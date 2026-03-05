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Από τις πίστες στο dancefloor – Το Après Ski Party της Allwyn που ξεσήκωσε το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:39 - 05 Μαρ 2026

Από τις πίστες στο dancefloor – Το Après Ski Party της Allwyn που ξεσήκωσε το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Reporter.gr Newsroom
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Ένα αξέχαστο χειμωνιάτικο πάρτι με θέα το χιονισμένο τοπίο του Χελμού έζησαν οι σκιέρ που βρέθηκαν στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Στα 1.900 μέτρα υψόμετρο, ο χώρος της καντίνας που βρίσκεται στην καρδιά του χιονοδρομικού, μετατράπηκε σε ένα meeting point γεμάτο μουσική, κόσμο και έντονη ενέργεια, με ένα αξέχαστο Après Ski Party από την Allwyn, η οποία είναι χορηγός του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.

Στα decks βρέθηκε ο DJ Nick JoJo, ο οποίος ανέλαβε να κρατήσει την ένταση ψηλά και να μετατρέψει το σημείο στο απόλυτο χειμωνιάτικο party. Με τη μουσική να ακούγεται μέχρι τις πίστες, το Αprès Ski Party της Allwyn έδωσε έναν ακόμη λόγο στους επισκέπτες του χιονοδρομικού, να παραμείνουν στο βουνό.

Δείτε το βίντεο:

https://www.youtube.com/shorts/4LfpuwltDKs

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