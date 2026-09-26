Ο φασισμός του αλκοτεστ

Καταρχήν να δηλώσω φανατικός υποστηρικτής των αλκοτεστ. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται γιατί είναι το μοναδικό αποτρεπτικό μέσο για το οδήγημα υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Το ζήτημα όμως είναι πώς θα γίνονται τα τεστ ώστε να μη καταντάνε βασανιστήριο του συνόλου των οδηγών και των επιβατών, χωρίς λόγο και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και αυτό το ζήτημα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη του ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης, διότι μάλλον έχει πέσει και ο ίδιος θύμα της λανθασμένης αξιολόγησης του μέτρου.

Ο τρόπος με τον οποίο κάνει αλκοτέστ η τροχαία σήμερα είναι άθλιος. Πρόκειται για εργαλείο βασανισμού των Αθηναίων, για μια επίδειξη φασιστικής εξουσίας, για μια εξευτελιστική διαδικασία που δικαίως εξοργίζει τους πολίτες και γιγαντώνει το αίσθημα δυσαρέσκειας, την αμφισβήτηση των κρατικών θεσμών και τη διάθεση αντίστασης κατά των αρχών.

Να το εξηγήσω: Παρασκευή βράδυ γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα η τροχαία κλείνει με περιπολικά το ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας προς τα βόρεια προάστια. Όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας. Χιλιάδες αυτοκίνητα ακινητοποιούνται, από τις στήλες του Ολύμπιου Διός μέχρι την Αλεξάνδρας. Επι ώρες. Η τροχαία αναγκάζει όλους ανεξαιρέτως τους οδηγούς να φυσήξουν για να διαπιστώσει αν έχουν πιει ή όχι. Ελάχιστοι βγαίνουν πάνω από το όριο (που είναι ιδιαίτερα χαμηλό) και μετριούνται στα δάχτυλα όσοι συλλαμβάνονται πραγματικά μεθυσμένοι να οδηγούν.

Τα στοιχεία που η τροχαία ανακοινώνει το αποδεικνύουν αυτό πέραν κάθε αμφιβολίας. Σύμφωνα με την τροχαία, τα περισσότερα αλκοτέστ πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα (περίπου 45.000 κάθε Σαββατοκύριακο). Στις 20 ημέρες μεταξύ 31 Αυγούστου και 21 Σεπτεμβρίου η τροχαία ανακοίνωσε ότι διενήργησε 103.986 ελέγχους, εντόπισε 704 παραβάσεις για αλκοόλ και συνέλαβε 31 οδηγούς που είχαν πολύ υψηλό ποσοστό αλκοόλ στον οργανισμό τους. Δηλαδή 704 είχαν πιει λίγο παραπάνω και 31 είχαν πιει πολύ. Συνολικά οι παραβάτες ήταν 735, πράγμα που σημαίνει ότι βασανίστηκαν επί ώρες ακινητοποιημένοι μέσα στο αυτοκίνητο τα μεσάνυχτα, 103.251 οδηγοί που δεν είχαν πιεί. Αν προσθέσουμε και τους επιβάτες που δεν οδηγούσαν, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων, παιδιών και άλλων προφανώς αθώων πολιτών, βασανίστηκαν χωρίς λόγο εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Ακινητοποιημένοι μέσα στο αυτοκίνητο, κουρασμένοι, νυσταγμένοι, χωρίς καμία διέξοδο.

Αυτό είναι φασισμός, δεν είναι αστυνομικό μέτρο προστασίας του πολίτη.

Όπως έσπευσα να πω από την πρώτη πρόταση του άρθρου, είμαι φανατικός υποστηρικτής του αλκοτέστ. Πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος να αποτρέψεις τους οδηγούς να πίνουν. Το γνωρίζουμε όλοι από τις παρέες των βραδινών εξόδων μας, ελάχιστοι λένε “δεν θα πιω διότι οδηγάω”, οι περισσότεροι λένε “δεν θα πιώ επειδή έχει αλκοτέστ”. Συνεπώς το αλκοτέστ λειτουργεί αποτρεπτικά άρα είναι πολύ χρήσιμο και αναγκαίο.

Όμως όχι με αυτόν τον τρόπο. Τα ίδια αποτελέσματα θα είχε αν γινόταν όπως παλιότερα, δειγματοληπτικά, χωρίς να ακινητοποιούνται εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος, δεν ήταν ακριβώς τυχαίος. Οι έμπειροι αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιλογή του δείγματος, επέλεγαν με κάποια κριτήρια ποιους θα σταματήσουν. Έβλεπαν αν το αυτοκίνητο έτρεχε, αν έκανε σφήνες ή άλλαζε λωρίδες κυκλοφορίας συχνά, αν οι επιβάτες ήταν μια παρέα κεφάτων νέων με το στερεοφωνικό να παίζει στη διαπασών μπουζούκια, τέλος πάντων, είχαν τα κριτήρια τους.

Δεν έκλειναν την κυκλοφορία, επέλεγαν το δείγμα του ελέγχου. Και είχαν καλά αποτελέσματα. Με βάση τα στοιχεία της τροχαίας, τότε με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, το ποσοστό όσων είχαν πιει ήταν στο 7-8% των ελεγχομένων. Σήμερα είναι στο 0,7%. Όχι επειδή μειώθηκαν οι πότες, αλλά επειδή δεκαπλασιάστηκαν οι έλεγχοι. Όταν έκαναν 10 χιλιάδες ελέγχους και το ποσοστό των παραβατών ήταν 7-8%, σημαίνει ότι έπιαναν 700 παραβάτες. Τώρα που κάνουν 100 χιλιάδες ελέγχους και το ποσοστό είναι 0,7% σημαίνει ότι πάλι τους ίδιους 700 παραβάτες έπιασαν.

Τσάμπα και βερεσέ λοιπόν βασανίζονται όλοι, ας επανέλθει η τροχαία στους επιλεκτικούς ελέγχους, αλλά ας τους έχει σε περισσότερα σημεία και καθημερινά, αντί να προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στους Αθηναίους βραδιάτικα. Εξάλλου, γνωρίζει πολύ καλά σε ποιες περιοχές βρίσκονται τα κέντρα διασκέδασης που ο κόσμος πίνει πολύ και μπορεί να φτιάξει ένα σύστημα και σχέδιο ελέγχων που να μη ταλαιπωρεί τον κόσμο χωρίς λόγο.

Η βεβαιότητα ότι υπάρχει το βράδυ έλεγχος αλκοόλ για τους οδηγούς στους δρόμους, καθημερινά και σίγουρα περισσότερος τα Σαββατοκύριακα, αρκεί για να αποφύγουν το αλκοόλ οι οδηγοί. Δεν χρειάζεται να ελέγχονται όλοι και να ταλαιπωρούνται βάναυσα χωρίς λόγο.