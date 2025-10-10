Η αγορά crypto σε διόρθωση, με τους αναλυτές να βλέπουν νέο ράλι στα τέλη Οκτωβρίου

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει κατά 4,5%, με 200 δισεκατομμύρια δολάρια να «εξατμίζονται» από τον χώρο από το ιστορικό υψηλό των 4,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις 7 Οκτωβρίου.

Η εποχή των altcoins δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ενώ το Bitcoin και το Ether βρίσκονται 4% και 12% κάτω αντίστοιχα από τα ιστορικά υψηλά τους.

Αλλά υποτίθεται πως ο Οκτώβριος είναι ο μήνας του “Uptober”!

Οι αγορές διορθώνουν για να «ρευστοποιήσουν όλους τους ταύρους και κυρίως το retail κοινό», καθώς οι υπερμοχλευμένες long θέσεις συνήθως εκκαθαρίζονται πριν αρχίσει η επόμενη ανοδική κίνηση, δήλωσε ο αναλυτής Ash Crypto την Πέμπτη. Ο ίδιος προέβλεψε ότι η άνοδος θα ξαναρχίσει μεταξύ 15 και 20 Οκτωβρίου, με μια «τεράστια εκτόξευση» προς το τέλος του μήνα.

Uptober – Το Σενάριο Παραμένει Ζωντανό

«Θέλουν να γίνεις πτωτικός και να πιστέψεις ότι το ‘Pumptober’ ακυρώθηκε», πρόσθεσε ο αναλυτής. «Ωστόσο, όταν η αγορά βρίσκεται σε πλήρη φόβο, τότε θα δούμε μια τεράστια αντίδραση και η παραβολική άνοδος του τέταρτου τριμήνου θα ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου.»

Ο αναλυτής έκανε μια τολμηρή πρόβλεψη για την “παραβολική μπανάνα-ράλι”, που –όπως είπε– θα στείλει το Bitcoin μεταξύ 150.000 και 180.000 δολαρίων και το Ether κοντά στα 12.000 δολάρια.

Παράλληλα, ο αναλυτής ‘Sykodelic’ σχολίασε: «Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι εδώ είναι η κορυφή του Bitcoin.»

Ο ίδιος παρουσίασε μια τεκμηριωμένη πρόβλεψη ότι το Bitcoin θα ακολουθήσει το ιστορικό υψηλό του χρυσού, καθώς οι δύο αυτοί τίτλοι σπάνια κινούνται ανοδικά ταυτόχρονα — συνήθως ο χρυσός προηγείται.

«Είτε συνεχίσει να κινείται ανοδικά είτε όχι, είναι μάλλον ώρα για μια διόρθωση στον [χρυσό] και για μια νέα ανοδική προσπάθεια του BTC.»

Η σημερινή πτώση της αγοράς δεν είναι τυχαία

Οι άνοδοι των πολύτιμων μετάλλων σηματοδοτούν επερχόμενη οικονομική αδυναμία. Με το αμερικανικό κυβερνητικό shutdown και τις πληθωριστικές προσδοκίες σε υψηλά τριετίας, οι επενδυτές στρέφονται στην ασφάλεια, τόνισε.

Η Swissblock ανέφερε ότι ο “Κύκλος Bitcoin–Altcoin” δείχνει πως η αγορά παραμένει προσδεδεμένη στην κυριαρχία του Bitcoin και «πλησιάζει πλέον στη φάση της πλήρους “Bitcoin season”, όπου το κεφάλαιο αναζητά ασφάλεια και σταθερότητα μέσα στο BTC.»

Οι μειώσεις επιτοκίων ενδέχεται να ενισχύσουν την εποχική ανοδική τάση

Ο Οκτώβριος πήρε το παρατσούκλι “Uptober” επειδή το Bitcoin έχει καταγράψει άνοδο σε δέκα από τους δώδεκα τελευταίους μήνες Οκτωβρίου. Το νόμισμα έχει επίσης κινηθεί ανοδικά σε οκτώ από τα δώδεκα τελευταία τέταρτα τρίμηνα, γεγονός που καθιστά ιστορικά αυτή την περίοδο θετική για τις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις αγορές crypto το τρέχον τρίμηνο. Δύο ακόμα μειώσεις προβλέπονται φέτος, με πιθανότητες 94,6% για μια τον Οκτώβριο και 81,5% για μια δεύτερη τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης CME.

Παρά τη διόρθωση της εβδομάδας, το BTC εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο 6,4% μέσα στον μήνα. Κατά τη στιγμή της συγγραφής, το περιουσιακό στοιχείο διαπραγματευόταν ελαφρώς χαμηλότερα, στα 121.500 δολάρια.

Οι ημερίσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο το μεσημέρι της Παρασκευής (10/10), το Bitcoin κινείται πτωτικά κατά 0,59% στα 121,522.12 δολάρια, το Ethereum υποχωρεί κατά 0,25% στα 4.347,49 δολάρια, το Solana χάνει 0,87% στα 220,67 δολάρια και το Litecoin σημειώνει ράλι ανόδου 11,14% στα 129,68 δολάρια.