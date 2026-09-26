Μετρό: Οι σταθμοί της Γραμμής 3 που θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή (27/9)

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Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι», με αποτέλεσμα να τίθενται σε εφαρμογή προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ειδικότερα, από την Κυριακή (27/9) έως και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, καθώς και από την Κυριακή 4 έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα ολοκλήρωσης της κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών της Γραμμής 3 θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών

Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από την έναρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχουν ως εξής:

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 21:20,

από Αιγάλεω προς Δ. Πλακεντίας στις 21:34,

από Ελαιώνα προς Δ. Πλακεντίας στις 21:36,

από Κεραμεικό προς Δ. Πλακεντίας στις 21:39,

από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 21:41,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30,

από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:49,

από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:51,

από Κεραμεικό προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:53,

από Ελαιώνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:56.

Δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Οι τελευταίοι συρμοί της Γραμμής 3 που θα εκτελέσουν ολόκληρο το δρομολόγιο προς και από το Αεροδρόμιο θα αναχωρήσουν:

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με προορισμό το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Σύνταγμα, ενώ οι συρμοί που θα ξεκινούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν επίσης στο Σύνταγμα.

Αναλυτικά, οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιούνται:

από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 22:02, 22:38 και 23:14,

από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα δρομολογεί, από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω».

Η γραμμή θα διέρχεται από όλους τους σταθμούς που θα παραμένουν κλειστοί και θα συνδέει τον σταθμό Αιγάλεω με τον σταθμό Σύνταγμα.

Κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω

Οι στάσεις της γραμμής Χ24 θα είναι:

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» – υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας, με ονομασία «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»,

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» – υπάρχουσα στάση επί της οδού Πανεπιστημίου, με ονομασία «ΟΜΟΝΟΙΑ»,

«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» – υπάρχουσα στάση επί της οδού Ερμού,

«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» – υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με ονομασία «ΣΙΔΕΡΑ»,

«ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» – υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με ονομασία «ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ»,

«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ» – υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με ονομασία «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ».

Κατεύθυνση Στ. Μετρό Αιγάλεω – Στ. Μετρό Σύνταγμα

Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι στάσεις θα είναι:

«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ» – προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου, με ονομασία «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ»,

«ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» – υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με ονομασία «ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ»,

«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» – υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με ονομασία «ΣΙΔΕΡΑ»,

«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» – προσωρινή στάση επί της οδού Ερμού,

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» – υπάρχουσα στάση επί της οδού Σταδίου, με ονομασία «ΟΜΟΝΟΙΑ»,

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» – υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας, με ονομασία «ΣΥΝΤΑΓΜΑ».

Οι προσωρινές ρυθμίσεις θα ισχύουν αποκλειστικά κατά τις ημέρες και τις ώρες εκτέλεσης των τεχνικών εργασιών, με στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3.