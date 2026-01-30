«Μαύρη Παρασκευή» στα crypto: Σε χαμηλό διμήνου το Bitcoin – Ρευστοποιήσεις πάνω από $1,7 δισ.

«Μαύρη» Παρασκευή ξημέρωσε για την αγορά κρυπτογράφησης, με το Bitcoin να κατρακυλάει σε χαμηλό διμήνου, καθώς κατά τις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, υποχώρησε κάτω από τα 82.000 δολάρια.

Η «βουτιά» αποδίδεται στην τάση των traders προς αποφυγή του ρίσκου, γεγονός που εξαφάνισε ό,τι είχε κερδίσει ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης από την αρχή του έτους και προκάλεσε ρευστοποιήσεις άνω των 1,75 δισ. δολαρίων στην αγορά crypto.

Μεταβλητότητα και αναστάτωση στις παραδοσιακές αγορές

Εν τω μεταξύ, στις παραδοσιακές αγορές κυριαρχεί κλίμα μεγάλης μεταβλητότητας, ενώ καθοριστικό ρόλο για την τύχη των ψηφιακών νομισμάτων έπαιξε και η «βουτιά» στη μετοχή της Microsoft, αλλά και η απότομη κατρακύλα του χρυσού.

Πιο αναλυτικά., η μετοχή της Microsoft σημείωσε πτώση 10%, τη μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2020, πυροδοτώντας έντονες ανησυχίες στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου. Ο τεχνολογικός όμιλος απώλεσε περίπου 357 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, μετά τη δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων που έδειξαν επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης της πλατφόρμας Azure.

Οι εξελίξεις αυτές αναζωπύρωσαν τις αμφιβολίες γύρω από την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οδηγώντας τον δείκτη Nasdaq Composite σε πτωτική τροχιά. Την ίδια στιγμή, ο χρυσός υπέστη ένα φαινόμενο που οι αναλυτές περιέγραψαν ως «flash crash»: αφού κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στα 5.597 δολάρια ανά ουγγιά, διολίσθησε απότομα στα 5.100 δολάρια μέσα σε 30 λεπτά, εξαλείφοντας τα πρόσφατα κέρδη.

Η έντονη μεταβλητότητα τόσο στον τεχνολογικό κλάδο όσο και στην αγορά πολύτιμων μετάλλων ενίσχυσε τη στροφή των επενδυτών μακριά από τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στο Bitcoin.

Μαζικές ρευστοποιήσεις και ισχυρές εκροές από ETFs

Σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass, μέσα σε ένα 24ωρο εκκαθαρίστηκαν θέσεις ύψους περίπου 1,74 δισ. δολαρίων στις αγορές κρυπτονομισμάτων, εκ των οποίων τα 1,64 δισ. αφορούσαν μοχλευμένες συναλλαγές. Συνολικά, περισσότεροι από 274.000 επενδυτές επηρεάστηκαν από τα αναγκαστικά κλεισίματα θέσεων.

Παράλληλα, η CryptoQuant, επικαλούμενη δεδομένα της FXLeaders, ανέφερε ότι ο όγκος πωλήσεων Bitcoin από takers στα ανταλλακτήρια εκτινάχθηκε στα 4,1 δισ. δολάρια μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις δύο ωρών. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας συνδέθηκε με αναγκαστικές εκκαθαρίσεις συμβολαίων futures, ενώ η μεγαλύτερη μεμονωμένη εκκαθάριση καταγράφηκε στο ανταλλακτήριο HTX και ανήλθε στα 80,57 εκατ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, τα Bitcoin ETFs κατέγραψαν έντονες εκροές κεφαλαίων. Συνολικά, περίπου 1,137 δισ. δολάρια αποσύρθηκαν σε διάστημα πέντε συνεδριάσεων έως τις 26 Ιανουαρίου, με τα μεγαλύτερα ποσά να προέρχονται από τα διαχειριζόμενα κεφάλαια της Fidelity Investments και της BlackRock.

Ημερήσιες τάσεις

Σήμερα το πρωί, στις συναλλαγές της Σιγκαπούρης, το Bitcoin κατέγραψε πτώση κοντά στο 4% που το έφερε στα 81.102 δολάρια, διευρύνοντας την καθοδική πορεία που επιταχύνθηκε στη διάρκεια της νύχτας.

Μετά και από αυτή τη «βουτιά», βρίσκεται πλέον 34% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που σημειώθηκε στις 6 Οκτωβρίου, ενώ σε μηνιαίο επίπεδο φαίνεται να χάνει κοντά στο 8%.

Λίγες ώρες μετά την κατρακύλα κάτω από τα 82.000 δολάρια, το Bitcoin «παίζει» πλέον στα 82.489,19 δολάρια, συνεχίζοντας, όμως, να καταγράφει μεγάλες απώλειες κοντά στο 6,10%.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κεφαλαιοποίησή του έχει πέσει στα 1,64 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των άλλων ψηφιακών νομισμάτων υπερβαίνει το 59%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum σημειώνει απώλειες της τάξης του 7,27% στα 2.727,76 δολάρια, το ΒΝΒ καταρρέει κατά 6,39% στα 836,77 δολάρια και το Solana πέφτει κατά 6,08% στα 115,51 δολάρια.

Το Cardano υποχωρεί κατά 7,19% στο 0,3229 δολάριο και το Dogecoin χάνει 6,06% στο 0,1136 δολάριο.

Παράλληλα, το Monero αποδυναμώνεται κατά 6,83% στα 463,43 δολάρια και το Shiba Inu χάνει 4,69% στο 0,000007209 δολάριο, ενώ το Litecoin υποχωρεί κατά 5% στα 64,10 δολάρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική κεφαλαιοποίηση στην αγορά έχει φτάσει στα 2,887 τρισ. δολάρια, κατρακυλώντας κατά 5,7%.