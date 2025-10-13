ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανάκαμψη πάνω από τα $114.000 για το Bitcoin – Ράλι για altcoins
Νομίσματα
14:47 - 13 Οκτ 2025

Ανάκαμψη πάνω από τα $114.000 για το Bitcoin – Ράλι για altcoins

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η άνοδος της τιμής του Bitcoin συνεχίστηκε το τελευταίο 24ωρο, με το κρυπτονόμισμα να αγγίζει τα 116.000 δολάρια νωρίτερα σήμερα, πριν υποχωρήσει στα 114.000 δολάρια. Παράλληλα, αρκετά altcoins σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη από χθες — μεταξύ αυτών το BNB, το οποίο κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό.

Τα γεγονότα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχαν προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές. Πριν από αυτά, το Bitcoin είχε σταθεροποιηθεί γύρω στα 122.000 δολάρια, έπειτα από άνοδο έως τα 126.000 δολάρια τη Δευτέρα (6/10).

Η αναταραχή ξεκίνησε όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με την επιβολή νέων δασμών στα κινεζικά προϊόντα, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση των τιμών. Το Bitcoin ηγήθηκε της πτώσης, υποχωρώντας κάτω από τα 110.000 δολάρια στα περισσότερα χρηματιστήρια και έως τα 101.000 δολάρια σε ορισμένα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση του Bitcoin σε απόλυτη αξία δολαρίου και για το πιο εκτεταμένο γεγονός εκκαθάρισης στην ιστορία των crypto.

Το Bitcoin, ωστόσο, ανέκαμψε γρήγορα, ξεπερνώντας ξανά τα 110.000 δολάρια την Κυριακή (12/10) και φτάνοντας πάνω από τα 115.000 δολάρια, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας υποχώρησαν. Αν και άγγιξε τα 116.000 δολάρια το πρωί της Δευτέρας, κινείται πλέον κοντά στα 114.000 δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Δευτέρας, το Bitcoin βρίσκεται στα 114,171.75 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 2,03% σε ημερήσια βάση. Η συνολική κεφαλαιοποίησή του έχει περιοριστεί στα 2,277 τρισ. δολάρια, ενώ το μερίδιό του στην αγορά έχει υποχωρήσει στο 57,27% στο CoinGecko.

Τα περισσότερα altcoins υπεραποδίδουν, με το BNB να καταρρίπτει νέο ρεκόρ στα 1.370 δολάρια λίγες ημέρες μετά την αναταραχή, ενώ τώρα βρίσκεται κοντά στα 1.295 δολάρια. Διψήφιες αυξήσεις σημειώνονται για τα LINK και SUI, ενώ τα COAI και TAO ξεχωρίζουν με άνοδο άνω του 20% μέσα σε μία ημέρα.

Ακόμα, το Ethereum σημειώνει άνοδο 6,86% και βρίσκεται στα 4,084.32 δολάρια το XRP ενισχύεται κατά 7,94% στα 2.5882 δολάρια και το Solana ανεβαίνει κατά 6,45% και είναι στα 192,72 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει κέρδη 8,59% και διαμορφώνεται στα 3,2851 δολάρια, το Cardano κινείται ανοδικά κατά 10,13% στα 0.7094 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 9,11% και βρίσκεται στα 0.2060 δολάρια.

Η συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει επανέλθει στα 3,974 τρισ. δολάρια, μετά την πτώση στα 3,3 τρισ. κατά τη διάρκεια της μεγάλης διόρθωσης της Παρασκευής το βράδυ.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 14:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης: Η Ελλάδα στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, πιστή πάντα στις θέσεις της
Πολιτική

Μαρινάκης: Η Ελλάδα στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, πιστή πάντα στις θέσεις της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000
Νομίσματα

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed
Νομίσματα

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου
Νομίσματα

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Το Bitcoin ανακτά τα $65.000 - Το Ethereum σε υψηλό δύο μηνών κοντά στα $2.000
Νομίσματα

Το Bitcoin ανακτά τα $65.000 - Το Ethereum σε υψηλό δύο μηνών κοντά στα $2.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

Οικονομία
31/07/2026 - 12:08

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:00

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
31/07/2026 - 11:57

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:47

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 11:31

Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας (Νιάρχος)

Τεχνολογία
31/07/2026 - 11:30

Η Anthropic ομολόγησε ότι τα AI μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, χωρίς να το καταλάβει

Πολιτική
31/07/2026 - 11:25

ΠΑΣΟΚ: Τώρα η ΕΛΑΣ υμνεί και την εκπαιδευτική πολιτική Μητσοτάκη

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:24

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

Πολιτική
31/07/2026 - 11:17

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 10:55

Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