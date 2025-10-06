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Bitcoin: Διαπραγματεύεται στα 124.000$ - Το Binance Coin σε νέο ιστορικό υψηλό
Νομίσματα
14:29 - 06 Οκτ 2025

Bitcoin: Διαπραγματεύεται στα 124.000$ - Το Binance Coin σε νέο ιστορικό υψηλό

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά των κρυπτονομισμάτων έχασε, σήμερα 6/10, λίγο από τη δυναμική της μετά την κορύφωση που σημείωσε προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, με το Bitcoin να διαπραγματεύεται στα 124.000$.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Δευτέρας το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 124.090,45 δολάρια, ενισχυμένο κατά 0,53%.

Το κύριο κρυπτονόμισμα βρέθηκε χθες (5 Οκτωβρίου) στο επίκεντρο, όταν η τιμή του έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό περίπου στα 125.500$. Ωστόσο, οι αγοραστές δεν κατάφεραν να διατηρήσουν αυτό το επίπεδο για πολύ, με την αξία να υποχωρεί έως τα 122.500$ λίγο αργότερα.

Στις επόμενες ώρες, υπήρξε μια νέα άνοδος που έφερε το BTC πάνω από τα 124.000$. Μέχρι τη στιγμή της συγγραφής, το περιουσιακό στοιχείο διαπραγματεύεται γύρω στα 123.700$, καταγράφοντας ημερήσια πτώση περίπου 0,8%.

Παράλληλα, το ισχυρό ενδιαφέρον για spot BTC ETFs και η μείωση των νομισμάτων που διατηρούνται σε ανταλλακτήρια υποδηλώνουν ότι η πτώση αυτή μπορεί να είναι προσωρινή και ότι είναι πιθανό να ακολουθήσει νέα άνοδος κατά τη διάρκεια του «Uptober».

Η αγορά κεφαλαιοποίησης του Bitcoin, που είχε εκτοξευθεί σε νέο υψηλό 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια στις 5 Οκτωβρίου, ανέρχεται σήμερα περίπου στα 2,46 τρισεκατομμύρια δολάρια, με την κυριαρχία του στα altcoins να παραμένει σχετικά σταθερή στο 55,3%.

Μικρές απώλειες για altcoins - Ρεκόρ για το Binance Coin

Ορισμένα γνωστά altcoins σημειώνουν μικρές απώλειες, όπως τα Ripple (XRP) με πτώση 0,80% στα 3 δολάρια,το Solana (SOL) με πτώση 0,10% στα 232,54 δολάρια και Cardano (ADA) με πτώση 1,28% στο 0,8520 δολάριο, ακολουθώντας τα βήματα του BTC.

Ωστόσο, ορισμένα από τα κυριότερα altcoins συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Το Binance Coin (BNB), για παράδειγμα, έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 1.200$,

καταγράφοντας άνοδο 20% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανόδου στο τρέχον κύκλο. Το μεσημέρι της Δευτέρας κυμαίνεται στα 1.218, 44 δολάρια καταγράφοντας άνοδο 4,33%.

Άλλα δημοφιλή κρυπτονομίσματα που σημειώνουν σήμερα κέρδη είναι τα Dogecoin με άνοδο 0,49% στο 0,2600 δολάριο, το Mantle (MNT) με σημαντική άνοδο 4,63% στα 2,19 δολάρια, ZCash (ZEC) με ρεκόρ ανόδο 18,75% στα 172,70 δολάρια και το OKB (OKB) με άνοδο 2,02% στα 227,76 δολάρια.

Η συνολική αγορά κεφαλαιοποίησης των κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει κατά περίπου 0,5% τις τελευταίες 24 ώρες και ανέρχεται γύρω στα 4,33 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 14:33
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