Ανάκαμψη πάνω από τα $114.000 για το Bitcoin – Ράλι για altcoins

Η άνοδος της τιμής του Bitcoin συνεχίστηκε το τελευταίο 24ωρο, με το κρυπτονόμισμα να αγγίζει τα 116.000 δολάρια νωρίτερα σήμερα, πριν υποχωρήσει στα 114.000 δολάρια. Παράλληλα, αρκετά altcoins σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη από χθες — μεταξύ αυτών το BNB, το οποίο κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό.

Τα γεγονότα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχαν προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές. Πριν από αυτά, το Bitcoin είχε σταθεροποιηθεί γύρω στα 122.000 δολάρια, έπειτα από άνοδο έως τα 126.000 δολάρια τη Δευτέρα (6/10).

Η αναταραχή ξεκίνησε όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με την επιβολή νέων δασμών στα κινεζικά προϊόντα, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση των τιμών. Το Bitcoin ηγήθηκε της πτώσης, υποχωρώντας κάτω από τα 110.000 δολάρια στα περισσότερα χρηματιστήρια και έως τα 101.000 δολάρια σε ορισμένα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση του Bitcoin σε απόλυτη αξία δολαρίου και για το πιο εκτεταμένο γεγονός εκκαθάρισης στην ιστορία των crypto.

Το Bitcoin, ωστόσο, ανέκαμψε γρήγορα, ξεπερνώντας ξανά τα 110.000 δολάρια την Κυριακή (12/10) και φτάνοντας πάνω από τα 115.000 δολάρια, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας υποχώρησαν. Αν και άγγιξε τα 116.000 δολάρια το πρωί της Δευτέρας, κινείται πλέον κοντά στα 114.000 δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Δευτέρας, το Bitcoin βρίσκεται στα 114,171.75 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 2,03% σε ημερήσια βάση. Η συνολική κεφαλαιοποίησή του έχει περιοριστεί στα 2,277 τρισ. δολάρια, ενώ το μερίδιό του στην αγορά έχει υποχωρήσει στο 57,27% στο CoinGecko.

Τα περισσότερα altcoins υπεραποδίδουν, με το BNB να καταρρίπτει νέο ρεκόρ στα 1.370 δολάρια λίγες ημέρες μετά την αναταραχή, ενώ τώρα βρίσκεται κοντά στα 1.295 δολάρια. Διψήφιες αυξήσεις σημειώνονται για τα LINK και SUI, ενώ τα COAI και TAO ξεχωρίζουν με άνοδο άνω του 20% μέσα σε μία ημέρα.

Ακόμα, το Ethereum σημειώνει άνοδο 6,86% και βρίσκεται στα 4,084.32 δολάρια το XRP ενισχύεται κατά 7,94% στα 2.5882 δολάρια και το Solana ανεβαίνει κατά 6,45% και είναι στα 192,72 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει κέρδη 8,59% και διαμορφώνεται στα 3,2851 δολάρια, το Cardano κινείται ανοδικά κατά 10,13% στα 0.7094 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 9,11% και βρίσκεται στα 0.2060 δολάρια.

Η συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει επανέλθει στα 3,974 τρισ. δολάρια, μετά την πτώση στα 3,3 τρισ. κατά τη διάρκεια της μεγάλης διόρθωσης της Παρασκευής το βράδυ.