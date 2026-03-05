Η Κίνα μπαίνει σε μια νέα εποχή βραδύτερης οικονομικής ανάπτυξης - Πού στοχεύει

Η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, εισέρχεται σε μια εποχή βραδύτερης ανάπτυξης, θέτοντας ως στόχο για αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μεταξύ 4,5% και 5% φέτος.

Πρόκειται για το χαμηλότερο στόχο που έχει τεθεί τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1990 και έρχεται μετά από τρία χρόνια κατά τα οποία οι αξιωματούχοι ζήτησαν ανάπτυξη «περίπου 5%». Εάν η οικονομία της Κίνας επεκταθεί με ρυθμό κάτω από 5% φέτος, θα είναι η βραδύτερη ανάπτυξη που έχει αναφέρει η χώρα εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, εκτός από τα χρόνια της πανδημίας Covid-19.

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ της αυξήθηκε κατά 5% σε πραγματικούς όρους πέρυσι, επιτυγχάνοντας τον επίσημο στόχο της παρά τον ανανεωμένο εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Ένας χαμηλότερος στόχος ΑΕΠ για το 2026 αντανακλά, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένα επίπεδο ανοχής για ασθενέστερη ανάπτυξη, καθώς η οικονομία της Κίνας αντιμετωπίζει συγκρατημένες δαπάνες των νοικοκυριών, μειωμένες επενδύσεις και μια αγορά ακινήτων σε ύφεση.

Ο λιγότερο φιλόδοξος στόχος ανάπτυξης δίνει επίσης στους Κινέζους ηγέτες κάποιο περιθώριο για να χειραγωγήσουν την οικονομία μέσα από περίπλοκο γεωπολιτικό έδαφος -συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και της απειλής περαιτέρω εμπορικής πίεσης από τον Πρόεδρο Τραμπ- συνεχίζοντας παράλληλα να επιδιώκουν τον στρατηγικό στόχο του Πεκίνου για τεχνολογική αυτοδυναμία.

Ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, ο νούμερο 2 ηγέτης της χώρας, στην ετήσια έκθεση εργασίας της κυβέρνησης που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, δήλωσε ότι η Κίνα πρέπει να «βελτιστοποιήσει τις δικές της ικανότητες για να αντιμετωπίσει τις εξωτερικές προκλήσεις».

Με ένα ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, η ανάπτυξη της Κίνας βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις εξαγωγές, δημιουργώντας μια παγκόσμια ανισορροπία που έχει προκαλέσει κριτική από τους εμπορικούς της εταίρους και τους παγκόσμιους θεσμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι εξαγωγές οδήγησαν την οικονομική επέκταση της Κίνας το 2025 σε βαθμό που δεν έχει παρατηρηθεί από το 1997, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Οι οικονομολόγοι εντός και εκτός της χώρας ζητούν εδώ και καιρό από την Κίνα να μετατοπίσει την οικονομία της σε μια οικονομία που καθοδηγείται περισσότερο από την κατανάλωση και λιγότερο από την τρομερή μηχανή παραγωγής και εξαγωγής της. Μια τέτοια μετατόπιση θα μπορούσε να μειώσει τις εντάσεις με τον υπόλοιπο κόσμο και να δώσει στον λαό της μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη.

Ωστόσο, μια σημαντική αναδιάρθρωση του μοντέλου ανάπτυξης της Κίνας θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί σε συνδυασμό με τους μακροχρόνιους στόχους της για τεχνολογική και κατασκευαστική κυριαρχία.

