολάρια το πρωί της Δευτέρας (15/9), για να υποχωρήσει στα 114.400 δολάρια αργότερα την ίδια μέρα. Οι «ταύροι» επανεμφανίστηκαν σε εκείνο το σημείο και δεν επέτρεψαν άλλη πτώση. Αντίθετα, το Bitcoin άρχισε να κερδίζει έδαφος και χθες ανέβηκε στα 117.200 δολάρια, πριν από την πολυαναμενόμενη συνεδρίαση της Fed.

Τις ώρες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Fed, το Bitcoin έχασε έδαφος και έπεσε στα 114.800 δολάρια. Ωστόσο, είχε ανακάμψει στα 116.000 δολάρια περίπου όταν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, όπως πολλοί είχαν προβλέψει.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin βρίσκεται στα 117,139.01 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 0,71%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί στα 2,334 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG, αλλά η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα και έχει μειωθεί στο 55,62%.

Η μείωση της κυριαρχίας του Bitcoin σημαίνει ότι πολλά εναλλακτικά νομίσματα το έχουν ξεπεράσει σε απόδοση την τελευταία ημέρα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα PENGU (13%), M (12%), AVAX (9%) και SUI (7%), τα οποία προηγούνται σε όρους ημερήσιων κερδών.

Ακόμα, το Ethereum σημειώνει άνοδο 1,86% και βρίσκεται στα 4,577.28 δολάρια το XRP ενισχύεται κατά 3,83% στα 3.1275 δολάρια και το Solana ανεβαίνει κατά 5,15% και είναι στα 246,35 δολάρια.

Το Polkadot εκτοξεύεται κατά 8,18% και διαμορφώνεται στα 4,5257 δολάρια, το Cardano ενισχύεται κατά 4,63% στα 0.9130 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 5,13% και βρίσκεται στα 0.2794 δολάρια.

Τα HYPE, BCH, HBAR και το LINK κινούνται ανοδικά κατά 4,5% με 7,5%. Το BNB σημειώνει αύξηση 4,1% σε ημερήσια βάση, αλλά κατάφερε να ξεπεράσει τα 1.000 δολάρια και να καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό νωρίτερα σήμερα.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά 60 δισεκατομμύρια δολάρια από χθες και είναι πάνω από τα 4,197 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 14:50
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