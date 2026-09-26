Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ διαμορφώνονται ως εξής:
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
- Στις 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους, για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου.
- Στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους, για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου, βάσει του ν. 4778/2021.
- Στις 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους, για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.
- Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
- Στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.
Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ
Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πληρωμές:
- 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους, για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες, για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.