ΔΟΔ / ΕΟΔ: Νίκη για την πολυφωνία των ΜΜΕ η διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle

Με κοινή ανακοίνωσή τους, η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ/ΕΟΔ) χαιρέτισαν την ανάκληση της απόφασης του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της Deutsche Welle για την κατάργηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της, συγχαίροντας την ΕΣΗΕΑ και τη γερμανική ένωση dju in verdi για την αποτελεσματική διασυνοριακή συλλογική τους δράση που κατάφερε να ανατρέψει τον αρχικό σχεδιασμό και να διαφυλάξει τη λειτουργία του ιστορικού ελληνόφωνου προγράμματος.

Ακολουθεί η ανακοίνωση των Ομοσπονδιών:

«Γερμανία: Νίκη για την πολυφωνία των ΜΜΕ καθώς η Deutsche Welle ανακάλεσε την απόφαση κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας

Η διοίκηση της Deutsche Welle (DW), του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Γερμανίας, ανακάλεσε στις 18 Σεπτεμβρίου την απόφασή της να διακόψει το ελληνόφωνο πρόγραμμα. Η υπηρεσία θα συνεχίσει να λειτουργεί σε μειωμένη μορφή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ-ΕΟΔ) χαιρετίζουν τις κοινές προσπάθειες των ενώσεων-μελών τους, της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) στην Ελλάδα και της Ένωσης Γερμανίδων και Γερμανών Δημοσιογράφων (dju) in ver.di, για τις επιτυχείς ενέργειές τους, με στόχο τη διαφύλαξη του ελληνικού προγράμματος. Οι Ομοσπονδίες χαιρετίζουν αυτή τη σημαντική νίκη για το ελληνόφωνο κοινό και για την πολυφωνία των Mέσων Eνημέρωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς αποφεύγονται απώλειες θέσεων εργασίας και ενισχύεται ο θεμελιώδης ρόλος των δημόσιων MME στην ενημέρωση του κοινού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ χαιρέτισε την απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της DW να διατηρήσει την ελληνόφωνη υπηρεσία, παρά το γεγονός ότι τον Φεβρουάριο του 2026 είχε ανακοινωθεί η κατάργησή της από τον Ιανουάριο του 2027. Η ελληνική συντακτική ομάδα θα ενταχθεί στο νέο τμήμα «Connect Europe». Η DW προτίθεται να διαθέτει στο μέλλον περίπου 400.000 ευρώ ετησίως για την ελληνική συντακτική ομάδα, έναντι 700.000 ευρώ το 2026.

Η απόφαση ελήφθη μετά την εκστρατεία για την ενημέρωση του κοινού που πραγματοποίησε η ΕΣΗΕΑ σε συνεργασία με την Ένωση Γερμανίδων και Γερμανών Δημοσιογράφων, προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της διατήρησης του ελληνικού προγράμματος σε περιόδους πολιτικής έντασης. Στην εκστρατεία συμμετείχαν υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις.

Η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΔ, Μαρία Αντωνιάδου, δήλωσε:

«Η απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle είναι πραγματικά κομβικής σημασίας, καθώς ανατρέπει μια πρότερη, άδικη και μονομερή απόφαση και αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το μέλλον της ελληνόφωνης υπηρεσίας. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι οι συνάδελφοί μας που εργάζονται στη DW είχαν λάβει ειδοποιήσεις καταγγελίας των συμβάσεών τους ήδη από τον Μάιο [...]».

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΔΟΔ στο Παρίσι τον Μάιο, η γερμανική δημοσιογραφική ένωση και η ΕΣΗΕΑ κατέθεσαν αίτημα για τη διατήρηση της ελληνικής συντακτικής ομάδας προς το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, τον υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για τα ΜΜΕ Wolfram Weimer και τη Bundestag. Το Συνέδριο στήριξε πλήρως τη διακήρυξη αυτή.

Η κ. Αντωνιάδου πρόσθεσε:

«Αυτή ήταν μια κοινή προσπάθεια των ελληνικών δημοσιογραφικών ενώσεων και των Γερμανών συναδέλφων μας, που απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη και τη σημασία της αλληλεγγύης, της ενότητας και της διασυνοριακής συλλογικής δράσης [...] Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις εκατοντάδες δημοσιογράφους – μέλη της ΕΣΗΕΑ που στήριξαν την έκκλησή μας. Δεν ξεχνάμε, επίσης, ότι η πρώτη διεθνής έκφραση υποστήριξης ήρθε από την ΔΟΔ τον περασμένο Μάιο. Η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα!»

Η Renate Gensch, μέλος της Ομοσπονδιακής Εκτελεστικής Επιτροπής της ένωσης dju in ver.di, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Deutsche Welle ανακάλεσε την απόφαση που είχε λάβει το Φεβρουάριο και η ελληνική συντακτική ομάδα παραμένει – έστω και σε μειωμένη μορφή. Αυτό είναι επίσης αποτέλεσμα των κοινών συνδικαλιστικών μας προσπαθειών, της dju in ver.di και των Ελλήνων συναδέλφων μας από την ΕΣΗΕΑ σε διεθνές επίπεδο, καθώς και των συναδέλφων μας στη DW. [...] Χαιρόμαστε που η συντακτική ομάδα διατηρείται και που οι περισσότεροι συνάδελφοι θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Η ελληνική δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα αποτέλεσε, ιστορικά μιλώντας, το αρχαιότερο θεμέλιο των σημερινών δημοκρατικών κρατών. Και η δημοκρατία είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του Τύπου!»

Μετά την απόφαση της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης να περικόψει τη χρηματοδότηση της DW κατά 10 εκατομμύρια ευρώ το 2026, η διοίκηση του διεθνούς δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα υιοθέτησε τον Φεβρουάριο του 2026 ένα δραστικό σχέδιο περικοπών ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ. Η μεγάλη αυτή αναδιάρθρωση, η οποία θα έχει σοβαρές συνέπειες για το πρόγραμμα και το προσωπικό, έρχεται μόλις δύο χρόνια μετά από ένα προηγούμενο κύμα περικοπών, το οποίο είχε ήδη μειώσει το κόστος κατά περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ, Anthony Bellanger, πρόσθεσε:

«Χαιρετίζουμε τις συλλογικές προσπάθειες των ελληνικών και γερμανικών ενώσεων-μελών μας να αναδείξουν σε διεθνές επίπεδο την υπόθεση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της DW και να εξασφαλίσουν σημαντική υποστήριξη. Οι προσπάθειές τους πέτυχαν μια πρωτοφανή νίκη, αποδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής δράσης. Είμαστε ισχυρότεροι όταν εργαζόμαστε μαζί. Παρότι χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Γερμανίας βρίσκεται υπό απειλή λόγω των δραστικών περικοπών στη χρηματοδότησή του. Ως εκ τούτου, η ΔΟΔ καλεί τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση να σταματήσει το πρόγραμμα περικοπών και να διασφαλίσει ότι ο φορέας θα λάβει επαρκή χρηματοδότηση».

Η DW είναι δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας με έδρα τη Γερμανία, ο οποίος παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες ενημέρωσης και ειδήσεων σε 32 γλώσσες, απευθυνόμενος σε περίπου 291 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου».