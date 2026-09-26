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AMPHIBIAN: Μια πρωτοφανής διαδρομή ανθρώπινης προσπάθειας, επιστήμης, τεχνολογίας και εξερεύνησης
Επιχειρήσεις
13:35 - 26 Σεπ 2026

AMPHIBIAN: Μια πρωτοφανής διαδρομή ανθρώπινης προσπάθειας, επιστήμης, τεχνολογίας και εξερεύνησης

Reporter.gr Newsroom
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Από το βορειότερο στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, μια πρωτοφανής διαδρομή ανθρώπινης προσπάθειας, επιστήμης, τεχνολογίας και εξερεύνησης.

Ένας έμπειρος ιατρός, ερευνητής και αθλητής, ο Γιώργος Τσιάνος, ως σταθερό ανθρώπινο υποκείμενο και επιχειρησιακός άξονας. Ένας εγχείρημα που δεν έχει επιχειρηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Τσιάνος θα ξεκινήσει από το βορειότερο άκρο της Ελλάδας, θα περάσει από το υψηλότερο για να φτάσει έως το νοτιότερο σημείο της χώρας και της Ευρώπης. Διασχίζοντας και τις 13 περιφέρειες, θα διατρέξει τη χώρα μέσα από την εναλλαγή πέντε αθλημάτων: ποδηλασίας, κολύμβησης, ορειβασίας, τρεξίματος και ιστιοπλοΐας, με τη συμμετοχή σπουδαίων συναθλητών και διακεκριμένων ερευνητών, την υποστήριξη εξειδικευμένης ομάδας συνοδείας και τη συμβολή ενός ευρύτερου δικτύου καταρτισμένων συνεργατών.

Τι είναι το Amphibian;

Το AMPHIBIAN είναι ένα αθλητικό, διεπιστημονικό και τεχνολογικό εγχείρημα, όπου ο αθλητισμός συναντά την ιατρική, την επιστήμη και την έρευνα της ανθρώπινης επιτέλεσης μέσα στις πραγματικές συνθήκες του πεδίου, για 12 επιχειρησιακές ημέρες. Σε αυτή τη διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, το ίδιο το σώμα γίνεται το βασικό εργαστήριο έρευνας, παρατήρησης και μέτρησης, σε άμεση σχέση με το φυσικό περιβάλλον, την τεχνολογία, τα δεδομένα της ανθρώπινης φυσιολογίας και την επιστημονική τους ερμηνεία. Η δράση ξεκινά από το όραμα και τη βιωματική, επιστημονική και επιχειρησιακή εμπειρία του Γιώργου Τσιάνου και εξελίσσεται, μέσα από τη συνεργασία αθλητών, επιστημόνων, τεχνολόγων και ομάδων πεδίου, σε ένα συλλογικό εγχείρημα.

Το AMPHIBIAN μετατρέπει την ανθρώπινη αθλητική απόδοση στο πεδίο σε ζωντανή επιστημονική γνώση. Η αθλητική διάσχιση δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το επιχειρησιακό πλαίσιο που επιτρέπει να μελετηθούν η φυσιολογία, η κόπωση, η προσαρμογή, η αποκατάσταση και η επίδραση του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα δοκιμάζονται φορετές συσκευές, τηλεμετρία και συστήματα συλλογής και οπτικοποίησης δεδομένων.

Επιστήμη και Τεχνολογία

Το AMPHIBIAN αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εγχείρημα επιστήμης και τεχνολογίας πεδίου, σχεδιασμένο για να μελετήσει την ανθρώπινη φυσιολογία μέσα σε παρατεταμένη προσπάθεια, μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και επαναλαμβανόμενη ημερήσια καταπόνηση. Μέσα από φορετούς αισθητήρες, smart garments, συστήματα GPS, περιβαλλοντικές μετρήσεις και ψηφιακές πλατφόρμες, το εγχείρημα θα συλλέξει και θα συνδυάσει δεδομένα σχετικά με την ανθρώπινη φυσιολογία όπως η καρδιαγγειακή και αναπνευστική λειτουργία, η θερμορύθμιση, η οξυγόνωση, η γλυκαιμική δυναμική, η κίνηση, το παραγόμενο έργο, η κόπωση και η αποκατάσταση. Παράλληλα, δοκιμάζει αν αυτά τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν, να αποθηκευτούν, να οπτικοποιηθούν και να ερμηνευθούν αξιόπιστα σε πραγματικό χρόνο, παρά τους περιορισμούς της κίνησης, του καιρού, του νερού, του εδάφους και της ασταθούς συνδεσιμότητας.

