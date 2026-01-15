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Το Bitcoin «άγγιξε» τα $98.000 μετά από μήνες - 57,5% η κυριαρχία του απέναντι στα altcoins
Νομίσματα
14:06 - 15 Ιαν 2026

Το Bitcoin «άγγιξε» τα $98.000 μετά από μήνες - 57,5% η κυριαρχία του απέναντι στα altcoins

Reporter.gr Newsroom
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Η σταδιακή άνοδος της τιμής του Bitcoin που επανεκκίνησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα συνεχίστηκε τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς το κρυπτονόμισμα άγγιξε τα 98.000$ για πρώτη φορά περίπου δύο μήνες.

Η κυριαρχία του BTC απέναντι στα altcoins αυξήθηκε ταυτόχρονα, καθώς τα περισσότερα altcoins δεν κατάφεραν να ενισχύσουν τα πρόσφατα κέρδη τους. Παρ’ όλα αυτά, το Ethereum (ETH) παραμένει πάνω από τα 3.350$ και στοχεύει στα 3.400$.

Μετά τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, που οδήγησαν το BTC από κάτω των 90.000$ σε σχεδόν 95.000$ μέσα σε λίγες μέρες, η ανοδική πορεία του σταμάτησε προσωρινά και η τιμή υποχώρησε κάτω από το αρχικό επίπεδο. Ωστόσο, οι bulls (αγοραστές) αντέδρασαν γρήγορα και βοήθησαν το bitcoin να ανακτήσει την στήριξη των 90.000$.

Προσπάθησε να ξεπεράσει το όριο σε μερικές περιπτώσεις. Αν και απέτυχε στις πρώτες προσπάθειες στα 92.000$, τελικά ανακατέλαβε αυτό το επίπεδο την Τρίτη και εκτοξεύτηκε στα 96.500$. Οι bears (πωλητές) επενέβησαν σε αυτό το σημείο, οδηγώντας την τιμή κάτω από τα 94.500$, αλλά το BTC επανήλθε γρήγορα.

Το βράδυ της Τετάρτης, η τιμή εκτοξεύτηκε ξανά και άγγιξε τα 98.000$ για πρώτη φορά από τα μέσα Νοεμβρίου. Παρά το γεγονός ότι σταμάτησε εκεί, αυτή τη στιγμή βρίσκεται γύρω από τα 96.565 δολάρια σημειώνοντας άνοδο 1,95% τις τελευταίες 24 ώρες.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει φτάσει τα 1,940 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του BTC απέναντι στα altcoins έχει αυξηθεί στο 57,5%.

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Το Ethereum (ETH) καταγράφει επίσης ημερήσια άνοδο, αν και πιο ήπια από το BTC. Η τιμή του είναι πάνω από 3.350$, με άνοδο 1%, και οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύμα ανόδου προς και πάνω από τα 3.400$.

Άλλα κρυπτονομίσματα, όπως BNB, TRX, XMR και BCH, σημείωσαν μικρά κέρδη, ενώ XRP, DOGE, ADA, LINK και XLM υποχώρησαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Κρυπτονομίσματα όπως HYPE, LTC, HBAR, TAO και CC βρίσκονται επίσης σε αρνητικό έδαφος, ενώ τα RAIN και ICP ξεχώρισαν ως οι καλύτεροι επιδόσεις μεταξύ των μεγαλύτερων κερδών. Το HASH έκλεψε την παράσταση, με άνοδο 20%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων προσέθεσε άλλα 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία νύχτα, φτάνοντας τα 3,370 τρισεκατομμύρια δολάρια.

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