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Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση θέλει «δύο Ελλάδες» - Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα που να τους χώρα όλους
Πολιτική
13:14 - 26 Σεπ 2026

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση θέλει «δύο Ελλάδες» - Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα που να τους χώρα όλους

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, επισήμανε σήμερα (26/9) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε με φόντο το υψηλό ενεργειακό κόστος πως «η κυβέρνηση αφήνει να εξελίσσονται οι κρίσεις, οι οποίες όμως δεν αφορούν μόνο μακροοικονομικά μεγέθη. Αφορούν ζωές πολιτών, που δεν μπορούν να προγραμματίσουν, βλέπουν φουσκωμένους λογαριασμούς και το κόστος ζωής να πνίγει κάθε προσδοκία τους. Δεν είναι λογιστικά μεγέθη, είναι ζωές, είναι οικογένειες, τόνισε χαρακτηριστικά.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά:

«Η κυβέρνηση πριν λίγες μέρες επέκρινε ως λαϊκιστή όποιον έκανε λόγο για παρέμβαση στον ΕΦΚ. Τελικά ο πρωθυπουργός την Κυριακή στην ανάρτησή του είπε ότι θα το θέσει μετ’ επιτάσεως».

Επιπλέον ως προς τις κυβερνητικές παλινωδίες, υπογράμμισε ότι «η ανθεκτικότητα μιας οικονομίας, μιας κοινωνίας έχει να κάνει με το αν υπάρχει πολιτική ηγεσία που μπορεί να προλαμβάνει και αν υπάρχει πολιτική ηγεσία που δεν βλέπει την κοινωνία με όρους διαίρεσης».

Ήταν οξύς στον απόηχο της δήλωσης του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για «κόμματα των κακομοίρηδων», και απευθυνόμενος στον υφυπουργό που παρίστατο στην εκπομπή τόνισε:

«Δεν υπάρχουν δύο Ελλάδες. Εσείς θέλετε δύο Ελλάδες. Εμείς αντίθετα θέλουμε μια Ελλάδα που θα τα καταφέρνει.

Δεν είναι κακομοίρηδες το 70% που δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία.

Καταφέρατε ενώ «έβρεξε» εκατομμύρια να διευρύνονται οι ανισότητες.

Αν η πολιτική σας καταδίκασε μερίδα πολιτών να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν φταίνε οι ίδιοι.

Εσείς θέλετε να τους κάνετε να νιώθουν πως φταίνε οι ίδιοι».

Ο κ. Τσουκαλάς στη συνέχεια κατέδειξε τα μπρος πίσω της κυβέρνησης με τον ΕΦΚ.

«Στην αρχή μας είπαν ότι δεν μπορούν να αγγίξουν τον ΕΦΚ. Μετά άλλαξαν στάση και δήλωσαν πως τελικά μπορούν αλλά οτι περιμένουν ευρωπαϊκή απόφαση για εξαίρεση από την οροφή δαπανών. Λένε ψέματα κάθε φορά», σημείωσε.

«Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει στο 1,75. Είναι δηλαδή αυξημένο 75% σε σχέση με πέρυσι. Αν το θεωρεί επιτυχία αυτό η κυβέρνηση, πρέπει να το πει.

Να σφίγγουν τα δόντια είπε στους πολίτες ο κ. Θεοχάρης. Οι Έλληνες έχουν κουραστεί να σφίγγουν τα δόντια.

Εγώ δεν λέω ότι είναι όλα εύκολα. Θα μπορούσατε να μην έχετε δώσει εκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις, να μην έχουμε παντού σκάνδαλα και διαφθορά.

Συνεχώς θέλετε να συγκρίνετε μια χώρα του 2026 που έβρεξε δισ με την Ελλάδα των μνημονίων», κατέληξε ο Εκπρόσωπος Τύπου.

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