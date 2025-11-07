Οι «αρκούδες» πήραν το πάνω χέρι – Το Bitcoin «παλεύει» να κρατηθεί στη ζώνη των $100.000

Οι «αρκούδες» επέστρεψαν στα crypto, με το Bitcoin να πέφτει ξανά σήμερα, Παρασκευή (7/11), λίγο κάτω από τα 100.000 δολάρια, ενώ το γενικό κλίμα στην αγορά παραμένει έντονα πτωτικό.

Η ευρύτερη πτώση ξεκίνησε με μια ρευστοποίηση σε δείκτες με έντονη παρουσία τεχνολογικών μετοχών, όπως ο Nasdaq 100, που έχει υποχωρήσει κατά 3,4% αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με αναφορά της Citi, η πτώση του Βitcoin κάτω από τον κινητό μέσο όρο 55 ημερών αποτελεί συχνά πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι ότι η όρεξη για ρίσκο στις αγορές μετοχών αρχίζει να εξασθενεί.

Ιστορικά, όταν το Βitcoin διατηρείται πάνω από αυτό το όριο, οι τεχνολογικές μετοχές τείνουν να αποδίδουν καλύτερα, ανέφερε η Citi. Η πρόσφατη πτώση των κρυπτονομισμάτων αποδίδεται κυρίως στις αυστηρότερες συνθήκες ρευστότητας.

Η πρόσφατη ανασυγκρότηση των ταμειακών διαθεσίμων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και η πτώση των αποθεματικών των τραπεζών, που εκτιμάται γύρω στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Ιούλιο, έχουν κάνει τα επενδυτικά στοιχεία υψηλού ρίσκου λιγότερο ελκυστικά.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να αμφισβητούν τις αποτιμήσεις και τις επιθετικές δαπάνες για data centers. Αυτή η δυσπιστία έχει επεκταθεί και στα κρυπτονομίσματα, ασκώντας πίεση στην τιμή του Βitcoin.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Καθώς το Bitcoin κλυδωνίζεται, πολλοί αναλυτές – ακόμη και κάποιοι από τους πιο αισιόδοξους – αρχίζουν να αλλάζουν στάση απέναντι στο κορυφαίο κρυπτονόμισμα και να εκφράζουν ανησυχίες. Θεωρούν πως η απότομη «βουτιά» του και η αδυναμία του να ανακάμψει ικανοποιητικά αποτελούν προειδοποιητικό σημάδια για μεγαλύτερη διόρθωση, όπως έχει συμβεί κι άλλες φορές κατά το παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμούν πως το σενάριο ενός νέου bear market δεν είναι απίθανο.

Στο πλαίσιο μίας εκτεταμένης διόρθωσης, μάλιστα, υπάρχουν εκτιμήσεις επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που τα 100.000 δολάρια δεν αντέξουν ως σημείο στήριξης, το Bitcoin δεν αποκλείεται να κατρακυλήσει ακόμη και μέχρι τα 90.000 δολάρια.

Παράλληλα, ο Jasper de Maere, στρατηγικός αναλυτής OTC στην Wintermute, δήλωσε ότι οι θέσεις στα options του bitcoin παραμένουν συγκεντρωμένες μεταξύ $102.000 και $105.000, με περιορισμένες πιθανότητες ανόδου εκτός αν αυξηθεί η μεταβλητότητα.

Πάντως, οι ροές στα options του ether έχουν ρίξει άγκυρα στα 3.000–3.400 δολάρια, με τους traders να χρησιμοποιούν στρατηγικές που δίνουν έμφαση στην προστασία και όχι σε αισιόδοξες τοποθετήσεις.

Εν τω μεταξύ, για άλλη μία φορά η πτώση του Bitcoin λειτούργησε ως σήμα για τα υπόλοιπα crypto, προκαλώντας απώλειες σε όλη την αγορά. Οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές έπληξαν του traders με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα. Έτσι, έγιναν εκκαθαρίσεις το τελευταίο 24ωρο που αφορούν περισσότερους από 220.000 επενδυτές, με τη συνολική αξία των ρευστοποιήσεων να ανέρχεται σχεδόν στα 700 εκατομμύρια δολάρια. Η μεγαλύτερη μεμονωμένη ρευστοποίηση σημειώθηκε στο Hyperliquid και έφτασε τα 15 εκατομμύρια δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin χάνει 2,4% στα 100.102 δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή του, λόγω και των προηγούμενων απωλειών, έχει πέσει στα 2 τρισ. δολάρια. Εν τω μεταξύ, η κυριαρχία του στην αγορά κυμαίνεται λίγο πάνω από το 59%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum χάνει 3,56% στα 3.232 δολάρια, το Solana πέφτει κατά 3,15% στα 152,75 δολάρια και το XRP υποχωρεί κατά 4,69% στα 2,18 δολάρια.

Παράλληλα, το Cardano σημειώνει απώλειες 0,5% στο 0,5274 δολάριο και το Dogecoin καταφέρνει να κρατηθεί «πράσινο» με κέρδη 0,6% στο 0,1626 δολάριο.

Εντυπωσιακά κέρδη – σε σύγκριση με τη γενικότερη εικόνα της αγοράς – σημειώνει και το Monero που «παίζει» στα 359,24 δολάρια, ενισχυόμενο κατά 3,13%, ενώ και το Shiba Inu κρατάει το πρόσημο, με +2,3% στο 0,000009179 δολάριο.

Τέλος, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς συνολικά κινείται στα 3,426 τρισ. δολάρια, με απώλειες κοντά στο 2% σε ημερήσια βάση.