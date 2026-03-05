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Συνεχίζεται η ανάκαμψη στην αγορά crypto – Πάνω από τα $72.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:02 - 05 Μαρ 2026

Συνεχίζεται η ανάκαμψη στην αγορά crypto – Πάνω από τα $72.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Η αναζωπύρωση της τιμής του Bitcoin το τελευταίο 24ωρο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς το κρυπτονόμισμα έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, αγγίζοντας τα 74.000 δολάρια, όπου όμως συνάντησε αντίσταση.

Παράλληλα, τα περισσότερα altcoins κινούνται επίσης ανοδικά σήμερα, με το Ethereum (ETH) να ανακτά τα επίπεδα των 2.000 και 2.100 δολαρίων, ενώ το Solana (SOL) έχει ανέβει περίπου στα 90 δολάρια.

Το Bitcoin έφτασε τα 74.000 δολάρια

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, το Σάββατο, το Bitcoin (BTC) είχε πέσει από τα 66.000 στα 63.000 δολάρια, μετά την κοινή επίθεση των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Παρότι το Ιράν αντέδρασε άμεσα πλήττοντας στόχους στην περιοχή και σκοτώθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, το Bitcoin δεν συνέχισε την πτωτική πορεία. Αντίθετα, ανέκαμψε την ίδια ημέρα στα 68.000 δολάρια.

Τις επόμενες ημέρες σημειώθηκε έντονη μεταβλητότητα. Το BTC υποχώρησε μέχρι τα 65.200 δολάρια, πριν εκτοξευθεί κατά 5% μέσα σε μία ώρα φτάνοντας τα 70.000 δολάρια. Αρχικά απορρίφθηκε σε αυτό το επίπεδο — όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη εβδομάδα — αλλά αυτή τη φορά οι αγοραστές επέστρεψαν πιο δυναμικά.

Μετά από μια σύντομη περίοδο συσσώρευσης τη Δευτέρα και Τρίτη, οι αγοραστές ξεκίνησαν ένα ισχυρό ανοδικό κύμα, οδηγώντας το Bitcoin στα 74.000 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι το κρυπτονόμισμα ανέβηκε κατά περίπου 11.000 δολάρια από το χαμηλό του Σαββάτου.

Παρότι βρίσκεται πλέον γύρω στα 72.000 δολάρια, εξακολουθεί να είναι περίπου 3% υψηλότερα σε ημερήσια βάση. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του πλησιάζει τα 1,45 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins βρίσκεται περίπου στο 57,4%.

Το Ethereum (ETH) ανέβηκε από κάτω από τα 2.000 δολάρια μέχρι περίπου τα 2.200, όπου συνάντησε αντίσταση, αλλά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από τα 2.100 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 4% μέσα στην ημέρα.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα, ξεπερνώντας πλέον τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (5/3) το Bitcoin ενισχύεται κατά 2,52%, φτάνοντας τα 72.870,10 δολάρια, ενώ το Ethereum καταγράφει άνοδο 4,02% και διαμορφώνεται στα 2.137,23 δολάρια. Ανοδικά κινείται και το BNB, με κέρδη 1,38% στα 659,48 δολάρια.

Παράλληλα, το XRP σημειώνει άνοδο 2,72% στα 1,44 δολάρια, το Solana ενισχύεται κατά 2,29% στα 91,81 δολάρια, ενώ το Hyperliquid (HYPE) κινείται υψηλότερα κατά 1,88%, φτάνοντας τα 31,82 δολάρια.

Από την άλλη πλευρά, το UNUS SED LEO (LEO) καταγράφει απώλειες 2,38% στα 8,99 δολάρια. Αντίθετα, το Monero (XMR) ξεχωρίζει με ισχυρή άνοδο 7,54%, αγγίζοντας τα 370,11 δολάρια, ενώ το Litecoin σημειώνει μικρά κέρδη 0,75% στα 56,21 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot υποχωρεί κατά 0,83% στα 1,52 δολάρια, ενώ το Official Trump (TRUMP) καταγράφει απώλειες 0,63%, διαμορφούμενο στα 3,36 δολάρια.

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