Καύσιμα: Την Τετάρτη (26/9) η εξειδίκευση των μέτρων - Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας εξακολουθεί να κρατά σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων, την ώρα που οι καταναλωτές αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης, τα οποία αναμένεται να εξειδικευτούν την Τετάρτη (26/9).

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στις 14 Οκτωβρίου, οπότε αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν αναμένεται να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό το τελικό κόστος για τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα.

Οι βενζινοπώλες εκτιμούν ότι, παρά τη μικρή και κατά διαστήματα αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου, η κατάσταση στην αγορά παραμένει εύθραυστη.

Όπως επισημαίνουν, οι τιμές εξακολουθούν να επηρεάζονται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, γεγονός που διατηρεί την αβεβαιότητα για την πορεία του κόστους των καυσίμων το επόμενο διάστημα.