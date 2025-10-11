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Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσθετους δασμούς 100% στα κινέζικα προϊόντα
Ειδήσεις
00:42 - 11 Οκτ 2025

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσθετους δασμούς 100% στα κινέζικα προϊόντα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ την Παρασκευή ότι θα επιβάλει νέο πρόσθετο δασμό 100 τοις εκατό στα κινεζικά προϊόντα, κλιμακώνοντας την ένταση με το Πεκίνο. Αφορμή για το ξέσπασμα Τραμπ ήταν η απόφαση του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ να θεσπίσει νέους περιορισμούς στις εξαγωγές — μια κίνηση που ανέτρεψε μήνες εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον νέο φόρο λίγο μετά το κλείσιμο των αγορών — και αφού οι μετοχές στη Wall Street είχαν ήδη υποχωρήσει λόγω των προηγούμενων απειλών του να αυξήσει τους δασμούς και να ακυρώσει μια προγραμματισμένη συνάντηση αργότερα αυτόν τον μήνα με τον Σι. Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε σχεδόν κατά 900 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έπεσε κατά 2,7 τοις εκατό, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Απρίλιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, επιπλέον των δασμών που πληρώνουν σήμερα, έγραψε ο Τραμπ.

Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου «ή νωρίτερα, ανάλογα με τις περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές από την Κίνα», έγραψε στην πλατφόρμα του, Truth Social ο Τραμπ.

Οι μέσοι δασμοί στις εισαγωγές από την Κίνα ανέρχονται περίπου στο 57 τοις εκατό, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνούς Οικονομίας Peterson, μετά την κορύφωση στο 140 τοις εκατό νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Ο Τραμπ έγραψε επίσης ότι θα επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές για «κάθε κρίσιμο λογισμικό», ως αντίποινα στους νέους κινεζικούς περιορισμούς στις σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την αμερικανική οικονομία. Η ανακοίνωση ενδέχεται να υπονομεύσει μια εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας, την οποία επιχειρήσεις και επενδυτές ήλπιζαν ότι θα σταθεροποιούσε μία από τις πιο καθοριστικές σχέσεις εξωτερικής πολιτικής στον κόσμο.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2025 - 00:54
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