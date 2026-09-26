Υπό έλεγχο η φωτιά στο BLUE CARRIER 2 - Σε επιφυλακή οι αρχές για την πρόκληση ρύπανσης

Σε ασφαλές σημείο, περίπου δύο ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τήνου, έχει ρυμουλκηθεί το φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο γκαράζ του.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάσταση στο πλοίο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με την Παρασκευή (25/9), ενώ από την εξωτερική εικόνα δε διακρίνεται πλέον ενεργό μέτωπο φωτιάς. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού παραμένει σε εξέλιξη.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται ελεγχόμενη ρίψη νερού, με κύριο στόχο την ψύξη των ελασμάτων και των μεταλλικών κατασκευών που βρίσκονται μεταξύ των καταστρωμάτων. Η διαδικασία γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διατηρηθεί η ευστάθεια του πλοίου και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την ασφάλειά του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πυροσβεστικά σκάφη, δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα ειδικό ρυμουλκό και το ειδικό σκάφος «Αιγαίον Πέλαγος», το οποίο συνδράμει στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στην Τήνο οι 29 επιβαίνοντες

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το BLUE CARRIER 2 εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Σύρος – Βαθύ Σάμου – Κως – Ρόδος – Κως – Πειραιάς. Το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά οχήματα και 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς βρίσκονταν σε αυτό 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης, ο οποίος ήταν οδηγός ενός από τα φορτηγά.

Και οι 29 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο, χρησιμοποιώντας δύο σωστικές λέμβους, και μεταφέρθηκαν στην Τήνο. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και υποβλήθηκαν προληπτικά σε ιατρικό έλεγχο.

Στο γκαράζ υπήρχαν φορτηγά που μετέφεραν, μεταξύ άλλων, εμπορεύματα για σούπερ μάρκετ, όπως κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα και τυριά. Μεταφορικές εταιρείες που είχαν οχήματά τους στο πλοίο έχουν αναφέρει ότι έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές τόσο στα φορτία όσο και στα ίδια τα οχήματα.

Σε επιφυλακή για πιθανή ρύπανση

Όπως επισημαίνεται, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή. Παρά ταύτα, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς το πλοίο διαθέτει καύσιμα και άλλα υλικά, τα οποία σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης θα μπορούσαν να προκαλέσουν ρύπανση.

Τα τοπικά σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης έχουν τεθεί σε ετοιμότητα, ενώ τα αρμόδια Λιμεναρχεία διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα και υλικά για άμεση επέμβαση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επιχείρηση επικεντρώνεται πλέον στην πλήρη κατάσβεση και την ψύξη του πλοίου, στη διατήρηση της ευστάθειάς του και στη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάσβεσης και οι συνθήκες το επιτρέψουν, στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί μονάδα υποβρυχίων αποστολών του Λιμενικού Σώματος. Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι εργασίες που θα απαιτηθούν.

Ο τελικός προορισμός του BLUE CARRIER 2 μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι το Λαύριο και ο Πειραιάς.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα.

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