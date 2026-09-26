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Κακοκαιρία: Προς τα ανατολικά κινείται το σύστημα - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Ειδήσεις
11:44 - 26 Σεπ 2026

Κακοκαιρία: Προς τα ανατολικά κινείται το σύστημα - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Reporter.gr Newsroom
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Ανατολικότερα μετακινείται το σύστημα κακοκαιρίας, επηρεάζοντας πλέον τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Εμμανουήλ τις επόμενες ώρες, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και ιδιαίτερα τη νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην περιοχή των Κυθήρων, όπου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ισχυρά, χωρίς όμως να φτάσουν σε επίπεδα πολύ ισχυρών φαινομένων. Απαιτείται, ωστόσο, αυξημένη προσοχή, κυρίως λόγω της πιθανότητας εκδήλωσης κεραυνών και αυξημένων απορροών σε ρέματα, που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα.

Στο επίκεντρο Εύβοια, ανατολική Στερεά και Αττική

Κατά την πορεία του συστήματος προς τα ξημερώματα της Κυριακής, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να σημειωθούν στην Εύβοια, όπου προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και στην ανατολική Στερεά, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις.

Στη συνέχεια, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική, ενώ την Κυριακή βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα Κύθηρα, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη.

Θυελλώδεις βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο

Παράλληλα, ιδιαίτερα αισθητοί θα είναι οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ. Από το απόγευμα της Κυριακής, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους.

Την ίδια ώρα, τα φαινόμενα την Κυριακή θα περιορίζονται σταδιακά στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία σήμερα θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 22-24 βαθμούς Κελσίου στην ηπειρωτική Ελλάδα και έως τους 26 βαθμούς στα νοτιοανατολικά.

Βελτίωση από τη Δευτέρα

Σημειώνεται ότι η σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα, με λίγες μόνο τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν έως τα 7 μποφόρ.

Ακόμη πιο βελτιωμένες θα είναι οι καιρικές συνθήκες την Τρίτη, αν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα και αύριο.

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