Πενταετές πλάνο

Η Κίνα εισέρχεται στο πρώτο έτος του επόμενου πενταετούς οικονομικού της σχεδίου, στο οποίο οι αξιωματούχοι έχουν σηματοδοτήσει την πρόθεσή της να παραμείνει στην τρέχουσα πορεία της εδραίωσης της υπεροχής της στην προηγμένη μεταποίηση και της επίτευξης τεχνολογικής αυτάρκειας από την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ Δύση.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει να εμποδίσουν την Κίνα να αποκτήσει πρόσβαση σε κορυφαίες αμερικανικές τεχνολογίες, ιδίως στους ημιαγωγούς. Αυτό έχει ωθήσει το Πεκίνο να ενισχύσει τις εγχώριες δυνατότητές του. Αυτές οι προσπάθειες έχουν στηρίξει την άνοδο της Κίνας στα ηλεκτρικά οχήματα, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και μια σειρά από άλλες τεχνολογίες αιχμής.

Αν και η τεχνολογική υπεροχή της Κίνας έχει γίνει το αντικείμενο του φθόνου του κόσμου, μεγάλο μέρος της εγχώριας οικονομίας της αγωνίζεται σε ένα αποπληθωριστικό περιβάλλον στο οποίο η υπερπαραγωγή και η ανεπαρκής ζήτηση έχουν ωθήσει έναν ανταγωνισμό «τρέχοντας προς τα κάτω» που έχει διαβρώσει τα κέρδη. Το καταναλωτικό και επιχειρηματικό κλίμα έχει καταρρεύσει, η αύξηση των μισθών έχει σταματήσει και η ανεργία των νέων φλερτάρει με ιστορικά υψηλά.

«Η σταθεροποίηση είναι η κορυφαία προτεραιότητα», δήλωσε ο Yuhan Zhang, κύριος οικονομολόγος στο Κέντρο Κίνας του Conference Board.

Ο Li όρισε την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης ως τον κορυφαίο πολιτικό στόχο της χώρας για το 2026 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ζήτησε προσπάθειες για την επέκταση των επενδύσεων, έναν τομέα που υπέστη μια απροσδόκητη επιβράδυνση πέρυσι.

Για να υποστηρίξει τους στόχους της, η Κίνα έθεσε στόχο δημοσιονομικού ελλείμματος περίπου 4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον στόχο ρεκόρ ελλείμματος του περασμένου έτους, δίνοντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής άφθονο περιθώριο να αυξήσουν τις κρατικές δαπάνες εάν χρειαστεί. Εκτός από τον επίσημο στόχο δημοσιονομικού ελλείμματος, οι αξιωματούχοι έχουν μια σειρά από άλλες μεθόδους για την ενίσχυση των κρατικών δαπανών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Πεκίνο δήλωσε ότι θα αποκαλύψει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των επενδύσεων αξίας 800 δισεκατομμυρίων γιουάν, που ισοδυναμούν με περίπου 116 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση δήλωσε ότι στοχεύει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 7,0% φέτος, σε σύγκριση με την αύξηση 7,2% που έχει τεθεί ως στόχος για το 2025, σε μια εποχή που άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ και πολλοί από τους παγκόσμιους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, σχεδιάζουν να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες.

Σε άλλα μέτωπα, οι τοπικές κυβερνήσεις στην Κίνα θα έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν 4,4 τρισεκατομμύρια γιουάν σε ομόλογα ειδικού σκοπού, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων. Το Πεκίνο σχεδιάζει επίσης να εκδώσει υπερμακροπρόθεσμα ομόλογα του Δημοσίου αξίας 1,3 τρισεκατομμυρίων γιουάν. Και τα δύο στοιχεία ήταν σύμφωνα με τις ποσοστώσεις του περασμένου έτους.

Η Κίνα διέθεσε 250 δισεκατομμύρια γιουάν σε ειδικά ομόλογα για να συνεχίσει το πρόγραμμα εμπορίας καταναλωτικών αγαθών, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των δαπανών των νοικοκυριών, αν και το ποσό είναι χαμηλότερο από τα 300 δισεκατομμύρια γιουάν του περασμένου έτους. Διέθεσε επίσης 100 δισεκατομμύρια γιουάν για καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια.

«Στο μέτωπο των εξαγωγών, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα», δήλωσε η Βίκι Ζου, οικονομολόγος στην αυστραλιανή τράπεζα ANZ.