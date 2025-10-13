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Μαρινάκης: Η Ελλάδα στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, πιστή πάντα στις θέσεις της
Πολιτική
14:19 - 13 Οκτ 2025

Μαρινάκης: Η Ελλάδα στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, πιστή πάντα στις θέσεις της

Reporter.gr Newsroom
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«Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο για τη Γάζα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα παρευρεθεί «στην υπογραφή μίας πολύ σημαντικής συμφωνίας που ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσει να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μια οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε ο κ. Μαρινάκης και συμπλήρωσε πως «με συγκίνηση παρακολουθούμε τις σκηνές της απελευθέρωσης των ομήρων», τονίζοντας πως για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για κάτι μεγαλύτερο.

«Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες η οποία κλήθηκε να παρευρεθεί στην υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας και ότι θα διαδραματίσει πολύ ουσιαστικό ρόλο, ως μία χώρα η οποία συνομιλεί με όλους τους σημαντικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αξιοπιστία, η οποία είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πως θα θέσουμε κι εμείς τις δικές μας υπηρεσίες στη διάθεση αυτών οι οποίοι θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής της εξαιρετικά σύνθετης ειρηνευτικής προσπάθειας», είπε ακόμη.

Επανέλαβε, δε, την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης για «μία πολιτική λύση δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά, χωρίς το ένα να απειλεί το άλλο». «Είναι», όπως ανέφερε, «η μόνη λύση, η οποία μπορεί να δώσει βιώσιμο ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης στους λαούς της περιοχής».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη λέγοντας ότι «το Μνημείο έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος. Είναι ουσιαστικά ένα κενοτάφιο στο οποίο τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει μιας διαφορετικής, μιας ξεχωριστής προστασίας».

Ειδοποιήσεις για ανασφάλιστα οχήματα

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και αποστέλλονται, από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση αποστέλλονται:

  • 108.781 ειδοποιήσεις συνολικά για μη συμμόρφωση ασφάλισης, καθώς επίσης
  • 110.037 ειδοποιήσεις συνολικά για μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Σκοπός είναι οι πολίτες να ενημερωθούν, ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση οχήματος, εντός 15 ημερών, είπε ο κ. Μαρινάκης.

Τόνισε ότι με την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώθηκαν θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα.

Υπογράμμισε ακολούθως ότι η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες χώρες της ΕΕ όσον αφορά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Παράλληλα, επίκειται η θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 6ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, που κατέθεσε η χώρα μας τον περασμένο Ιούλιο. Η πληρωμή αυτού του αιτήματος θα ανεβάσει τις εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στα 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 65% του προγράμματος», σημείωσε.

«Στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιβεβαιώνεται η σταθερά θετική πορεία της χώρας μας ως προς τους βασικούς δείκτες υλοποίησης των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως καταγράφονται για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ», είπε ακόμη και αναφέρθηκε στις υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025.

Όπως είπε, μέσω αυτών των αποφάσεων: Οριοθετούνται, επισήμως, οι πληγείσες περιοχές, βάσει των πορισμάτων των επιτόπιων αυτοψιών που διενεργήθηκαν και καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια.

Είπε επίσης πως με στόχο να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή της χώρας δε θα μένει χωρίς τηλεοπτικό σήμα προκηρύχθηκε σχετικός ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Η υλοποίηση του έργου προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 54 Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την καθολική πρόσβαση των πολιτών στην τηλεοπτική ενημέρωση και ψυχαγωγία», ανέφερε.

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