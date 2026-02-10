Bitcoin: Χαμηλές πτήσεις κοντά στα $69.000 – Υπεραποδίδουν, αλλά δεν εντυπωσιάζουν, τα alts
Νομίσματα
14:40 - 10 Φεβ 2026

Bitcoin: Χαμηλές πτήσεις κοντά στα $69.000 – Υπεραποδίδουν, αλλά δεν εντυπωσιάζουν, τα alts

Reporter.gr Newsroom
Σχεδόν αμετάβλητο παραμένει τις τελευταίες ώρες το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, με τη συνολική εικόνα της αγοράς να είναι μεικτή και οι κινήσεις των ψηφιακών νομισμάτων αρκετά υποτονικές.  

Καθώς το Bitcoin δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες διακυμάνσεις, αλλά έχει χάσει και τα 69.000 δολάρια, την όποια κερδοφορία στην αγορά οδηγούν κατά βάση τα memecoins, όπως φανερώνει κι ο σχετικός δείκτης του CoinDesk που έχει ενισχυθεί μέχρι αυτήν την ώρα με +1,5%.

Εν τω μεταξύ, βασικό ρόλο στην άνοδο έπαιξε το meme PIPPIN που – αν και μικρό σε κεφαλαιοποίηση – σημειώνει κέρδη άνω του 40% σε 24ωρη βάση.

Παράλληλα, τα συνδεδεμένα με την τεχνητή νοημοσύνη crypto έχουν, επίσης, καλές επιδόσεις. Μεταξύ αυτών το WLD, το οποίο έκανε «άλμα» πάνω από 3% μέσα σε μία ημέρα, για να περιορίσει τώρα τα κέρδη του στο +1,11%. Πάντως, η άνοδος του νομίσματος που συνδέεται με τον Sam Altman της Open AI, ήρθε, μετά από πολυήμερο αρνητικό σερί (εβδομαδιαίες απώλειες στο -6,34%), ανεβάζοντας τώρα την τιμή του στο 0,3852 δολάριο.

Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης φόβου παραμένει στα «κόκκινα», καθώς η επενδυτική ψυχολογία δεν έχει επανέλθει, μετά την απότομη πτώση της περασμένης εβδομάδας.

Θέσεις Παραγώγων

Η αρνητική δυναμική στα futures του Bitcoin εντείνεται, καθώς το ανοικτό ενδιαφέρον (OI) συνεχίζει να μειώνεται στα 15,9 δισ. δολάρια, υποδεικνύοντας μια βαθιά και παρατεταμένη φάση απομόχλευσης.

Αυτό φαίνεται κυρίως στις χρηματοδοτήσεις σε Binance (-7%) και Bybit (-8%), οι οποίες έχουν καταρρεύσει σε επιθετικά αρνητικά επίπεδα, δείχνοντας ότι οι short sellers πληρώνουν υψηλό premium για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Με τη βάση τριών μηνών να παραμένει αμετάβλητη στο 3%, το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών παραμένει περιορισμένο.

Η αγορά options του Bitcoin δείχνει μείωση της υπερβολικής αμυντικής διάθεσης. Το one-week 25-delta skew είναι στο 16%, ενώ η κυριαρχία των calls ανήλθε στο 56%, υποδηλώνοντας στροφή προς bottom-fishing.

Η καμπύλη της implied volatility (IV) μετατοπίζεται από ακραία backwardation σε υβριδική θέση, υποδεικνύοντας ότι, ενώ η βραχυπρόθεσμη προστασία παραμένει ακριβή, οι προσδοκίες μακροπρόθεσμης μεταβλητότητας σταθεροποιούνται.

Τα δεδομένα της Coinglass δείχνουν ρευστοποιήσεις αξίας 290 εκατ. δολαρίων σε 24 ώρες, με κατανομή 53%-47% μεταξύ long και short θέσεων.

Οι «πρωταγωνιστές» στις ρευστοποιήσεις ήταν το Bitcoin ($114 εκατ.), το Ethereum ($89 εκατ.) και άλλα μικρότερα crypto ($16 εκατ.). Το heatmap ρευστοποιήσεων της Binance δείχνει τα 68.160 δολάρια ως βασικό επίπεδο παρακολούθησης σε περίπτωση πτώσης τιμής.

Ημερήσιες τάσεις

Οι πρόσφατες κινήσεις τιμής του κυρίαρχου κρυπτονομίσματος έφεραν πολλά ερωτήματα για την κατάσταση της αγοράς.

Η μεγαλύτερη αρνητική έκπληξη συνέβη μέχρι στιγμής την περασμένη Παρασκευή όταν η τιμή του «βασιλιά» της κρυπτογράφησης έπεσε στα 60.000 δολάρια – το χαμηλότερο επίπεδο που έχει βρεθεί τον τελευταίο χρόνο.

Σήμερα (10/2), γύρω στις 14:30 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 68.735,50 δολάρια με απώλειες 0,55%. Η κεφαλαιοποίησή του αγγίζει τα 1,37 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά παραμένει σταθερή στο 57%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum μέχει εγκλωβισμένο στις χαμηλές πτήσεις, κινούμενο στα 2.013,32 δολάρια με απώλειες 1,06%, ενώ το Solana διαπραγματεύεται στα 84,19 δολάρια με οριακά κέρδη 0,17%.

Το ΒΝΒ σημειώνει, επίσης, ήπια άνοδο (+0,18%) στα 627,75 δολάρια, όπως και το XRP (+0.26%) στο 1,41 δολάριο.

Απ’ την άλλη, αρνητικό είναι το κλίμα για Cardano και Dogecoin που «παίζουν» στο 0,2631 δολάριο και 0,09313 δολάριο με απώλειες 0,58% και 1,07% αντίστοιχα.

Το Monero συνεχίζει με κέρδη 1,63% στα 330,47 δολάρια, ενώ στο αντίποδα το Litecoin χάνει 0,22% στα 53,18 δολάρια και το Shiba Inu είναι μείον 0,32% στο 0,000006000 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει σχετικά σταθερή από χθες, στα 2,420 τρισ. δολάρια (σύμφωνα με το CoinGecko).

