Αρνητική μακροπρόθεσμη τάση και υψηλή αβεβαιότητα στα crypto – «Κολλημένο» στα $67.000 το Bitcoin

Ήπια ανοδική τάση παρουσίασε το Bitcoin σήμερα, Παρασκευή (13/2), καθώς έκανε ένα μικρό και στιγμιαίο «άλμα» πάνω από τα 67.000 δολάρια. Την ίδια στιγμή, το Ethereum πήρε, επίσης, τα πάνω του, ενώ η αγορά παραγώγων δείχνει σημάδια θετικής δυναμικής.

Στα τεχνικά, βλέπουμε ότι ο δείκτης CoinDesk 20 (CD20) παραμένει σχεδόν αμετάβλητος, με άνοδο μόλις 0,7%. Παράλληλα, όμως, ο δείκτης Realized Cap Impulse (Μακροπρόθεσμος) του Bitcoin έγινε αρνητικός για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, όπως αποτυπώνεται σε ανάλυση της Alphractal.

Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος δείκτης παρακολουθεί τις αλλαγές στην πραγματική κεφαλαιοποίηση του Bitcoin σε μεγάλα χρονικά διαστήματα και χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί αν νέα κεφάλαια εισέρχονται στο δίκτυο ή αν οι εισροές επιβραδύνονται ή αναστρέφονται.

Όταν ο ίδιος δείκτης είχε γίνει αρνητικός σε προηγούμενους κύκλους, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα είχε εισέλθει σε εκτεταμένες περιόδους πτώσης, καθώς οι μακροπρόθεσμες εισροές κεφαλαίων εξασθένησαν.

Η Alphractal συνέδεσε αυτό το μοτίβο με τη δυναμική προσφοράς-ζήτησης του Bitcoin και τόνισε ότι όταν η προσφορά παραμένει διαθέσιμη ενώ οι νέες εισροές κεφαλαίων μειώνονται, εμφανίζεται συνήθως πίεση προς τα κάτω στην τιμή. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή κεφαλαιοποίηση αγοράς, η realized capitalization αποτιμά το BTC στην τιμή που μετακινήθηκε τελευταία στο blockchain, επιτρέποντας στον δείκτη να αντανακλά πραγματικά κεφάλαια δεσμευμένα στο δίκτυο αντί για διακυμάνσεις που καθορίζονται από την τιμή.

Ο ιδρυτής της Alphractal, Joao Wedson, πρόσθεσε ότι «ακόμη και με τα ETFs να αυξάνουν θέσεις και μεγάλους θεσμικούς επενδυτές όπως η Strategy να επεκτείνουν τις θέσεις τους, αυτό δεν αρκεί για να αντισταθμίσει την περίοδο κατά την οποία η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση».

Πώς επιδρά η αυξημένη αβεβαιότητα

Αν και τα σημερινά περιορισμένα κέρδη σηματοδοτούν ανάκαμψη από την χθεσινή πτώση της αγοράς στις ΗΠΑ, οπότε οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υποχώρησαν κοντά στα χαμηλά της προηγούμενης εβδομάδας, το Bitcoin παραμένει σε πορεία για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης. Ετοιμάζεται, δε, να κάνει τη μεγαλύτερη διαδοχική «βουτιά» από τα μέσα Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η επιβράδυνση των συναλλαγών και η μειωμένη μεταβλητότητα επηρεάζουν και τον όγκο συναλλαγών.

Οι αναλυτές παρατηρούν πως οι τελευταίες τάσεις κεφαλαίου στο blockchain φαίνεται να εκτυλίσσονται σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με την CryptoQuant, ο Global Uncertainty Index έφτασε σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, τον πόλεμο στο Ιράκ, την οικονομική κρίση του 2008, την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη και την πανδημία COVID-19.

Η CryptoQuant επισημαίνει ότι η τρέχουσα μέτρηση δείχνει ένα περιβάλλον όπου οι αγορές δυσκολεύονται να βρουν κατεύθυνση, τα κεφάλαια κινούνται με μεγαλύτερη προσοχή και ο κίνδυνος τιμολογείται πιο έντονα. Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι γεωπολιτικές, οικονομικές και πολιτικές πιέσεις ενεργούν ταυτόχρονα. Αυτό έχει δημιουργήσει συνθήκες όπου η υψηλή μεταβλητότητα μπορεί να γίνει χαρακτηριστικό της αγοράς και όχι προσωρινή διαταραχή.

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι η ανασφάλεια συχνά προκαλεί αμυντική συμπεριφορά, η εταιρεία προσθέτει ότι τέτοιες φάσεις έχουν επίσης δει περιόδους εκτεταμένης επανατοποθέτησης.

Τα σημαντικά μάκρο

Πολλοί traders φαίνεται να περιμένουν την ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ αργότερα σήμερα (13/2), για να πάρουν κατεύθυνση.

Μια υψηλότερη από την αναμενόμενη τιμή μπορεί να αυξήσει τις αποδόσεις των ομολόγων και το δολάριο, ασκώντας πίεση σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, όπως τα crypto. Αντίθετα, μια χαμηλότερη τιμή θα μπορούσε να υποδηλώνει πιο ευνοϊκές συνθήκες για ρίσκο.

