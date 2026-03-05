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Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο εν μέσω ανησυχιών για την προσφορά
Εμπορεύματα
13:50 - 05 Μαρ 2026

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο εν μέσω ανησυχιών για την προσφορά

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζονται με νέα αύξηση την Πέμπτη 5/3, συνεχίζοντας την πρόσφατη άνοδο, καθώς ο κλιμακούμενος πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν διατάραξε την προσφορά και τις θαλάσσιες μεταφορές, με αποτέλεσμα ορισμένοι μεγάλοι παραγωγοί να μειώσουν την παραγωγή και άλλοι να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την επάρκεια προμήθειας.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης, η τιμή του Brent εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,48%, φτάνοντας στα 83,42 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση ανόδου. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξάνεται κατά 3,05%, στα 76,95 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι αγορές πετρελαίου σφίγγουν, με την κινεζική κυβέρνηση να ζητά από τους μεγαλύτερους διυλιστές της χώρας να αναστείλουν τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης, όπως δήλωσε ο αναλυτής της PVM, John Evans. Δύο διυλιστήρια στην Κίνα και την Ινδία έκλεισαν τις μονάδες αργού πετρελαίου λόγω διαταραχών στην προσφορά, καθώς και οι δύο χώρες εξαρτώνται από εισαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή.

Ως αποτέλεσμα των περιορισμένων προοπτικών στην αγορά καυσίμων, τα ευρωπαϊκά futures για το ντίζελ έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Οκτώβριο του 2022, στα 1.130 δολάρια.

Οι αγορές αργού παραμένουν σε ένταση λόγω των συνεχιζόμενων κινδύνων για την προσφορά μετά τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, με ανησυχίες κυρίως για τις εμπορικές ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ, όπως αναφέρουν αναλυτές της ANZ σε σημείωμα την Πέμπτη.

Συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια συνεχίστηκαν την Πέμπτη, καθώς το πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου υπό σημαία Μπαχάμες, Sonangol Namibe, κατέγραψε ζημιά στο κύτος του μετά από έκρηξη κοντά στο λιμάνι Khor al Zubair στο Ιράκ. Περίπου 300 δεξαμενόπλοια παραμένουν εντός του Στενού του Ορμούζ, καθώς η κίνηση των πλοίων σχεδόν σταμάτησε μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από τις Vortexa και Kpler, τα οποία εξαιρούν τα μικρότερα πλοία.

Το Ιράν εκτόξευσε κύμα πυραύλων κατά του Ισραήλ νωρίς την Πέμπτη, στέλνοντας εκατομμύρια κατοίκους σε καταφύγια, ενώ η σύγκρουση εισήλθε στην έκτη ημέρα της. Αυτό συνέβη λίγες ώρες μετά την αποτυχία κινήσεων στη Ουάσινγκτον για να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις.

Την Τετάρτη, ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο ανοικτά της Σρι Λάνκα, με τουλάχιστον 80 νεκρούς, ενώ οι αμυντικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέστρεψαν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς την Τουρκία.

Οι προμήθειες αργού από το Ιράκ και το Κουβέιτ ενδέχεται να αρχίσουν να διακόπτονται εντός ημερών αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό, πιθανώς μειώνοντας την προσφορά κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα έως την όγδοη ημέρα της σύγκρουσης, όπως αναφέρουν αναλυτές της J.P. Morgan. Το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού στο OPEC, έχει ήδη μειώσει την παραγωγή κατά περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα λόγω έλλειψης χώρων αποθήκευσης και εξαγωγικών οδών, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Το Κατάρ, ο μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Κόλπο, κήρυξε force majeure στις εξαγωγές αερίου την Τετάρτη, με πηγές να αναφέρουν ότι η επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς παραγωγής ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα.

Νέα άνοδος για το φυσικό αέριο - Άνοδος για το δολάριο

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο παρουσιάζει νέα άνοδο αφού οι φόβοι για κλείσιμο στις στρόφιγγες παροχής πολλαπλασιάζονται, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται δυναμωμένα κατά 5,809% και την τιμή της μεγαβατώρας να ανεβαίνει στα 51,600 δολάρια.

Παράλληλα, μεικτές είναι οι τάσεις στην αγορά των μετάλλων. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός κερδίζει 0,69% στα 5.170,65 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι ενισχύεται αντίστοιχα κατά 1,58% στα 84,52 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός εμφανίζει απώλειες αυτή τη στιγμή κατά 1,42% στα 5,823 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται με κέρδη έναντι του ευρώ κατά 0,25% με την ισοτιμία να είναι στα 1,1605 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,19% στα 1,3348 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα κερδίζει 0,07% έναντι του ευρώ στη 0,8694 λίρα ανά ευρώ.

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