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Nvidia: Πλησιάζει το ιστορικό ορόσημο των $6 τρισ. κεφαλαιοποίησης – Ρεκόρ μετοχής
Επιχειρήσεις
18:22 - 02 Οκτ 2026

Nvidia: Πλησιάζει το ιστορικό ορόσημο των $6 τρισ. κεφαλαιοποίησης – Ρεκόρ μετοχής

Reporter.gr Newsroom

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Μία ανάσα από ένα νέο ιστορικό ορόσημο βρίσκεται η Nvidia, καθώς η χρηματιστηριακή της αξία διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 5,7 τρισ. δολάρια, με τη μετοχή της να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό.

Η κεφαλαιοποίηση του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού απέχει πλέον λιγότερα από 300 δισ. δολάρια από το επίπεδο των 6 τρισ. δολαρίων. Εάν η Nvidia ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο, θα πρόκειται για την πρώτη εταιρεία στην ιστορία που θα φτάσει σε αυτή τη χρηματιστηριακή αξία.

Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε την Παρασκευή κατά 2,9%, διευρύνοντας σχεδόν στο 25% την άνοδο από τα χαμηλά στα τέλη Ιουλίου. Η νέα κίνηση επαναφέρει τον τίτλο σε επίπεδα-ρεκόρ για πρώτη φορά από τον Μάιο, μετά από ένα δίμηνο sell-off που είχε μειώσει τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κατά περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια.

Από τις αρχές του έτους, η μετοχή καταγράφει άνοδο περίπου 27%, με τη Nvidia να βρίσκεται σε τροχιά για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διψήφιων αποδόσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Το νέο ράλι συνδέεται με την ανανεωμένη αισιοδοξία των επενδυτών για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και, κατ’ επέκταση, για τη ζήτηση σε ημιαγωγούς και υποδομές AI.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η εκτίμηση ότι η ανάπτυξη των λεγόμενων AI agents, όπως το Muse της Meta Platforms, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για τσιπ υψηλών επιδόσεων.

Σημαντική ώθηση στη μετοχή έδωσε και η ανακοίνωση της Nvidia για την αύξηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά 150 δισ. δολάρια, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της εταιρείας.

Τα ερωτήματα για την ασφάλεια της AI

Παρά τη δυναμική της μετοχής, η αγορά εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά τους κινδύνους που συνδέονται με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι τεράστιες επενδύσεις των επιχειρήσεων στις υποδομές AI όσο και ζητήματα ασφάλειας από τη χρήση ολοένα πιο αυτόνομων συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Nvidia παρουσίασε νέο σύστημα ασφάλειας δύο επιπέδων, σχεδιασμένο να περιορίζει περιπτώσεις ανεξέλεγκτης ή λανθασμένης λειτουργίας των AI agents.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σύστημα θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την πρόσφατη παραβίαση της Hugging Face από μοντέλα της OpenAI, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στους κινδύνους ασφάλειας που συνοδεύουν την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης.

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