Η επιστημονική αξία του AMPHIBIAN βρίσκεται στην ενοποίηση των βιολογικών, επιδοσιακών και περιβαλλοντικών σημάτων μέσα στο πραγματικό τους πλαίσιο, ενώ η τεχνολογική του αξία βρίσκεται στη δοκιμή ενός λειτουργικού μοντέλου τηλεμετρίας εκτός εργαστηρίου. Ως proof of concept, το εγχείρημα διερευνά πώς η επιστήμη, οι φορετές τεχνολογίες και η ψηφιακή επικοινωνία μπορούν να συνδεθούν για να υποστηρίξουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση υγείας, την επιχειρησιακή ασφάλεια, την έρευνα, την ανθρώπινη απόδοση και τη δημόσια κατανόηση της φυσιολογίας.

Η θεατή και η αθέατη διαδρομή

Η γεωγραφική πορεία, από το Ορμένιο με σκοπό να καταλήξει στη Γαύδο, αποτελεί τη θεατή διαδρομή του AMPHIBIAN. Η αθέατη διαδρομή αφορά τη συνεχή μεταβολή των παραμέτρων της ανθρώπινης φυσιολογίας, σε συνάρτηση με το επιχειρησιακό πλάνο, τη διαδοχή των διαφορετικών μορφών προσπάθειας και τις εκάστοτε συνθήκες πεδίου μέσα στις οποίες θα βρίσκεται καθημερινά ο ανθρώπινος οργανισμός.

Το κοινό

Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει διαδικτυακά στο https://amphibian.online την αθλητική διαδρομή από το βορειότερο στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα θα παρακολουθεί και τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκειά της: πώς επηρεάζονται η καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία, η θερμορύθμιση, η γλυκαιμική δυναμική, η κόπωση, η αποκατάσταση και η ικανότητα συνέχισης υπό επαναλαμβανόμενο φορτίο. Δημόσια επιστήμη: Τα δεδομένα μεταφράζονται με ακρίβεια σε μια εμπειρία που διαφορετικά κοινά μπορούν να κατανοήσουν.

Η διεπιστημονική ομάδα

Γύρω από αυτόν τον ερευνητικό πυρήνα έχει συγκροτηθεί ένα συλλογικό και διεπιστημονικό έργο, με τη συμμετοχή επιστημόνων, ιατρών, τεχνολόγων, σπουδαίων συναθλητών και εξειδικευμένων συνεργατών πεδίου. Η συμβολή τους είναι καθοριστική για την ασφάλεια, την επιχειρησιακή υλοποίηση και την επιστημονική αξιοπιστία του εγχειρήματος. Συλλογική νοημοσύνη: Η συνεργασία δεν αποτελεί μόνο προϋπόθεση υλοποίησης, αλλά μέρος του ίδιου του νοήματος του AMPHIBIAN. Διαφορετικές εμπειρίες, γνώσεις και ικανότητες συνδέονται για να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους συνεισφορών.

Ο στόχος

Μέσα από το AMPHIBIAN, ο Γιώργος Τσιάνος και η διεπιστημονική του ομάδα συλλέγουν, αναλύουν και ερμηνεύουν δεδομένα πεδίου, διερευνώντας τη σχέση του ανθρώπινου σώματος με το περιβάλλον, την τεχνολογία, τον χρόνο και το απρόβλεπτο. Στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο οργανισμός λειτουργεί, ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται σε συνθήκες διαρκούς μεταβολής.

Υποστήριξη

Το AMPHIBIAN αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχείρημα αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επιστημονική καταγραφή βιομετρικών δεδομένων. Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ άλλων και μέσω χρηματοδότησης προς το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, για την Πράξη «Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης στο χώρο της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας, Β΄ Φάση» με στόχο την προώθηση και ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου έργου υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής αξίας.

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