Πρόσφατα, είδαμε μια «καυτή» έκθεση για την αγορά εργασίας, που έδειξε ότι η οικονομία δημιούργησε 130.000 νέες θέσεις εργασίας.

Αν και αυτό ακούγεται θετικό για τους εργαζόμενους, οι αγορές το είδαν ως ένδειξη ότι η οικονομία δεν ψύχεται αρκετά, ώστε η Fed να μειώσει τα επιτόκια. Όπως αναφέρουν πρόσφατες αναλύσεις για τις μακροοικονομικές αναταράξεις, αυτή η δυναμική «καλά νέα, κακά νέα» κρατά προς το παρόν υπό έλεγχο την άνοδο της τιμής του Bitcoin.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο ετήσιος πληθωρισμός (YoY) θα υποχωρήσει στο 2,5%, από το προηγούμενο μήνα. Αυτό θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων.

Ο Derek Lim, επικεφαλής έρευνας στην Caladan, σχολίασε ότι αυτός ο δείκτης είναι επί του παρόντος «πιο σημαντικός από τα στοιχεία για την απασχόληση», σημειώνοντας ότι χαμηλότερος του αναμενόμενου πληθωρισμός θα ασκήσει πίεση στη Fed να χαλαρώσει τις χρηματοοικονομικές συνθήκες. Αυτό θα ήταν ένα «πράσινο φως» για τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Πάντως, θα χρειαστεί μεγάλη άνοδος για να φτάσει το Bitcoin τα 85.000 δολάρια, επίπεδο που – σύμφωνα με τον Jean-David Péquignot, επικεφαλής εμπορικών δραστηριοτήτων στην Deribiti – θα σήμαινε ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος δεν είναι πλέον «σπασμένη».

Κινήσεις στα παράγωγα

Η αγορά δείχνει σημάδια αναζωογόνησης: το open interest (OI) έπεσε στα 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια, υποδεικνύοντας εκκαθάριση της μόχλευσης στο τέλος του κύκλου.

Την ίδια στιγμή, οι απαιτήσεις χρηματοδότησης (perpetual funding rates) έχουν μετατραπεί από ουδέτερες σε θετικές σε όλα τα χρηματιστήρια, κυμαινόμενες από 0% έως 8%.

Η αισιοδοξία αυτή αποτυπώνεται και από τους θεσμικούς επενδυτές: η τριμηνιαία βάση με αναγωγή σε ετήσια βάση αυξήθηκε λίγο πάνω από 3%, δείχνοντας την πρώτη πραγματική ενίσχυση της εμπιστοσύνης των treders.

«Η αγορά options του Bitcoin δείχνει επιστροφή της δραστηριότητας σε calls στο 65%, ενώ το one-week 25-delta skew μειώθηκε στο 17,9%. Παρά τις προσπάθειες των traders να στηρίξουν την τιμή στο επίπεδο-πάτωμα, η δομή της προκύπτουσας μεταβλητότητας (IV term structure) παραμένει σε βραχυπρόθεσμη backwardation, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθούν να πληρώνουν υψηλό “πριμ πανικού” για άμεση προστασία από πτώσεις.»

Σύμφωνα με δεδομένα Coinglass, οι ρευστοποιήσεις εντός 24 ωρών ανήλθαν σε 256 εκατ. δολάρια, με κατανομή 69% long και 31% short. Την κούρσα οδήγησαν το Bitcoin (112 εκατ.), το Ether (52 εκατ.) και άλλα κρυπτονομίσματα (16 εκατ.). Το Binance liquidation heatmap δείχνει ότι το επίπεδο των 68.800 δολαρίων είναι κρίσιμο για πιθανή άνοδο των τιμών.

Ημερήσιες τάσεις

Υποτονικό φαίνεται πως είναι το τέλος μίας πτωτικής εβδομάδας, με το Bitcoin να δίνει μάχη ανάμεσα σε τεχνικά επίπεδα στήριξης και μακροοικονομικό άγχος.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2), το κορυφαίο crypto «παίζει» γύρω στα 67.073,97 δολάρια με απώλειες 1,87%, οι οποίες φέρνουν την κεφαλαιοποίησή του στα 1,34 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του ξεπερνά το 56%.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum, που έχει χάσει την ζώνη των 2.000 δολαρίων, έχει πέσει στα 1.962 δολάρια με απώλειες 1,65%.

Το Solana κυμαίνεται στα 80,06 δολάρια με χασούρα 2,34% και το ΒΝΒ «παίζει» στα 599,35 δολάρια, υποχωρώντας κατά 3,01%.

Την ίδια στιγμή, το Dogecoin χάνει 0,75% στο 0,09358 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 1,48% στο 0,2632 δολάριο.

Το HYPE βρίσκεται σε χειρότερη θέση, με πτώση 3,14% που το φέρνει στο 0,36 δολάριο, ενώ το Monero τραβάει και πάλι τον δικό του δρόμο, με κέρδη 0,79% στα 342,36 δολάρια.

Στα «πράσινα» παίζει και το Litecoin, ενισχυόμενο κατά 0,29% στα 53,47 δολάρια, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται το Shiba Inu με απώλειες 1,27% στο 0,000006104 δολάριο και το Cronos με χασούρα 2,15% στο 0,07695 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» κοντά στα 2,368 τρισ. δολάρια με απώλειες 1,5%.